Kimmo Brunfeldtin kehittämä tietokoneohjelma hyödyntää maantieteellistä dataa: botti ilmoittaa asunnon etsijälle suoraan, miten lähellä jokin tärkeä paikka on asuntokohdetta.

Uuden asunnon etsiminen on usein työlästä puuhaa, mutta osa meistä voi selvitä siitä helpommalla – jos taitoa löytyy.

Kimmo Brunfeldt loi itse tietokoneohjelman, botin, joka laskee, millaisia ovat matka-ajat asuntosivusto Etuoven hakuvahdin kohteista työpaikoille. Hakuvahti on palvelu, joka ilmoittaa asunnon etsijälle, kun hänen kriteerinsä täyttävä asunto ilmestyy markkinoille.

”Koko homma lähti oman asunnon etsinnästä”, Brunfeldt kertoo.

Brunfeldt asuu tällä hetkellä Espoossa. Hän etsi puolisonsa kanssa asuntoa niin Helsingistä kuin Espoosta, kun mieleen juolahti idea: asuntojen hakua voisi parantaa.

Pariskunta käytti alkuun Etuoven normaalia hakuvahtia. He pitivät tietoja matkoista työpaikoilta asuntoihin tärkeinä, mutta niitä ei saanut suoraan hakuvahdista. Työmatkat ja niiden kestot piti siis etsiä itse muualta. Vaatimuksena oli, että kummankin työpaikalle ja Helsingin keskustaan olisi enintään puolen tunnin matka julkisella liikenteellä.

Niinpä Brunfeldt päätti kehittää botin, joka laskee ja lähettää tiedot kunkin kohteen työmatkoista suoraan viestisovellus Telegramin ryhmään. Botti pohjautuu karttapalvelu Google Mapsiin, joten kulkuneuvot pystyi määrittelemään sen tarjonnan mukaan.

Tältä näyttivät botin ilmoitukset ryhmäkeskustelussa.­

Pariskunta koki botista olevan paljon hyötyä asunnon etsinnässä. Koska botti välitti uudet asunnot ryhmäkeskusteluun, pystyivät he helposti keskustelemaan kohteista sekä reagoimaan niihin nopeasti – asunnon etsintä kun on pitkälti odottelua, mutta kiinnostavien kohteiden kanssa täytyy olla nopea.

”Ajattelin, että tämä olisi hauska projekti, jossa voi itse määritellä ehtoja”, sanoo Brunfeldt.

”Sitten tuli mieleen, että kaiken järjen mukaan tämä voisi kiinnostaa muitakin.”

Brunfeldt on ollut ohjelmistoalalla noin kahdeksan vuotta, mutta suoraan asuntoihin liittyvää työtaustaa hänellä ei ole. Hän kertoo kuitenkin pyöritelleensä samanlaista ideaa jo aiemmin.

”Data mahdollistaa hyödyllisten työkalujen rakentamisen, mutta dataa ei ole mielestäni täysin vielä hyödynnetty.”

Brunfeldt halusi alustavasti kartoittaa, miten paljon idea voisi kiinnostaa muita, joten hän kertoi botistaan Facebook-ryhmässä Myydään/ostetaan asuntoja Helsinki, Espoo & Vantaa.

”Vastaanotto ryhmässä oli positiivinen”, hän sanoo.

Moni ilmoitti olevansa kiinnostunut ideasta, vaikkei kukaan suoraan tarjonnut rahaa toiminnosta.

Ihan heti Brunfeldt ei voisikaan tarjota palvelua. Kaikki data on Etuoven omistamaa, joten hän aikoo neuvotella Etuoven kanssa. Asiasta voi mahdollisesti syntyä yhteistyösopimus, tai sitten Etuovi luo vastaavanlaisen botin itse.

Bottia voisi käytännössä hyödyntää kaikkialla Suomessa, sillä Google Mapskin toimii koko maassa. Botti pohjautuu Google Mapsin reitinhakujen rajapintaan, joka on kaikille maksullinen, joskin varsin edullinen palvelu. Sen hinta perustuu reittihakujen määrään.

Brunfeldt ja hänen puolisonsa löysivät lopulta mieluisan asunnon Espoosta.

Mutta mihin kaikkeen bottia voisi sitten hyödyntää, jos sellainen tuotaisiin markkinoille?

Brunfeldt itse piti työmatkan kestoa tärkeänä asiana asunnon valinnassa, mutta botin avulla selviäisi etäisyys myös muihin paikkoihin.

”Jos jollekin on tärkeää esimerkiksi se, kuinka lähellä asuntoa on jalkapallokenttä, niin se data on kartalla.”