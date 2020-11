Leppävaaralainen Salmen pariskunta on muun muassa perustanut Leppävaaraan asukasyhdistyksen, koonnut kaupunginosasta useita historiikkeja sekä vaikuttanut alueen kaavoitukseen. Heidän kotinsakin on täynnä Leppävaaraan liittyviä teoksia ja esineitä.

Arja ja Markku Salmen kotitalon takana kohoaa Nupukivenkallio. Kalliolla on jäänteitä vanhoista kivilouhoksista sekä ensimmäisen maailmansodan aikaisista valleista.­

Pariskunta on hädin tuskin ehtinyt astua rappukäytävästä pihalle, kun se jo alkaa – nimittäin puhe Leppävaaran historiasta.

”Tästä on louhittu kiviä Helsingin Mannerheimintielle”, Markku Salmi ilmoittaa ja viittilöi kädellään pihapiirin reunalla kohoavan Nupukivenkallion suuntaan.

Aivan! Sen takia siis olemme Kivenhakkaajankujalla, päättelen. No melkein, mutta ei ihan, Arja Salmi korjaa.

”Täällä on nimetty katuja ammattien mukaan. On Konstaapelinkatua ja Leipurinkujaa ja niin edelleen.”

Toimittajalla on hankaluuksia pysyä kynänsä ja lehtiönsä kanssa perässä, kun Salmet kiipeilevät ketterästi ylös sammaleen peittämiä rinteitä ja pudottelevat anekdootteja ympäristöstään.

”Nämä ruusut ja syreenit ovat peräisin kolmesta vanhasta huvilasta, jotka on jo purettu. Ne ovat Viaporin syreeneitä, sillä ne tuotiin Viaporista.”

”Tuolla näkyy ensimmäisen maailmansodan aikaisia valleja. Tuon bunkkerin katto on romahtanut. Siinä on ollut kauhea homma, kun nuo on kaikki rakennettu käsin.”

”Leppävaara on ollut muinaista merenpohjaa. Tämä on ollut merestä kohonnut luoto.”

Superlatiiveja tulee käyttää harkitusti, mutta Arja ja Markku Salmi ovat hyvin todennäköisesti maailman leppävaaralaisin pariskunta. Sen verran perinpohjaisesti he tuntevat Leppävaaran ja sen historian. Pariskunnan keittiössä roikkuu Leppävaara-aiheinen kalenteri ja seinille on ripustettu Leppävaaraan liittyviä tauluja.

”Olen suomalainen, eurooppalainen ja leppävaaralainen, mutta en espoolainen”, kuten Markku Salmi asian ilmaisee.

Arja ja Markku Salmi kuvattiin Nupukivenkallion vanhassa louhoksessa. Leppävaaran alueella on ollut useita louhoksia.­

Markku Salmi on itse asiassa melkein syntyperäinen leppävaaralainen. Hänen vanhempansa ostivat Leppävaaran naapurista Rastaalasta tontin samana vuonna, kun Markku syntyi. Tontille rakennettiin rintamamiestalo, jossa asuu nykyisin Salmien poika. Toinen poika perheineen asuu samalle tontille rakennetussa uudemmassa omakotitalossa.

Markun ensimmäinen muistikuva Leppävaarasta on vuodelta 1954, tarkemmin sanottuna 26. lokakuuta 1954. Silloin 5-vuotias Markku kävi äitinsä kanssa Leppävaarassa maksamassa osan sähkölaskusta. Päivämäärä on tarkkaan tiedossa, sillä Markulla on tallessa sähkölaskun kuitti, tietenkin.

Toinen muistikuva on siitä, kun rintamamiestalon pihalla kynnettiin perunapeltoa. Markun lapsuudessa Leppävaara oli käytännössä maaseutua. Lintuvaaraan oli noussut rintamamiestaloja, joissa asui paljon työläisiä. Leppävaaran kartanosta saatettiin lainata hevosta tai hakea maitoa.

Niistä ajoista Leppävaara on muuttunut paljon, mutta tietyt perusasiat ovat pysyneet ennallaan.

