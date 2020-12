Robert Ramberg vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Tapiolassa, mutta ei sen jälkeen ajatellut kaupunginosaa vuosiin. Lopulta hän alkoi kertoa muillekin huikean tarkasta muististaan, millaista elo oli 1960- ja 1970-luvulla.

”Vallarit” eli Mäntyviidan ja Menninkäisentien välissä sijaitseva Käpälämäki oli suosittu nuorison kokoontumispaikka. Kuva on otettu vappuna 1972. Robert Ramberg on kuvassa ilmapallon vieressä vasemmalla.­

223 askelta on meidän oveltamme Kino Tapiolan lippuluukulle: kerran laskin tuon etäisyyden. Portaat alas ulko-ovelle, ensin vähän matkaa suoraan, sitten heti käännös oikealle, mattojen tamppaustelineen ohi, Shell-huoltoaseman pihan poikki, elokuvateatterin sivun suuntaisesti muutama kymmenen askelta hiekkatietä, käännös vasemmalle, kymmenen askelta laatoituksella, kinon ovi auki ja heti oikealla on lipunmyynti.

Ilme on keskittynyt. Robert Ramberg lähtee kävelemään elokuvateatteri Kino Tapiolan ovelta ja laskee mielessään: yksi, kaksi, kolme.

Reitti on sama kuin hänen novellissaan Kinosaurus. Se vie yli nurmikkoisen pihan penkereen ja kohti vanhaa kotiovea.

Ovella ilme on melkeinpä pettynyt: 170 askelta. Ei 223 niin kuin hän novellissaan kirjoitti. Toisaalta nuoren pojan askel oli todennäköisesti lyhyempi kuin aikuisen miehen.

Robert Ramberg seisoo vanhan kotitalonsa ovella Menninkäisentiellä. Hän innostui kirjoittamaan Tapiolasta kansalaisopiston kurssilla.­

Sitten ilme kirkastuu: tiiliseinässä, oven vieressä näkyy tuttu kaiverrus. Ramberg on raapustanut siihen nimensä 1960-luvulla. Kaiverrus erottuu edelleen selvästi.

Ramberg osoittaa ensimmäisen asuinkerroksen pientä ikkunaa ja kertoo, kuinka hän teini-ikäisenä kiipesi siitä sisään vessaan, jos avaimet olivat jääneet kotiin. Ulko-oven poikkipuita pitkin pystyi nousemaan sen verran korkealle, että kädet ylettyivät sisään avonaisesta ikkunasta. Tukeva ote kylpyammeen reunasta ja solakan teinin onnistui vetää itsensä ikkunasta kylpyhuoneeseen.

Robert Rambergin vanhan kotitalon seinässä näkyy edelleen hänen vanha kaiverruksensa.­

Tämänkaltaiset tarinat ovat tehneet Rambergista, jos eivät nyt aivan julkkista, ainakin tunnetun nimen omassa viiteryhmässään eli Tapiolassa lapsuuttaan ja nuoruuttaan 1960- ja 1970-luvuilla viettäneiden keskuudessa.

Ramberg alkoi viime keväänä julkaista tarinoitaan Facebook-ryhmässä Tapiolan nuoriso 70-luvulta. Kirjoitukset perustuvat hänen muistoihinsa. Teksteistä tuli suosittuja, ja niiden kommenteissa monet innostuivat jakamaan omia nuoruusmuistojaan Tapiolasta.

Tapiolan historiaan keskittyvää Tapiola Garden City -verkkosivustoa ylläpitävä kirjakauppias Jorma Kajaste pyysi lupaa julkaista Rambergin kirjoituksia sivustollaan, ja marraskuussa ilmestyi 26 novellista koottu omakustanne Tapiolan valoissa.

”Sijoitin siihen vanhuuden turvani”, Ramberg sanoo, puoliksi leikillään, puoliksi tosissaan.

Omakustanteeseen meni kuulemma osa eläkesäästöistä.

Silkkiniitty oli Rambergin lapsuudessa tärkeä leikkipaikka. Kuva on 1960-luvulta.­

Loikoilemme A-talon pihanurmikolla loivasti viettävällä rinteellä. Pelaamme ”tunnista auton moottorin ääni” -leikkiä. – –Minun tehtäväni on valita seuraava auto. Tuolta se tuleekin päiväkodin suunnasta. Simca. No, nyt on helppo. Ison Simcan sirinän tunnistaa jokainen.

Kokoelman novelleissa Tapiola näyttäytyy monin paikoin nostalgisena idyllinä. Lapset tulevat ja menevät vapaasti, kesällä paistaa aurinko ja talvella on lunta, kavereiden kanssa juostaan pitkin pihoja ja kiipeillään katoille.

Teini-iässä hiukset kasvavat ja musiikkia kuunnellaan ja soitetaan itse. Vappuisin satapäinen nuorisojoukko kokoontuu Käpälämäelle ”vallareille”, ensimmäisen maailmansodan aikaisen maalinnoituksen raunioille.

Kasseissa kilisee Helmeilevää omenaviiniä, Rioja Tintoa, Egri Bikavéria ja Soavea.

