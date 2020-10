Saariston osayleiskaavan hidas valmistelu turhauttaa osaa saariston asukkaista. He pelkäävät saariston näivettyvän, kun nykyisiä tontteja ei saa kehittää.

Sanotaan, että kymmenen vuotta on kaupunkisuunnittelussa lyhyt aika. Ja niinhän se usein on. Mutta kyllähän se toisaalta voi myös turhauttaa, jos on odottanut kaavan valmistumista yli kymmenen vuotta.

Tämä on tuttu tilanne Espoon saaristossa. Nykyisen saariston osayleiskaavan suunnittelutyö aloitettiin vuonna 2009. Varsinainen kaavaehdotus tulee nähtäväksi aikaisintaan vuonna 2022, arvioidaan kaupungilta.

Nyt valmisteilla olevaan osayleiskaavaan kuuluu yli puolet Espoon saarista, muun muassa Matinkylän ja Westendin edustalla olevat saaret. Esimerkiksi Suvisaaristo ei kaavan alueeseen kuulu.

”Se, että kaava on ollut näin pitkään kesken, panttaa paljon saariston ja sen asutuksen kehittymistä. Sillä on iso vaikutus saariston elinvoimaisuuteen”, sanoo Vesa Kaivola. Hänellä on ollut mökki saaressa Matinkylän edustalla 1990-luvun alusta lähtien.

Aurinko paistaa, ilma on kirpeä ja meri harvinaisen tyyni. Kaivola on luvannut viedä meidät lyhyelle veneajelulle Matinkylän edustan saaristoon ja kertoa samalla, millaisena hän näkee saariston tulevaisuuden.

Todettakoon heti alkuun, että Kaivola päätyi tähän juttuun ja saariston puhemiehiksi vähän vahingossa. Alun perin juttua piti tehdä vain Kaivolan sillasta, jota satunnainen ohikulkija oli ihmetellyt venereissuillaan.

Kävikin niin, että julkisuuteen vastahakoisesti suhtautuva Kaivola löysi itsensä veneestä puhumasta Espoon saaristosta. Sillä lopulta hänen siltaansa tiivistyy se, mikä Kaivolaa Espoon kaupungin toiminnassa harmittaa. Saaristossa asiat tapahtuvat kamalan hitaasti.

Vesa Kaivolan rakennuttama silta on niin korkea, että sen alta pääsee kulkemaan myös veneellä.­

Vene kaartaa Kaivolan rakennuttaman sillan alle. Kahden saaren välistä ajaessaan täytyy tietää tarkasti, mihin veneensä ohjaa, sillä salmi on matala ja kivikkoinen. Kaivola onkin kasannut salmen pohjasta nostetusta kiviaineksesta pienen särkän salmeen ja tehnyt sen päälle koristemajakan, varoittamaan veneilijöitä matalasta paikasta.

”Kyllästyin siihen, että aina piti olla viittilöimässä, että jos ajat siitä, päädyt kiville.”

Salmen ylittävä silta rakennettiin samalle paikalle, johon oli ennen sotia rakennettu kiviperustainen, sittemmin pääosin romahtanut reitti salmen ylitse. Kaivola halusi tilalle turvallisemman reitin, jonka alta voisi kulkea myös pienellä veneellä. Syntyi ajatus kevyestä, kaarevasta sillasta, joka yhdistäisi kaksi saarta toisiinsa.

Kävi ilmi, että yksityinen silta oli Espoon rakennusvalvonnalle uusi konsepti. Sellaisia ei ollut aikaisemmin tehty. Lausuntoja pyydettiin eri tahoilta, muun muassa Espoon kaupunginmuseolta, ely-keskukselta, ympäristökeskukselta ja kaupunkisuunnittelukeskukselta. Museo katsoi, ettei sillasta aiheudu maisemallista haittaa, ja myös ely-keskus näytti hankkeelle vihreää valoa. Yhteensä luvan saamiseen meni alkuselvittelyineen kaksi vuotta.

”Lupa tuli, koska kenelläkään ei ollut mitään siltaa vastaan. Kun rakennusvalvontaa pommitti tarpeeksi, he veivät prosessia virkansa puolesta eteenpäin.”

Kaivolan silta sai toimenpideluvan vuonna 2017 ja valmistui vuonna 2019. Myös Westendin edustan saaristoon on sittemmin rakennettu yksityinen silta.

Sillan rakentamiseen ei kaavan puuttumisella ollut vaikutusta. Muuten se, ettei kaikkialla saaristossa ole voimassa olevaa osayleiskaavaa, vaikuttaa oleellisesti rakentamiseen saariston kaavoittamattomilla alueilla.

”Saaristossa tapahtuu koko ajan: rakennuksia tehdään, laajennetaan ja korjataan. Eniten siellä on lomarakennusten purkamisia ja niiden korvaamista uudella, talousrakennuksia ja laitureita. Niillä alueilla, joilla ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa, poikkeamispäätös tarvitaan aina, jos jotakin uutta haluaa tehdä”, sanoo vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo Espoon kaupungilta.

Kaivolan mielestä kaavan puuttuminen jarruttaa saariston kehittymistä. Nyt saaristossa on paikoin isoilla tonteilla pieniä mökkejä. Jos tontin omistaa esimerkiksi useammasta henkilöstä koostuva perikunta, sillä saattaisi olla kiinnostusta rakentaa tontille useampi mökki. Usean ihmisen omistama pikkumökki jää helposti käyttämättä.

