Rakennustyöt liittyvät Blominmäen viemäritunneleihin.

Pisantiellä kulkijoita on kiusannut poikki laitettu jalkakäytävä jo usean kuukauden ajan.­

Espoon Pisassa jalankulkijoita on vaivannut jo kuukausia suljettu jalkakäytävä.

Elo-syykuussa Pisantiellä, Finnoontien lähellä, jalkakäytävällä suoritettiin poraustöitä.

Muutaman päivän jälkeen jalkakäytävän päälle levitettiin soraa. Sen koommin paikalle ei ole tapahtunut mitään.

Jalkakäytävä näyttää käyttökelpoiselta, mutta sulkuaidat jäivät silti paikalle.

”Sulku pakottaa jalankulkijat ja pyöräilijät ylittämään kadun kahteen kertaan”, kertoo työmaan lähistöllä asuva Antti Mertala, joka liikkuu alueella päivittäin.

Mitä alueella on tekeillä?

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän eli HSY:n hankepäällikkö Hanna Yli-Tolppa tietää.

”Pisantiellä rakennetaan tulevaa viemäriliitosta varten pystyputkia alla kulkevaan tunneliin. Työ on osa Blominmäen viemäritunneleiden louhintaurakkaa” Yli-Tolppa kertoo.

Jalkakäytävää ei ole avattu kulkijoille, koska virtausputkien asennus on vielä kesken. Yli-Tolpan mukaan jalkakäytävän pitäisi olla taas käyttökunnossa tammikuussa 2021.

Aidatun alueen sisäpuolelle on jäänyt vaarallisen näköisesti kuilun suuaukko. HSY:n mukaan kuilun päälle asennetaan vielä betoninen kaivonkansi.­

Antti Mertala on huomannut, että aidatun alueen sisällä on noin 25 senttiä leveä kuilu, jonka päälle on viritetty ritilä.

”Ei se ole mikään turvallisuusriski, mutta joku lapsi voi laittaa jotain sen sisälle”, Mertala pohtii.

HSY:n Yli-Tolppa tunnistaa kuvaillun kuilun. Sen rakentaminen ei ole vielä valmis.

”Tässä urakassa poratun pystyputken päälle asennetaan betoninen kaivonrengas kansistoineen kevyenliikenteen tien viereen”, hän kertoo.