Romu Keinäsen kauklahtelaiselle toimipisteelle on murtauduttu kaksi kertaa tänä syksynä, Vantaan toimipisteelle kerran. Yrittäjä uskoo, että kyseessä on samat henkilöt.

Espoolaisella Romu Keinäsellä on ollut raskas syksy.

Jotkut ovat murtautuneet romuttajan toimitiloihin jo kolme kertaa muutaman kuukauden sisällä. Neljännenkin kerran on yritetty.

Viimeisin murto tapahtui viime viikonloppuna Espoossa. Espoon toimistoon murtauduttiin myös syyskuun loppupuolella. Muutama yö Espoon ensimmäisen murron jälkeen myös Romu Keinäsen Vantaan Kiilassa sijaitsevaan toimipisteeseen murtauduttiin.

”Onhan se veemäistä, että työntekijöiden pitää heti ensi töikseen aamulla siivota murtautujien sotkuja”, huokaa Romu Keinäsen romukauppias ja toimitusjohtaja Toni Keinänen.

Rikosylikonstaapeli Jonna Arifullen Espoon poliisista vahvistaa, että poliisille on tehty kolme eri rikosilmoitusta Romu Keinäsen Espoon toimipisteeseen kohdistuneista murroista tai murtoyrityksistä. Viimeisimmän murron tutkinta on vielä kesken, kertoo Arifullen.

Romu Keinänen runttaa kauklahtelaisella romupihallaan autoja, vanhoja putkija ja muuta metalliromua. Vantaan ja Karjaan toimipisteillä käsitellään enemmän värimetalleja ja suuria romuja.

Romun perässä murtautujat eivät ole. Romu Keinänen julkaisi Facebook-sivullaan kaksi valvontakameravideota Espoon murroista. Videoiden perusteella kohteena on ollut kassakaappi.

”Videoista näkee, että ensimmäisellä kerralla murtautujat ovat tutkineet paikkoja, että missä on mitäkin. Toisella kerralla he menevät suoraan kassakaapilla”, Keinänen sanoo.

Romu Keinänen oy:n toimitusjohtaja, ”romukeisari” Toni Keinänen perusti romupihansa kauklahtelaiselle tehdasalueelle vuonna 2001.­

Mikään muu ei ole murtautujia kiinnostanut. Keinäsen työpöydällä on aidon näköinen ranta-Rolex, mutta se esimerkiksi ei ole lähtenyt murtautujien matkaan.

”Mitkään sellaiset eivät ole kiinnostaneet heitä, vain kassakaappi ja käteinen raha.”

Sotku, joka on syntynyt jokaisen murron yhteydessä, on alkanut jo sapettaa. Murtautujat ovat sisään tullessaan rikkoneet ikkunan, sekä tutkiessaan paikkoja hajottaneet muun muassa näppäimistöjä ja kassakoneen.

Keinänen on luvannut 2 000 euron palkkion sille, joka ilmiantaa tekijät. Videoiden perusteella Keinänen uskoo, että asialla ovat samat henkilöt. Poliisi ei ole vielä päässyt murtautujien jäljille, kertoo Keinänen.

Lohtua romuttajalle tuo se, että mitään konkreettista murtautujien mukaan ei ole lähtenyt.

”Ei mitään muuta kuin paha mieli”, Keinänen hymähtää.

Keinästä on mietityttänyt ylipäätään, mikä vorojen suunnitelma on ollut. Kohteena ollut kassakaappi nimittäin painaa lähemmäs sata kiloa. Sen varastaminen vaatisi siis huomattavia hartiavoimia, mutta myös aikaa. Kassakaappi on tukevasti kiinni rakenteissa.

”Ei se millään rautakangella lähde muutamassa minuutissa. Sen saisi revittyä irti varmaan jollain kaivinkoneella”, Keinänen toteaa.

Videoiden jakamisella Keinänen toivoo, että murtautujat miettivät kaksi kertaa, kannattaako kassakaapin sisältöjä havitella. Vaivalloista on myös kaapin auki saaminen. Lisäksi kaapin avaaminen väkivalloin laukaisee Keinäsen mukaan suojauksen, joka värjää sisällä olevat rahat.

”Kyllä se laiha lohtu olisi.”