”Ihmisten sitoutuminen saaristoon katkeaa, jos seuraava sukupolvi ei pääse toteuttamaan omia juttujaan. Ilman kaavaa saaristoon on myös vaikea saada nykytekniikkaa”, Kaivola sanoo.

Saaristossa on paljon vanhoja venevajoja. Saaren reunoja on vahvistettu alueelta kerätyillä kivillä, jottei eroosio kuluttaisi rantoja.­

Saariston osayleiskaavan kaavaluonnos oli nähtävillä vuodenvaihteessa 2015–2016. Kaavaluonnoksessa saaristoon esitettiin rakennusoikeutta noin sadalle uudelle loma-asunnolle. Uusia mökkejä olisi saanut rakentaa vain sellaisiin saariin, joissa on jo valmiiksi rakennuksia.

Kaikkia eivät uudet mökit saaristossa välttämättä miellytä. Joku voi olla huolestunut mahdollisista muutoksista saaristomaisemassa, joku voi pitää saaristomökkeilyä vain eliitin hupina.

Kaivola uskoo, että laadukkaasti ja hyvällä maulla tehty lisärakentaminen ei palvelisi pelkästään mökkiläisiä vaan kaikkia saariston käyttäjiä.

”Se tekisi saaristosta eläväisemmän ja toisi tänne varmasti enemmän palveluita.”

Ihan heti saariston osayleiskaava ei kuitenkaan ole toteutumassa. Arkkitehti Paula Kangasperko Espoon kaupungilta arvelee, että kaavahanke voitaisiin saada nähtäville aikaisintaan vuonna 2022.

”Käytännössä kaavaa ei nyt viedä eteenpäin. Se on ollut pysähdyksissä muutaman vuoden. Kaupungin resurssit ovat nyt kiinni kaupungin keskeisten tavoitteiden kannalta tärkeämmissä kaavahankkeissa.”

Valmistuessaan joskus tulevaisuudessa saariston osayleiskaava mahdollistaa uusien mökkien rakentamisen. Sitä, miten rakennusoikeus määräytyy eri kiinteistöille, ei ole vielä kokonaan ratkaistu. Kaavan merkittävän rakennusoikeuden laskeminen on monimutkainen palapeli, johon vaikuttaa muun muassa tontin rantaviivan pituus ja se, kuinka paljon vuoden 1959 aikaisen kiinteistöjaon mukaisia emätiloja on tähän päivään mennessä rakennettu.

”Se ei mene mitenkään automaattisesti niin, että kaikki saisivat rakennusoikeutta saman verran. Esimerkiksi rantaviiva lasketaan muunnettuna rantaviivan pituutena, johon tulee monenlaisia erilaisia kertomia. Tämän kokonaisuuden laskeminen vie aikaa.”

Kaavassa myös määritellään, millaisia rakennuksia saaristoon saa rakentaa. Muutaman vuoden takaisessa kaavaluonnoksessa otettiin hyvin tarkasti kantaa muun muassa rakennusten väreihin ja materiaaleihin. Osa saariston rakennuksista saatetaan myös suojella uuden kaavan yhteydessä.

Ulf Sundwall on rakentanut itse laiturilleen koristeellisen paviljongin.­

Palataan vielä hetkeksi aurinkoiseen lokakuun aamuun ja Matinkylän saaristoon. Kaivola sanoo, että hän haluaa näyttää meille yhden saariston helmen, osoituksen siitä, kuinka sitoutuneita asukkaat ovat saaristoonsa. Hän kaivaa puhelimen taskustaan ja soittaa:

”Mulla olisi tässä kyydissä Hesarin toimittaja ja kuvaaja ja mä haluaisin näyttää niille sun laituripavilijongin. Saadaanko me tulla siihen sun laituriin?”

Vastaus on myönteinen, ja pian kurvaamme lähisaareen, jonka laiturin päädyssä hohtaa käsityönä tehty, valkoiseksi maalattu laituripaviljonki. Laiturilla paviljonkiaan esittelee ilmeisen ylpeänä Ulf Sundwall.

Hänen sukunsa on omistanut maita Espoon saaristosta jo 1870-luvulta asti. Suvun vaiheisiin kytkeytyy myös Sundwallin rakentaman laituripaviljongin tarina.

Sundwall on ottanut paviljonkiinsa mallia Seurasaaren laituripaviljongeista, jotka on suunnitellut arkkitehti Frithiof Mieritz. Samainen Mieritz on suunnitellut myös viereisessä Isossa Vasikkasaaressa sijaitsevan huvilan. Sundwallin suku omistaa maita myös Isosta Vasikkasaaresta.

”Halusin tehdä jotain kivaa jälkipolville”, Sundwall sanoo.

Entä millaisena hän näkee saariston tulevaisuuden?

”Kun kysyn, haluaako joku tulla tänne saarelle, niin moni jättää tulematta, koska täällä ei ole nykyajan mukavuuksia. Monet tarvitsevat sisävessan ja suihkun. Pelkään, että jos ei saa lisärakennusoikeuksia, monet saariston mökit jäävät käyttämättä, sillä niiden varustelutaso ei riitä nykyihmisille. Ihmiset ovat unohtaneet, että mökillä pitää kärsiä vähän.”

Vaikka ei Sundwallin mökkielämä saaristossa mitään kärsimystä ole:

”Me olemme etuoikeutettuja. Tämä on luksusta”, hän sanoo.

Kaukana horisontissa siintää Harmajan majakka, ja muuttolinnut lentävät aurassa saaren yli. Kyllä, tämä on luksusta.