”Täältä on aina ollut hyvä kulkuyhteydet ja hyvät palvelut. Leppävaara ei ole lähiö. Täällä on sopivasti kaupunkimaisia piirteitä”, Markku Salmi summaa.

Arja Salmi päätyi Leppävaaraan Markun mukana. Lapsuutensa hän vietti pienessä kerrostaloasunnossa Punavuoressa. Kun Arja 1970-luvun alussa muutti Markun kanssa tämän vanhempien omakotitaloon Rastaalaan, se oli kuin olisi maalle muuttanut.

”Oli iso piha ja väljää. Se oli todella ihanaa”, Arja muistelee.

Pariskunta oli tutustunut yhteisen opiskelutoverin kautta junassa matkalla Pori Jazzeille kesällä 1970. Molemmat opiskelivat Teknillisessä korkeakoulussa maanmittausta ja kumpaakin kiinnostivat muun muassa kaupunkisuunnitteluun liittyvät kysymykset.

Opiskelualasta ja työurista – Arja työskenteli pitkään Helsingin seudun ympäristöpalveluissa (HSY) muun muassa maankäytön parissa ja Markku teki uransa muun muassa Valtion teknillisessä tutkimuslaitoksessa (VTT) ja Rakennustiedossa – on ollut Salmille hyötyä, kun he ovat vaikuttaneet Leppävaaran asioihin.

Arja ja Markku Salmea mietityttää, miten liikenne järjestetään Leppävaarassa. Leppävaarassa vain puolilla kotitalouksista on auto eikä Salmista kummallakaan ole ajokorttia. He toivovat, ettei kaupunginosaa liiaksi kehitettäisi autoilun ehdoilla.­

Vallikallio. Sieltä Salmien asukasaktivismi alkoi 1970-luvun puolessa välissä. He olivat juuri muuttanut kerrostaloon Harakankujalle, jonka ympäristössä oli lähinnä omakotitaloja.

Kaupunki halusi jyrätä omakotitalot ja rakentaa tilalle järeitä kerrostaloja. Salmet pitivät kaupungin suunnitelmia suurisuuntaisina. Lopulta omakotitalot kyllä purettiin, mutta kallioiset rinteet säilyivät.

Vallikallion kaavoituksesta syttyi kiinnostus alueen historiaan.

Toinen sysäys Leppävaaran historian penkomiseen tuli 1980-luvulla, kun Helsingin kaupunki suunnitteli omistamansa Albergan kartanon purkamista.

Salmien toinen poika kävi kartanossa kuvataidekoulussa, ja Arja Salmi oli aktiivisesti mukana vaatimassa kartanon säilyttämistä. Kartano kunnostettiin Espoon kaupungin käyttöön 1990-luvun lopulla.

1980- ja 1990-lukujen taitteessa Salmet ottivat puolestaan kantaa Lintuvaaran kaavoitukseen, ja kymmenen vuotta myöhemmin he olivat mukana ajamassa Kehä I:tä tunneliin Leppävaarassa.

Ihan kaikkeen eivät Salmetkaan kuitenkin ehdi. Leppävaara kasvaa nyt vauhdilla, ja Arja Salmi on laskeskellut, että viime vuonna Leppävaarassa hyväksyttiin yli kymmenen kaavaa.

”Niiden kaikkien läpikäyminen olisi vastannut kokopäivätyötä.”

Leppävaara-seura on julkaissut neljä Leppävaaran historiaa käsittelevää teosta. Markku ja Arja Salmi ovat olleet aktiivisesti mukana kaikkien kirjojen tekemisessä.­

Vuosien saatossa Leppävaaran historian penkominen on ollut myös koko perheen yhteinen projekti, lähes kirjaimellisesti.

Toinen Salmien pojista oli kahdeksan, kun hän ilmoitti leikkivänsä kaverinsa kanssa arkeologeja. Pojat suorittivat kaivauksiaan Kehä I:n penkassa ja löysivät plootun, Ruotsin vallan aikaisen suuren kuparirahan. Raha päätyi Espoon kaupunginmuseon kokoelmiin ja siitä maksetuilla löytöpalkkiorahoilla ostettiin polkupyörä.

