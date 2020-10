Tamperelainen teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurme asui elo–syyskuussa melkein kaksi kuukautta Espoossa. Nyt hän kertoo, mitä ajattelee Suomen toiseksi suurimmasta kaupungista.

Se, joka väittää, että Espoo on nuori kaupunki, jolla ei ole historiaa, ei tiedä, mistä puhuu. Tai no, kaupunkina Espoo on toki nuori, virallisesti se on ollut kaupunki vasta vuodesta 1972 – mutta historia, sitä riittää.

On itse asiassa aika hassua ylipäänsä ajatella, että jokin paikka olisi historiaton. Kyllähän kaikella on menneisyys. Jossain paikoissa se on vain paremmin säilynyt ulottuvillamme kuin toisissa.

Matinkylässä, piilossa kerrostalojen keskellä, muinainen historia on aivan käden ulottuvilla. Tai itse asiassa juuri nyt teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurmeen kengänpohjan alla.

Seisomme Tiistilän pirunpellon laidalla ja katsomme tuhansia vuosia vanhoja kiviä. Joskus, kauan kauan sitten, tällä paikalla on ollut merenranta. Nyt siitä muistuttavat pyöreät harmaat kivet.

”Mä diggailen näitä pirunpeltoja. Liikun paljon Lapissa, missä näitä on. Tässä on sellainen fiilis, että Lappi on keskellämme Espoossa.”

Juha Hurme ihastui Matinkylässä sijaitsevaan Pirunpeltoon.­

Tänne Hurme myös tuli ensimmäisenä, kun hän elokuun alussa muutti väliaikaisesti Tampereelta Espooseen työstämään Harhama-näytelmää Espoon kaupunginteatteriin. Teatteri oli hankkinut Matinkylästä asunnon Hurmeelle ja tämän aikuiselle tyttärelle, Harhaman koreografina toimivalle Saara Hurmeelle sekä Juha Hurmeen parivuotiaalle pojalle Toukolle.

Hurmeen perheessä on kunnia-asia, ettei karttasovelluksiin tai navigaattoreihin kosketa, vaan perille suunnistetaan paperisen kartan ja kompassin avulla. Ja koska Matinkylä oli Saara ja Juha Hurmeelle vieras paikka, katsoivat he karttaa ja kompassia myös suunnistaessaan Matinkylän metroasemalta Tiistilään kerrostaloasuntoon.

Juha Hurme oli etukäteen katsonut, että uuden kodin lähellä sijaitsi historiallinen nähtävyys, Tiistilän pirunpelto ja jylhä Rajakallio – tai Råberget, kuten Hurmeen käyttämä ruotsinkielinen nimi kuuluu. Maisema teki häneen vaikutuksen.

”Tämä on suojeltu pläntti, ja ympärillä on tiivistä kaupunkisuunnittelua. Olisi kiinnostavaa jäljittää, keitä on kiittäminen, ettei esimerkiksi juuri tässä ole nyt kerrostaloa”, Hurme sanoo ja antaa katseensa kiertää pitkin Pirunpellon tummia kiviä.

Matinkylässä asuessaan Juha Hurme kapusi usein Rajakalliolle yhdessä poikansa kanssa.­

Hurme on selvästi innoissaan siitä, että hän saa puhua Espoosta.

”Teatterista ja kirjallisuudesta puhun paljon. Se on tietty ymmärrettävää, mutta tämä on jotain erilaista!”

Hurme laskee, että hän on asunut lyhyitä jaksoja 25:ssä Suomen kaupungissa. Se kuuluu teatteriohjaajan työhön. Yleensä paikan päällä ollaan kaksi kolme kuukautta. Espoossa harjoitustahtia oli tiivistetty osin koronavirukseen liittyvien varatoimien takia, ja visiitti jäi siksi tavanomaista lyhyemmäksi.

Hurmeelle on kuitenkin muodostunut jo selvä käsitys siitä, mikä tekee Espoosta erityisen:

”Espoo on rehellisesti kaupungin oloinen, mutta täällä on jätetty ruokkoamattomat keitaat kaupungin sekaan. Ei sitä harrasteta Suomessa muualla. Se on minusta tosi nerokasta. Espoossa on pakko kulkea metsien kautta, ja se biodiversiteetti, mikä siellä on, se tarjoaa terveyttä. Se tarjoaa mikrobit ja puolustuskyvyn ja hyvän olon, joita me todella kipeästi tarvitaan.”

