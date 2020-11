Alun perin Träskändan kartanon julkisivuremontin piti alkaa kesällä 2019, mutta julkisivua päästään kunnostamaan vasta ensi keväänä. Vuokralaista kartanoon ei ole vielä löytynyt.

Träskändan kartanon ympäristössä Espoon Järvenperässä asiat tapahtuvat hitaasti. Kartanon julkisivu piti korjata jo kesällä 2019, mutta näillä näkymin remonttipuuhiin päästään vasta ensi keväänä. Kartanon juuret ulottuvat 1700-luvulle. Nykyinen päärakennus on 1890-luvulta.

”Kun korjataan vanhaa, on paljon asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Korjaussuunnittelu on vienyt enemmän aikaa kuin mitä alustavasti ajateltiin. On esimerkiksi käynyt ilmi, että seinässä on kohtia, jotka pitää korjata samalla, kun julkisivua kunnostetaan”, sanoo toimitusjohtaja Maija Lehtinen Espoon tilapalveluista.

Julkisivuremontin yhteydessä tehdään myös parannuksia painovoimaiseen ilmanvaihtoon, mutta muuten perusteellisempi peruskorjaus antaa vielä odottaa itseään.

Kaupungin toiveissa on, että kartanoon löytyisi vuokralainen, joka vastaisi peruskorjauksesta.

”Pitää olla joku käyttötarkoitus, johon kohde korjataan”, Lehtinen sanoo.

Träskändan kartano on ollut tyhjillään jo 15 vuoden ajan. Kaupunki on etsinyt suojellulle rakennukselle vuokralaista useampaan otteeseen, mutta vielä toistaiseksi ei ole tärpännyt.

Helsingin Sanomat kertoi keväällä 2019, että Espoon tekninen ja ympäristötoimi on ollut vuosina 2017–2018 yhteydessä kuuteen hotellialalla toimivaan yritykseen kartanon toimijan löytymiseksi. Niistä yksikään ei ollut kiinnostunut kartanon käytöstä palvelutilana.

Träskändan kartanoa ympäröi komea Träskändanpuisto. Asukkaat ovat toivoneet, että kartano ja sen pihapiiri säilyisivät kaupunkilaisten käytössä. Lisäksi alueella on muun muassa vanhan viljamakasiinin tiloissa toimiva kappeli.

”Alueeseen liittyy vahvasti yhteisöllisyys ja sen arvo siinä, että se on avoin toimintaympäristö. Toisaalta siinä rinnalla on taloudelliset realiteetit. Tätä yhtälöä pyrimme nyt ratkomaan”, sanoo Espoon elinkeinojohtaja Tuula Antola.

Kartanosta ja sen alueesta on paraikaa tekeillä ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, jossa kartoitetaan erilaisia mahdollisuuksia alueen kehittämiseksi.

”Alue on kokonaisuudessaan mittava miljöö, ja nyt halutaan selvittää, mitä kaikkea se voisi mahdollistaa. Pyrimme tunnistamaan malleja, jotka mahdollistaisivat asukkaille, yrityksille ja muille toimijoille miljöön hyödyntämisen ja siitä nauttimisen”, Antola sanoo.

Kaupungin toiveissa on edelleen se, että alueelle löytyisi myös yksityisiä toimijoita.

”Tämä on vähän tällainen klassinen ’kumpi oli ensin, muna vai kana’ -tilanne. Jotta ulkopuoliset toimijat kiinnostuisivat kartanosta, sen pitäisi olla tietyssä peruskunnossa. Kaupungin näkökulmasta taas investoinnit ovat perustellumpia, kun on tiedossa, mikä kartanon tulevaisuus on.”

Yksi vaihtoehto voisi Antolan mukaan olla EU-rahoituksen hakeminen kartanon kunnostamiselle. Silloinkin tosin pitäisi olla tiedossa, mitä käyttötarkoitusta varten kartano kunnostetaan.

Antola muistuttaa, että kaikki ajatukset ovat vasta alustavia. Kartanon tulevaisuudesta tiedetään toivottavasti enemmän keväällä.

”Se on ainutlaatuisen upea ja hieno miljöö. Toivon, että löydämme sellaisia malleja, jotka vievät sen uljaasti seuraavalle vuosisadalle.”