Laiskat autoilijat huomasivat, että bussikaistaa väärään suuntaan ajamalla säästää sekunteja Matinkylässä – ”Tämä on kummallinen ilmiö”

Monet autoilijat ajavat Matinkylässä bussikaistaa väärään suuntaan ajokieltomerkeistä huolimatta. ”Tämä on kummallinen ilmiö. Me emme tiedä, mistä se johtuu”, sanoo aluepäällikkö.

Autoilijat viisveisaavat liikennemerkeistä Matinkylässä. Suomenlahdentieltä kääntyminen Markkinakadulle on ollut jo vuosia kiellettyä, mutta siitä huolimatta autoilijat ajavat kiellettyä ajosuuntaa, kertoo lähistöllä asuva Karoliina Palmujoki.

Hän näkee ikkunastaan väärään suuntaan ajavia autoilijoita päivittäin.

”Suomenlahdentiellä on ihan selvät kieltomerkit, ettei Markkinakadulle saa kääntyä, mutta niitä ei vain noudateta. Joka päivä meille kuuluu tööttäilyä, kun bussit tööttäävät väärän suuntaan ajaville autoilijoille.”

Syy piittaamattomalle ajotavalle on todennäköisesti laiskuus.

”Oikeasti autojen pitäisi kiertää uimahallityömaan toiselta puolelta. Ilmeisesti vain monet eivät jaksa sitä tehdä”, Palmujoki pohtii.

Pohjolan liikenteen viestintäasiantuntija Elli Hiironen vahvistaa, että Pohjolan liikenteen linja-autonkuljettajat kohtaavat väärään suuntaan ajavia autoilijoita päivittäin.

Pohjolan liikenne operoi kymmentä linjaa, jotka ajavat Matinkylän terminaaliin.

Suomenlahdentieltä saa kääntyä Markkinakadulle vain liityntäliikenneterminaalin bussiliikenne. Sama koskee liikennettä Markkinakadulta Suomenlahdentielle.

”Alue on varattu bussiterminaalin sisään- ja ulosajoliikenteelle, mutta siinä ajaa päivittäin henkilöautoja ja liikkuu joskus myös jalankulkijoita. Tämä aiheuttaa ruuhkautumista, myöhästymisiä ja myös vaaratilanteita.”

Ongelma ei ole uusi. Keväällä 2018 kaupunki turvautui liikennemerkkien lisäksi liikenteenohjaajiin, jotka valvoivat Markkinakadulle kääntymistä.

Liikennemerkeistä ja opastuksesta huolimatta osa autoilijoista ajaa edelleen Markkinakadulla väärin.

”Tämä on kummallinen ilmiö, joka on jatkunut jo useamman vuoden. Kaupungin näkökulmasta on aika vaikea sanoa, miksi siinä ajetaan edelleen väärin. Liikennemerkeissä ei ole mitään epäselvää”, sanoo aluepäällikkö Emilia Lehikoinen Espoon kaupunkitekniikan keskuksesta.

Lehikoinen toivoo tilanteen helpottuvan, kun Markkinakadulta Suomenlahdentielle johtava Tynnyritie tämän vuoden aikana valmistuu. Se lyhentää ajoa Suomenlahdentieltä Markkinakadun kiinteistöille.

”Nyt kiertotie on aika pitkä, mikä voi vaikuttaa siihen, etteivät autoilijat jaksa kiertää koko matkaa. Jatkossa Tynnyritie on tarkoitettu henkilöautoliikenteelle. Toivotaan, että autoilijat siirtyisivät käyttämään sitä.”

Suoraan Markkinakadulle Suomenlahdentieltä kääntyminen on jatkossakin varattu vain linja-autoliikenteelle.