Hurme juoksee paljon, on juossut lapsesta asti. Matinkylästä lenkit veivät usein rantaraitille tai Suomenojan lintualtaille ja siitä Espoon keskuspuistoon. Entuudestaan Hurmeelle oli tuttu Nuuksion kansallispuisto, jossa hän on aina viihtynyt.

Hurme kehuukin vuolaasti Espoon luontokohteita.

”Espoo voi olla metsistään aidosti ylpeä. Että meillä on tällaista täällä pääkaupunkiseudun kaupunkirykelmässä! Tämän arvo kasvaa ekologisen kriisin myötä. Tätä Suomi voi ylpeänä esitellä maailmalla!”

Kun kävelemme kallioilta takaisin kohti Matinkylän metroasemaa, Hurme katselee ympärillä kohoavia korkeita kerrostaloja.

”Mulla on pragmaattinen suhde elämään, ja mielestäni tällaiset talot ovat ihan jees. Uskon ekologisista syistä, että ihmisten kannattaa asua kerrostaloissa. Mulla ei ole mitään kerrostaloja vastaan. Me tarvitaan kerrostaloja. Ei Espoo voi olla kokonaan luonnonpuistoa”, Hurme pohtii.

Uusien asuinalueiden alta hän ei kaataisi metsää, ja varsinkin pientaloalueet Hurme jättäisi kokonaan rakentamatta.

”Olen aika jyrkästi kiellon ja rajaamisen kannalla. Koko maapallo opettelee tällä hetkellä sitä, että kaikkea ei voi saada. Tämä on yksi niistä asioista: ei kaikilla suomalaisilla voi olla omakotitaloa. Se ei ole vain mahdollista, ja se on hyvä ymmärtää. Nyt keskustelu luonnon kanssa on siinä pisteessä, että meillä ei ole kauheasti liikkumatilaa. Että sori vaan rikkaat, mä en antaisi Espoosta enää tontteja teille”, Hurme julistaa.

Matinkylästä matka jatkuu metrolla kohti Tapiolaa, jossa Espoon kaupunginteatteri sijaitsee. Matinkylässä asuessaan Hurme kulki työmatkan joko metrolla tai rantaraittia pitkin kävellen. Harjoitusrupeaman viimeiset puolitoista viikkoa hän asui Pohjois-Tapiolassa, sillä Matinkylän-asunnossa alkoi keittiöremontti.

Espoossa asuessaan Juha Hurme kulki töihin metrolla tai kävellen. ”Metro on hyvä, siitä tykkään. En oikein tajua, mikä metrossa voi rassata ihmisiä. Se menee maan alla ja on ihan hiljainen ja ekologinen ja tehokas, vaikka vaatiikin ison investoinnin alkuun.”­

Edellisen kerran Hurme vietti enemmän aikaa Tapiolassa vuonna 1997, kun hän ohjasi Espoon kaupunginteatterille näytelmän Daniel Hjort.

Matkalla Tapiolaan Hurme kertoo ideastaan, johon kietoutuvat Tapiola, kauppakeskus Ainoa, Kalevala ja Tuomari Nurmio.

Hurmeella ja Tuomari Nurmiolla on yhteinen firma, jossa on ideana ”tuottaa uusia käyttöliittymiä itämerensuomalaiseen runouteen, Kalevalaankin”, kuten Hurme on yhteistyötä aiemmissa haastatteluissa kuvaillut.

Ja Kalevala, se on Tapiolassa vahvasti läsnä.

”Jopa tuo kauppakeskuksen nimen muoto ’Ainoa’ on oikea. Elias Lönnrot keksi Kalevalaan tarinan Joukahaisen siskosta. Hän keksi nimen Aino, koska Aino oli Joukahaisen ainoa sisko. Eli muoto Ainoa tulee suoraan Lönnrotin vihkosta! Tietävätkö espoolaiset, että sen juuret ovat Kalevalassa?” Hurme kysyy ja jatkaa:

”Me voitaisiin järjestää Tuomari Nurmion kanssa näistä asioista jokin Espoo-isku ja julistaa espoolaisille, että tämä on Suomen Kalevala-kaupunki!”

