Tarkka-ampuja ja tanhuava emäntä menivät naimisiin – Sitten heidän mukaan nimettiin kaksi idyllistä paikkaa, jotka kaupunkien rajaviiva lopulta erotti

Kauniaisten Stensinharjussa useita naisia on kunnioitettu nimikkoteillä. Aivan kuntarajalla on lisäksi Anna-muorin tie. Kuka ihme on Anna-muori?

Anna Morelius kuvattuna 50-vuotiassyntymäpäivänään vuonna 1944.­

Kauniaisten ja Espoon rajalla Stensinharjussa useita katuja on nimetty naisten mukaan. Siellä sijaitsevat Ingankuja, Siirinkuja, Signenkuja ja Martankuja. Ja sitten on vielä Anna-muorin tie. Kuka ihme on Anna-muori? Kauniaisten kulttuurineuvos Clara Palmgren tietää heti, kuka Anna on kyseessä. ”Hän on Anna Morelius, espoolainen hahmo”, Palmgren kertoo. Espoon kaupungimuseon intendentti Tryggve Gestrin kertoo, että Morelius oli Smedsbyn kylässä sijainneen Stensin tilan emäntä. ”Hän oli yksi Esbo Hembygdsförening -yhdistyksen perustajajäsenistä. Hän oli aloitteellinen kotiseututyössä Espoossa.” Vuonna 1894 syntynyt Morelius, omaa sukua Eriksson, oli nuoresta asti kiinnostunut keräämään vanhoja työkaluja ja maatalouskulttuurista kertovia esineitä. Moreliuksen alulle panema kokoelma päätyi myöhemmin Espoon kaupunginmuseon kokoelmien joukkoon. ”Voi hyvällä syyllä sanoa, että Espoon kaupunginmuseon kokoelmat saivat alkunsa Anna Moreliuksen kokoelmista, joita hän säilytti ja näytti Stensin luhtiaitassa”, Gestrin kertoo. Morelius oli aktiivinen myös muissa asioissa. Clara Palmgrenin mukaan Morelius oli keksimässä Espoon kansallispukua. Espoon kaupunkisuunnittelun nimistötutkijan Sami Suvirannan mukaan Morelius oli lisäksi mukana kehittämässä aktiivisesti alueen nuorisoseuraa, tanhu- ja teatteriharrastusta, kansanterveyttä sekä koulutusta. Morelius kuoli vuonna 1959. Anna-Morelius ja hänen poikansa Per-Olof Morelius kuvattuna Stensin tilan edustalla tuntemattomaksi jääneenä ajankohtana.­ Miten Anna Morelius, espoolaisen tilan emäntä, sitten päätyi kadun nimeen? Kauniaisten kaupungin maankäyttöpäällikkö Marko Lassila kertoo Anna-muorin tie -nimen tulleen kaavanimistöön vuonna 1964. Moreliuksen kuolemasta oli tuolloin kulunut viisi vuotta, ja todennäköisesti Moreliuksen tekemää työtä haluttiin kunnioittaa tiennimellä. Anna Moreliuksen poika Per-Olof Morelius tuli mukaan Espoon kauppalan nimistötoimikunnan jäseneksi toimikunnan perustamisen yhteydessä vuonna 1969. Nimistötutkija Suvirannan mukaan Per-Olof Morelius ei silti ollut se henkilö, joka Anna-nimeä ehdotti tienpätkälle. ”Per-Olof oli kuitenkin työstämässä ajatuksia. Oletan, että hän ei halunnut, että Morelius-nimi tulee näkyviin, mutta hyväksyi, että hänen äitinsä mukaan annetaan muistonimi”, Suviranta kertoo. ”Sen takia nimi muotoiltiin muotoon Mor Annas väg, eli Anna-muorin tie.” Per-Olof Morelius asui itsekin ”äitinsä” kadulla, kertoo intendentti Gestrin. Osa Anna-muorin tiestä kulkee Espoossa, osa Kauniaisissa. Espoossa tien lähellä sijaitsee viheralue, jonka nimi on Ampuja-Kyöstin puisto, Skytte-Göstas Park. ”Se on parina Anna-muorin tielle. Puiston nimen aiheena on Gösta Morelius, Per-Olofin isä ja Annan mies. Hän oli tunnettu ampujana”, Suviranta kertoo. Espoon kaupunginmuseon Gestrinin mukaan Gösta Morelius oli innokas suojeluskuntalainen ja tarkka-ampuja. Hän voitti suojeluskuntalaisten ampumakilpailut niin monta kertaa, että sai pokaalin omakseen. Sekä Ampuja-Kyöstin puisto että Anna-muorin tie sijaitsevat vanhan Stensin tilan mailla. Suviranta saa usein kuulla palautetta teiden nimistä. Anna-muorista hän ei ole kuullut negatiivista palautetta. ”Nimi on annettu arvostavassa tarkoituksessa.” Entä keitä ovat muut kadunnimiin päätyneet naiset Stensinharjussa? Kulttuurineuvos Clara Palmgren tietää ainakin Siirinkujan ja Signenkujan nimien innoittajat. Siirinkuja on nimetty Sigrid Starckin mukaan. Starck oli perustamassa kuntaan ruotsinkielistä marttayhdistystä vuonna 1946. Signenkuja on puolestaan nimetty kirjailija Arvid Mörnen Signe-vaimon mukaan.