”Jos ei tunne paikallishistoriaa, ei voi ymmärtää, miksi Leppävaara on tänä päivänä sellainen kuin se on. Ei voi ymmärtää niitä kehityskulkuja, jotka ovat johtaneet meidät tähän”, Markku Salmi sanoo.

Yksi keino ymmärtää mennyttä on kuunnella ihmisten muistoja. Kerätäkseen talteen Leppävaaran historiaa Arja Salmi perusti 2000-luvun alussa kansalaismuistipiirin.

Kansalaismuistipiirin keskustelut nauhoitettiin ja osallistujilta kerättiin valokuvia, jotka digitoitiin Leppävaara-seuran arkistoihin. Tarkoitus oli, että kansalaismuistipiirien aineistosta koostettaisiin kirja Leppävaaran historiasta.

Aluksi kirjahanke eteni hitaasti, ja kansalaismuistipiirissä alkoi usko loppua siihen, että mitään kirjaa koskaan julkaistaisiin. Vuonna 2011 kirja saatiin vihdoin valmiiksi ja sen ensimmäinen painos myytiin loppuun nopeasti.

2010-luvun alussa Markku Salmi jäi eläkkeelle ja ryhtyi toden teolla syventymään Leppävaaran historiaan. Nyt Leppävaaran historiaa käsitteleviä kirjoja on ilmestynyt yhteensä neljä. Kirjoihin ja kansiin on siis koottu yhteensä 1 500 sivua tekstiä ja 2 000 valokuvaa Leppävaaran vaiheista.

Arja ja Markku Salmi keskustelevat keskenäänkin paljon Leppävaarasta. Pariskunnan mukaan Leppävaaran historiasta julkaissut kirjat ovat vähentäneet historiallista yksityiskohdista kinastelua, kun tiedot pystyy nyt helposti tarkistamaan kirjoista.­

Historiaprojektien ja asukastoiminnan myötä Salmet ovat tulleet tutuiksi paitsi leppävaaralaisille myös kaupungin virkamiehille. Vuosien saatossa kaupunginmuseon, nimistöpuolen ja kaupunkisuunnittelun virkamiehet ovat vaihtuneet, mutta Salmet ovat pysyneet. Osan virkamiehistä kanssa on tultu paremmin juttuun kuin toisten, mutta yleisesti ottaen yhteistyö on sujunut hyvin.

Salmet uskovat, että yhteistyö ja vuorovaikutus ovat parhaita keinoja ajaa kaupunginosan asiaa.

”Välillä ihmetyttää ihmisten epäluuloisuus kaupunkia kohtaan. Se tuntuu olevan todella syvässä. Aina ei ymmärretä, että asiat ovat todella pitkäjänteisiä ja vievät aikaa. Pelkästä vastustamisesta ei yleensä ole mitään hyötyä”, Arja Salmi sanoo.

Hän on toiminut Leppävaara-seuran puheenjohtajana lähes yhtäjaksoisesti yli 30 vuoden ajan. Sinä aikana Leppävaaran väkiluku on kolminkertaistunut. Lähes 35 000 asukkaan kaupunginosassa kaikki eivät voi olla samaa mieltä siitä, millainen kaupunginosan pitäisi olla.

Vaikka Salmet ovat kiinnostuneita historiasta ja rakastavat Leppävaaraa, eivät he ole sellaisia nostalgikkoja, joiden mielestä ennen kaikki oli paremmin – pikemminkin päinvastoin.

”Monet haikailee vanhojen valokuvien Leppävaaraa, mutta jos niitä kuvia katsoo tarkemmin, huomaa, että tavallisten ihmisten elämä on ollut niissä aika kurjan näköistä. Sodan jälkeen lapset kärsivät aliravitsemuksesta ja oli myös paljon köyhyyttä”, Arja Salmi sanoo.

Salmet pitävät Leppävaaran kasvua ensisijaisesti hyvänä asiana. He uskovat, että kaupunginosalla on edessään loistava tulevaisuus. Onhan sillä jo takanaan kiehtova menneisyys.

Ja vaikka Markku Salmi on asunut Leppävaarassa ja sen liepeillä yli 70 vuotta ja Arja Salmikin jo yli 40, ovat he lopulta vain pieni lenkki Leppävaaran pitkässä historiassa.