Juha Hurmeen reitti Tapiolan metroasemalta teatterille kulkee juuri päinvastaiseen suuntaan kuin opastekyltit.­

Metro saapuu Suomen Kalevala-kaupunkiin, ja Hurme lähtee määrätietoisesti suunnistamaan liukuportaisiin. Rakennustöiden keskellä olevaa Tapiolaa on moitittu vaikeakulkuiseksi. Myös Hurme tunnustaa, että häneltä meni hetki ennen kuin hän oppi kulkemaan metrolta teatterille.

”Tapiolassa on joku kakskyt tienviittaa, jotka opastavat Espoon kaupunginteatterille. Mä rakastan Lewis Carrolia ja Franz Kafkaa, ja oli sellainen Juha Ihmemaassa -fiilis. Näin maallikon näkökulmasta Tapiolan myllerrys tuntuu irrationaaliselta, mutta siinä täytyy olla jokin suunnitelma.”

Nyt emme kuitenkaan suuntaa teatterille. Sen sijaan Hurmeen askeleet kulkevat kohti Pohjois-Tapiolaa, jossa on vielä yksi kohde, jonka hän haluaa meille näyttää. Se on kuulemma Espoon hienoin puu.

Pienen Espoo-kierroksemme aikana on tullut selväksi, että metsä on se, mitä Hurme arvostaa. Hän sanoo, ettei pidä hoidetuista puistoista, sillä ne muistuttavat golfkenttiä.

Reitti metroasemalta kohti Espoon hienointa puuta vie Silkkiniityn ohi. Niitty on oleellinen osa Tapiolaa ja sen maisemaa. Tuoko niityn tasaisen vihreä nurmikko Hurmeen mieleen golfkentän?

”Tämä on oikeasti kaunis. Ja kiva lapsille, urheilijoille, auringonottajille ja koiranulkoiluttajille! Hoidettua nurmikkoa ei vain saa olla liikaa, koska se ei ole ekologisesti hyvä ja monipuolinen elämänmuoto.”

Vaikka Juha Hurme arvostaa metsää, kehui hän myös Tapiolan Silkkiniittyä.­

Mikä tietysti parasta, heti niityn jälkeen alkaa luonnontilainen metsä. Hurme pääsee taas vauhtiin:

”Mun puheessani toistuu usein vanha metsä ja luonnontilainen metsä, mutta tämä on just sitä vanhaa ja luonnontilaista metsää. Tämä on vaikka Kainuussa hätää kärsivä muoto. Kainuussa on tehohakkuut ihan järkyttävät, ja se on sellaista puupeltoa. Tämä on oikea metsä.”

Juha Hurme juoksee ja kävelee paljon luonnossa.­

Kuljemme lenkkireittiä metsässä jonkin matkaa. Sitten Hurme pysähtyy. Tässä, lenkkireitin ja pientalojen välissä Pohjois-Tapiolassa, on Hurmeen mukaan Espoon komein puu.

Se on kieltämättä komea: kuusi, joka on levittänyt juurensa kiven päälle. Ja jälleen olemme syvällä historiassa:

”Tuo kivi on ollut tuossa kymmenen tuhatta vuotta. Karkeasti reilut sata vuotta sitten tuossa kiven päällä oli paksu sammal. Siihen päälle on pudonnut kuusen käpy, ehkä orava on sen siihen heittänyt. Ja siitä on kasvanut tämä kuusi. Siinä on ehkä ollut muitakin taimia, mutta tämä on voittanut taistelussa. Pikku hiljaa se on ymmärtänyt kasvattaa juuret maahan asti. Tämä on se tarina”, Hurme selittää ja katsoo puuta ihaillen.

Pian hän jo istuukin kuvaajan pyynnöstä kuusen juurakolle ja jatkaa innostuneena tunnelmointia puiden juurista ja keskinäisestä kommunikaatiosta.

Juha Hurme esitteli innoissaan puuta, joka on kasvanut kiven päälle.­

Lopuksi Hurmeella on viesti espoolaisille:

”Haastan kaikki espoolaiset etsimään tätä komeamman puun!”

Mikä sopisikaan sen paremmin kalevalaiseen metsäkaupunkiin.