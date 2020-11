Kun The Gallows Bird perustettiin 1990-luvulla, se oli yksi Suomen ensimmäisistä olutravintoloista, jonka hanasta sai muutakin kuin kotimaista vaaleaa lageria. Nyt olutravintolan rakennus Niittykummussa puretaan.

The Gallows Bird on sijainnut samassa kiinteistössä 1990-luvulta asti. Nyt rakennus puretaan.­

Palanen espoolaista – ja itseasiassa myös suomalaista – olutkulttuurin historiaa katoaa marraskuun lopussa.

Niittykummussa samassa paikassa 1990-luvulta asti toiminut The Gallows Bird lopettaa. Syynä on se, että olutravintolan nykyinen rakennus puretaan.

Yllätyksenä olutravintolan lopettaminen ei tule. Niittykumpu kasvaa vauhdilla, ja jo useamman vuoden ajan on tiedetty, että jossain vaiheessa matala liikerakennus saa väistyä uudisrakentamisen tieltä.

Marraskuun aikana ravintola on tarkoitus ”juoda mahdollisimman tyhjäksi”, kuten The Gallows Birdin perustaja ja toimitusjohtaja Thomas Aschan asian muotoilee.

”Marraskuun ajan pidetään rääppiäisiä.”

Koronavirustilanteen takia isoja läksiäisiä ei voida järjestää, ja olutravintolan ”hautajaisia” on tarkoitus viettää parin viikon ajan.

The Gallows Birdin tarina Niittykummussa ei välttämättä pääty nykyisen rakennuksen purkamiseen. Ravintolan sisustus on tarkoitus ottaa talteen, ja ravintolalle sopivia tiloja on etsitty Niittykummun alueelta. Kauppakeskukseen Aschan ei ravintolaa haluaisi, joten tiloja on haettu niiden ulkopuolelta.

”Voi olla, että jo hautajaisissa saa kertoa, että homma jatkuu”, Aschan sanoo.

Aschan ja hänen puolisonsa Lea Rantala ovat yrittäjät The Gallows Birdin takana.

Niittykummun ravintolan lisäksi he omistavat Matinkylän Iossa Omenassa Captain Corvus -olutravintolan. He ovat myös osaomistajina Tapiolassa kauppakeskus Ainoassa sijaitsevassa Gallows Bird Brew -olutravintolassa.