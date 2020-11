Idyllisen Pakankylän kyläkoulun tulevaisuus on epävarma. Pohjois-Espoon lapsiperheitä kummastuttaa, miksi koulu voidaan sulkea vaikka se vastikään remontoitiin.

Pohjois-Espoon Pakankylässä kuohuu.

Kyläkoulun tulevaisuus on epävarma, sillä Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan esityslistalla oli esitys, jonka mukaan Pakankylän ja Nuuksion kouluihin ei otettaisi seuraavana lukuvuonna ensimmäisen luokan oppilaita ollenkaan.

Lautakunnan kokouksessa tämä esitys palautettiin, mutta asukkaat ovat edelleen epävarmoja tilanteesta.

Marjaana Tasala muutti perheineen Pakankylään vasta syksyllä.

”Yksi iso syy, miksi muutimme alueelle, oli kyläkoulu. Tuntuu kurjalta, jos esikoinen ei pääse ensi vuonna aloittamaan koulua siellä”, Tasala kertoo. Lapsen kanssa on jo katsottu turvallisin koulureitti pellon viertä.

”Olisi järkyttävää, jos pitäisi vaihtaa taksikyytiin”, Tasala sanoo.

Perhe saattaa Tasalan mukaan pohtia alueelta poismuuttoa, jos lapsi ei pääsekään aloittamaan koulutaivalta kyläkoulussa. Nuorempikin lapsi olisi aloittamassa koulua isoveljensä jälkeen.

”Tuntuisi inhottavalta, jos pojat eivät pääsisi samaan kouluun.”

Pakankylän koulussa opiskelee tällä hetkellä 67 koululaista. Koulurakennus valmistui kesällä mittavasta remontista ja lisäksi koululle johtava kevyen liikenteen väylä valmistui äskettäin.

Perusteena sille, että lukuvuonna 2021–2022 ensimmäinen vuosiluokka ei aloittaisi Pakankylässä koulunkäyntiä, on käytetty ikäluokkien pienuutta. Näillä näkymin Pakankylän koulun aloittaisi syksyllä kolme ekaluokkalaista.

Marjaana Tasalaa harmittaa jatkuva huoli koulun jatkosta.

”Kouluun on tehty isot rempat, joten se oli iso yllätys, kun parin kuukauden jälkeen alkoi vääntö koulun tulevaisuudesta. Tämä tuntuu lyhytnäköiseltä.”

Tasala tietää muitakin perheitä, jotka ovat asiasta huolissaan. Monissa perheissä asia koskee useampaa koululaista.

Pakankylän koulun johtokunnan puheenjohtaja Lotta Ulvelinin mielestä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan esitys oli yksinkertaisesti huono.

”Jos lapset ovat useissa kouluissa, se on perheille kestämätön tilanne. Lisäksi lähikoulun periaate ei silloin toteutuisi lasten osalta”, Ulvelin kertoo.

Hänen mukaansa Pakankylän koulu on aina ollut pieni. Kolmen oppilaan kokoinen luokka on Ulvelininkin mielestä järjetön, mutta osana yhdysluokkaa opetus onnistuisi hyvin. Pakankylän koulun opettajilla on pitkät perinteet yhdysluokkien opettamisesta.

Erityisesti Ulvelinia harmittaa se, että Espoon virkamiehet ehdottavat toistuvasti Pohjois-Espoon koulujen kaventamista. Ulvelinin mukaan keskustelu vähentää pohjoisen alueen houkuttelevuutta asuinalueena, ja se puolestaan vaikeuttaa koulujen toimintaan.

Opetus- ja varhaislautakunnan puheenjohtaja Marika Niemi (kok.), kertoo, että esitys Pakankylän ja Nuuksion koulujen ekaluokattomasta syksystä ei mennyt sellaisenaan läpi.

”Päätimme, että lautakunta velvoittaa opetustoimea käymään uudelleen läpi oppilaaksioton ensimmäiselle luokalle Pakankylän ja Nuuksion koulujen osalta”, kertoo Niemi.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei siis hyväksynyt esitystä sellaisenaan.

”Haluamme turvata jatkossakin ekaluokkaisille mahdollisuuden aloittaa koulunkäynti mahdollisimman lähellä kotia”, Niemi sanoo.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan muuttaa Espoon oppilasalueita, eli tammikuusta alkaen Keski- ja Pohjois-Espoon oppimisalueet on yhdistetty.

”Se antaa mahdollisuuden ohjata näihin pienempiin kouluihin laajemmalta oppilaita”, Niemi sanoo.

Uutta ehdotusta lautakunta käsittelee 11. marraskuuta.