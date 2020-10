Satakielitalona tunnettu toimistorakennus aiotaan purkaa ja tilalle rakentaa asumista. Tällä hetkellä sammalet leviävät kaiteissa ja taimia kasvaa portaissa.

Satakielitalon ulkoportaat paljastavat heti, ettei talo ole aktiivisessa käytössä. Portaiden välistä kasvaa terhakoita puuntaimia ja valkoisella kaakelilla päällystetyt kaiteet ovat paikoin tummanvihreän sammaleen peitossa.

Vuonna 1987 valmistunut toimistotalo on tyhjillään. Ainoastaan muutama kannen alla oleva autopaikka on käytössä.

Tapiolan keskustassa sijaitsevan Satakielitalon kohtalo on selvä. Se puretaan ja tilalle rakennetaan asuinkerrostaloja. Mutta koska neuvottelut maankäyttösopimuksesta ovat kiinteistönomistajan ja kaupungin välillä kesken, saavat puuntaimet vielä kasvaa sen portaikossa.

Satakielitalon on suunnitellut arkkitehtitoimisto Jauhiainen-Nuuttila. Rakennus on tyhillään. Kuva on syyskuun alusta.­

”Käymme nyt sisäisesti läpi maankäyttösopimusta. Tämä on iso hanke ja sopimuksessa on paljon läpikäytäviä asioita, joten tässä on aika paljon töitä, mitä on tehtävä ja monta asiaa, jotka pitää varmentaa. Yritämme tehdä tämän niin nopeasti kuin mahdollista, mutta en uskalla ottaa kantaa aikatauluun”, sanoo liiketoiminta-alueen johtaja Kim Särs maanomistajaa edustavasta Trevian Asset Management Oy:stä.

Maankäyttösopimuksella maanomistaja, joka saa merkittävää hyötyä uuden kaavan aiheuttamasta maan arvonnoususta, sitoutuu maksamaan osan arvonnoususta takaisin kunnalle.

Satakielitalon ja sen vieressä sijaitsevan Tuultenaltaan paikalle on tarkoitus rakentaa kerrostaloasuntoja noin 650 asukkaalle.

Alueen kehittämisestä järjestettiin arkkitehtuurikilpailu vuonna 2017. Voittajaksi valittiin Verstas Arkkitehtien ja Loci maisema-arkkitehtien kilpailuehdotus Birdie. Alueen suunnittelu pohjautuu kilpailuehdotukseen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Satakielenrinteen asemakaavaehdotuksen kesäkuussa äänin 8–5.

Kaavaehdotus viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi vasta sitten, kun maanomistaja on hyväksynyt maankäyttösopimuksen.

Satakielitalon vierestä purettiin pari vuotta sitten niin ikään 1980-luvulla rakennettu toimistotalo, Vesiputoustalo. Myös Vesiputoustalon paikalle rakennetaan asuntoja.