Nykypäivänä osa tuon ajan nuorten touhuista voisi herättää kauhua ja paheksuntaa. Pojat muun muassa ampuvat rottia ilmakivääreillä, lyövät vahingossa golfpallon ohikulkijan otsaan, heittävät toisiaan kivillä, polttavat salaa tupakkaa ja juovat kaljaa metsässä. Yhdessä novellissa Ramberg kertoo, että hän sai intiaanileikeissä nuolesta verta vuotavan haavan vasemman silmänsä alle. Kohdassa on edelleen pieni arpi.

Rambergin teksteissä seikkailevat lähinnä pojat, tyttöjä ei juuri näy – paitsi silloin, kun heitä vähän vanhempina haetaan tanssimaan Otaniemen diskoissa.

Ramberg uskoo Tapiolan entisten nuorten innostuneen hänen novelleistaan, sillä monet tunnistavat niissä nuoruutensa maisemia ja tunnelmia: Kino Tapiolan, Mäntyviidan kaupat, tutut hammaslääkärit ja parturit.

”Tapiolan rooli on kirjoituksissa iso. Nämähän on monet sellaisia Pertsa ja Kilu -juttuja”, hän sanoo viitaten 1950-ja 1960-luvuilla julkaistuihin, suosittuihin Väinö Riikkilän lasten- ja nuortenkirjoihin.

Robert Ramberg kokeilee, kuinka hyvin onnistuu loikkaaminen maalinnoituksen vanhan juoksuhaudan yli. ”Vallarit” oli suosittu leikkipaikka hänen lapsuudessaan. Oman lisämausteensa juoksuhautojen yli loikkaamiseen toivat nokkoset, jotka kasvoivat juoksuhautojen pohjalla.­

Facebook-ryhmässä monet ovat ihastelleet Rambergin muistin tarkkuutta. Saamme siitä esimerkin, kun hän kiipeää vanhassa kotipihassaan kivelle, osoittelee ikkunoita ja luettelee nimeltä, kuka missäkin huoneistoissa asui.

Vaikka tarinoissa on tarkkaan kuvattuja oikeita paikkoja ja oikeita ihmisiä, korostaa Ramberg, että kyse on hänen muistoistaan ja tulkinnoistaan.

”Tämä ei ole kotiseutuhistoriaa. Nämä ovat juonellisia juttuja, joihin on lisätty joitain elementtejä draaman vuoksi. Kyllähän kertomuksissa on oltava protagonisti, keskushenkilö, ja se olen nyt minä.”

1960-luvulla otetussa kuvassa näkyy maisema Robert Rambergin kotitalon ikkunasta Menninkäisentieltä.­

Liikuntatunneista, jotka olivat aiemmin olleet viikon kohokohdat, tuli painajainen. – – Kuovi naljaili, luokkakaverit pilkkasivat, terveyssisar kummasteli ja minä söin. Ystäväni Sakun pikkuveli huusi luokkahuoneen tuuletusikkunasta ”KÖRILÄS!” joka kerta, kun lyllersin ruokatunnilta koululle.

Nuoruus Tapiolassa ei ollut kuitenkaan pelkkää auringonpaistetta ja loputtomia intiaanileikkejä. Oppikoulussa Rambergia kiusattiin, ja hän masentui ja sai paniikkikohtauksia. Lukiossa hänen paras ystävänsä, naapuritalossa asunut Matti jäi auton alle ja kuoli.

Näitäkin tarinoita Ramberg on julkaissut verkossa, mutta nyt ilmestyneeseen kokoelmaan hän halusi mukaan ensisijaisesti positiivisia tarinoita. Synkemmät kertomukset hän on säästänyt mahdolliseen seuraavaan kokoelmaansa, Tapiolan varjoissa.

Musiikki on ollut Robert Rambergille tärkeää ja moniin hänen Tapiola-muistoihinsa yhdistyy myös se, mitä musiikkia milloinkin kuunneltiin. Kuva Rambergista ja kitarasta on otettu hänen kotonaan Menninkäisentiellä joskus 1970-luvun alussa.­

1980-luvulla Ramberg muutti pois Tapiolasta.

Hänen äitinsä asui edelleen Menninkäisentiellä, ja Ramberg kävi lapsuudenkodissaan säännöllisesti. Lapsuutensa ja nuoruutensa Tapiolaa hän ei kuitenkaan enää ajatellut.

”Olin jättänyt Tapiolan taakseni. En uhrannut vuosiin ajatustakaan Tapiolalle. Siihen liittyi myös niin paljon ikäviä muistoja.”

Nuoruusvuosina lapsuudenkodin maisemista oli muodostunut ahdistava ympäristö, joka edusti paikalleen jäämistä. Ajatukset keskittyvät tulevaisuuteen ja eteenpäin, pois Tapiolasta.

30 vuotta myöhemmin kirjoittaminen vei Rambergin takaisin 1960- ja 1970-lukujen Tapiolaan. Nyt, noin 50 novellin jälkeen, tuntuu, että Tapiola on taas aika jättää taakse – ainakin hetkeksi.

Jokin saa minut liikkeelle, vaikka onkin perjantai-ilta eikä minulla ole mitään tekemistä yliopistolla. Lähden pysäkille ja nousen sataysineloseen. Se kiertää Munkkiniemen kautta, mutta eihän minulla ole kiire minnekään.

Kursivoidut kohdat ovat lainauksia Robert Rambergin teksteistä.