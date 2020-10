Espoossa on kuja, jossa on kirjoitettu 840 parkkisakkoa tämän vuoden aikana, sillä kuskit eivät yksin­kertaisesti ota opikseen

Leppävaaran Läkkisepänkujalla on kirjoitettu tänä vuonna jo 840 pysäköintivirhemaksua. Monet autoilijat jättävät autonsa jalkakäytävälle, vaikka vieressä olisi ilmaisia parkkipaikkoja.

Autoilijat ovat ajaneet kävelijät ja pyöräilijät ahtaalle Läkkisepänkujalla Leppävaarassa. Vaikka vieressä on ilmaisia pysäköintipaikkoja, pysäyttävät monet autoilijat autonsa kävely- ja pyörätielle asiointinsa ajaksi.

”Tämä on hyvin tuttu kohta. Kirjoitamme tässä sakkolappuja lähes päivittäin”, sanoo Espoon kaupunkitekniikan keskuksen lakimies Petteri Aumala.

Mikäli autonsa on pysäyttänyt Läkkisepänkujalla kävely- ja pyörätielle ja paikalle sattuu pysäköinninvalvonta, siinä eivät selitykset auta. Pysäköintivirhemaksu kirjoitetaan sen enempiä kyselemättä.

”Tässä ei ole mitään sellaista pakottavaa syytä, joka oikeuttaisi jalkakäytävälle pysäyttämisen. Tämä on hyvin tyypillistä ajattelua, että vain nopeasti piipahtaa jossain ja jättää auton siksi aikaa. Mutta kyllä siitä tuossa kohdassa lappu automaattisesti tulee.”

Kävely- ja pyörätielle pysäköidyille autoille kirjoitetaan Leppävaarassa sakkolappuja lähes päivittäin. Aivan kävely- ja pyörätien vieressä on ilmaisia pysäköintipaikkoja.­

Tämän vuoden aikana Läkkisepänkujalta on kirjoitettu 840 pysäköintivirhemaksua. Luvussa on mukana myös läheisellä linja-autojen pysäköintipaikalla henkilöautoille kirjoitetut pysäköintivirhemaksut sekä pysäköintialueella annetut pysäköintivirhemaksut.

Läkkisepänkuja erottuu pysäköintivirhemaksujen määrässä selvästi muista Espoon kaduista.

”Ei Läkkisepänkadulta eniten pysäköintivirhemaksuja kirjoiteta, mutta kyllä tuo on aikamoinen määrä siihen nähden, että kyseessä on aika pieni alue.”

Myös viereisellä Läkkitorilla, kauppakeskus Gallerian edessä näkee usein luvatonta pysäköintiä, Aumala kertoo.

”Ihmiset ajavat torille ja käyvät kaupassa, vaikka myös Galleriassa on pysäköintipaikkoja. Alue on kokonaan jalankulkualuetta ja siinä on tehty aika iso remontti. On ikävää, että autot kulkevat siinä ja estävät liikkumista.”

Alueella on runsaasti laillisia pysäköintipaikkoja. Läkkisepänkujan lisäksi pysäköintipaikkoja löytyy muun muassa kauppakeskus Galleriasta ja Sellosta.