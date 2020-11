Main ContentPlaceholder

Huippuarkkitehtien suunnittelema rakennus vaurioitui tulipalossa jo kolme vuotta sitten Tapiolassa – Espoo ei korjannut kattoa vaan paikkailee sitä nyt pressuilla

Tapiolassa sijaitsevan Aarnivalkean koulun ja siihen kuuluvan opettaja-asuntolan tulevaisuus on epävarma. Rakennusten odottaessa lopullista päätöstä kohtalostaan on kattoa on paikkailtu pressulla.

Aarnivalkean koulun opettaja-asuntola vaurioitui tulipalossa vuonna 2017. Kattoa on palon jälkeen paikattu suojapeitteellä. Kuva on lukijan ottama.­