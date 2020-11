Nuuksion pienessä kyläkoulussa ei aloita ensi syksynä ensimmäisen luokan oppilaita.

Espoon kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti keskiviikkona 11. marraskuuta, että Nuuksion koulussa ei aloita ensi syksynä ensimmäisen luokan oppilaita.

Lautakunnan puheenjohtajan Marika Niemen (kok.) mukaan kouluun oli hyvin vähän hakijoita. Alkuperäisten tietojen mukaan kouluun olisi ollut tulossa lukuvuodeksi 2021-2022 vain neljä ekaluokkalaista.

Osa näistä koululaisista toivoi Niemen mukaan pääsevänsä muihin kouluihin.

”Vanhemmilta tuli viestiä, että vanhemmat eivät halunneet lastaan Nuuksion kouluun. Se on niin pieni yksikkö, että vanhemmat halusivat lapsensa isompaan kouluun. Siinä saattavat painaa myös kaverisyyt”, Niemi sanoo.

Lisäksi koulun oppilasmääriä ei olisi ollut virkamiesten mukaan mahdollista kasvattaa laajentamalla oppilaaksiottoaluetta.

Nuuksion koulu on Espoon pienin. Se on myös yksi Espoon vanhimmista kouluista, sillä se on toiminut samalla paikalla 1900-luvun alusta saakka.

Tällä hetkellä koulussa opiskelee 47 oppilasta. Opetus tapahtuu yhdysluokissa.

Marika Niemen mukaan koulurakennus on jo huonossa kunnossa, eikä rakennus vastaa nykyajan edellytyksiä.

”Nuuksion kouluun pitäisi tehdä aikamoinen remontti, että se vastaisi nykyajan kriteerejä. Sinne kuljetetaan vesikin erikseen säiliöautolla”, Niemi sanoo.

”Se on toki hyvin sympaattinen kyläkoulu.”

Ensimmäiselle luokalle menevät oppilaat aloittavat syksyllä koulutiensä Karhusuon koulussa. Koululaiset pääsevät sinne bussikuljetuksella. Nuuksion koululta Karhusuon koululle on matkaa reilut kuusi kilometriä.

HS Espoo uutisoi aikaisemmin, että Pakankylän koulun oppilaiden vanhemmat olivat huolissaan oman koulunsa puolesta.

Pakankylän koulussa kuitenkin aloittaa opetus- ja varhaislautakunnan päätöksen mukaan ensimmäinen luokka myös lukuvuotena 2021-2022.