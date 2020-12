Espoo on julkisten saunojen musta-aukko: Sitten kaveriporukka keksi tilata Matinkylän uimarannalle tyhjän merikontin

Talviuintia harrastava kaveriporukka halusi saunan Matinkylän uimarannalle. He ryhtyivät tuumasta toimeen ja joulukuussa Matinkylässä pääsee uinnin jälkeen lämmittelemään lauteille.

Kylmässä merivedessä uiminen on mahtavaa, mutta vielä mahtavampaa olisi, jos samalla uintireissulla meressä pääsisi pulahtamaan useamman kerran.

Tätä pohti talviuintiin hurahtanut kaveriporukka, jolla on tapana käydä uimassa Matinkylän rannassa. Seurueen treenaaminen on tavoitteellista: talviuinnin MM-kisoista porukalle on kertynyt jo yhteensä kymmenen mitalia.

Viime talvena porukka treenasi jälleen talviuinnin MM-kisoja varten. Harjoittelua hankaloitti se, että kun vedestä oli kerran noussut ylös, ei sinne enää ollut asiaa takaisin. Kuinka paljon hauskempaa treenaaminen olisi, jos aina välillä voisi lämmitellä saunassa! Syntyi ajatus oman saunan rakentamisesta Matinkylän rantaan.

”Vuoden päivät ajatus on muhinut meillä. Kesällä mietittiin, että ollaanko me nyt oikeasti ryhtymässä tähän vai ei. Päätettiin, että ollaan”, kertoo Tommi Kortman.

Mitään liian monimutkaista rantaan ei haluttu viritellä. Porukka päätti tilata tyhjän merikontin ja rakentaa sen sisälle löylyhuoneen. Suihkua saunaan ei tulisi. Kaupungin kanssa solmittiin kolmen vuoden vuokrasopimus kahden vuoden lisäoptiolla.

”Väliaikaisessa saunassa prosessi on paljon kevyempi ja nopeampi. Jos tämä konsepti toimii, voimme toteuttaa samanlaisen saunan helposti myös muualle.”

Espoon merenrannoilla ei oikein ole saunomismahdollisuuksia. Niinpä porukalle oli alusta asti selvää, että jos kiinnostusta olisi, sauna avattaisiin myös muiden käyttöön.

Nyt alkuun saunalle myydään muutaman kuukauden mittaisia jäsenyyksiä, jotka antavat oikeuden käyttää saunaa. Myöhemmin saatetaan myös kokeilla kaikille avoimia vuoroja.

”Lähdemme nyt tällä rajatulla määrällä liikkeelle ja katsotaan, miten ihmiset haluavat saunaa käyttää.”

Rahasampoa saunasta tuskin tulee, eikä niin ole tarkoituskaan. Kyse on kuitenkin ensisijaisesti harrastustoiminnasta, Kortman sanoo.

”Sauna on harrastus, joka tukee jo olemassa olevaa harrastusta, eli talviuintia. Pääsemme itsekin nyt saunomaan uinnin yhteydessä.”

Sauna on rakennettu konttiin omin voimin. Joulukuun alussa saunan taustalla oleva kaveriporukka kokoontui Matinkylän rantaan ottamaan mainoskuvia.­

Porukan talviuintiperinne jatkuu siis Matinkylässä saunan kanssa. Moni porukasta asuu lähellä Matinkylän rantaa, ja jatkossa uintiin kuuluu myös saunalla päivystystä ja ylläpitoa.

”On kiinnostavaa päästä saunomaan muiden rannalla käyvien talviuimareiden kanssa ja kuulla heiltä palautetta saunasta.”

Löylykontti tuotiin paikalleen Matinkylän rantaan joulukuun alussa, ja sauna on nyt viimeistelyä vaille valmis. Avajaisia olisi tarkoitus viettää vielä joulukuussa, vähän epidemiatilanteesta riippuen.

”Odotamme jo, että pääsemme laittamaan saunan päälle. Meillä on koko porukalla tosi hyvä fiilis tästä. Toivottavasti tämä tuo iloa myös alueen asukkaille.”