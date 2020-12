Kylätiemalli toi kävelijöille ja pyöräilijöille ruhtinaallisesti tilaa kapealla maantiellä. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden mielestä turvallisuus on parantunut, mutta autoilijat ovat eri mieltä.

Espoon ja Vantaan rajalla olevaa kylätietä reunustaa 1,5 metriä leveät alueet, jotka on tarkoitettu pyöräilijöille ja kävelijöille. Keskelle jää yksi ajokaista autoille.­

Espoon ja Vantaan rajalle toteutettu kylätie on parantanut erityisesti kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.

Noin kilometrin pätkä tavallista tietä Espoon ja Vantaan rajalla muutettiin kesällä kylätieksi. Aiemmin ensisijaisesti autojen käytössä ollut katutila jaettiin uudestaan niin, että kävelylle ja pyöräilylle varattiin enemmän tilaa.

Espoo ja Vantaa keräsivät kokemuksia kylätiestä verkkokyselyllä marraskuussa. Kyselyyn tuli yhteensä noin 250 vastausta.

Kyselyyn vastanneista noin 60 prosenttia koki kylätiejärjestelyjen lisänneen kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta. Autoilun osalta taas reilu puolet koki järjestelyjen heikentäneen turvallisuutta.

”Tulos ei ole yllättävä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden asemaa me lähdimme parantamaan. Heidän näkemyksensä tämän kyselyn perusteella on, että siinä on onnistuttu”, sanoo liikenneinsinööri Olli Tamminen Vantaan kaupungilta.

Autoilijoiden kokemaan turvattomuuden tunteeseen voi vaikuttaa se, että heidän on nyt huomioitava muita tiellä liikkuvia entistä paremmin.

”Siellä on muutama kohta, missä on mutkia ja pientä mäkisyyttä. Autoilija voi kokea turvattomaksi ajatuksen, että hän ajaa keskellä, ja voi tulla toinen auto lujaa vastaan.”

Kylätien väistämissäännöistä kerrotaan kylteissä.­

Kylätien keskelle jää noin kolme metriä leveä, autoille ja muille moottoriajoneuvoille varattu kaksisuuntainen kaista.

Sen lisäksi tien molemmilla reunoilla on noin 1,5 metriä leveät alueet, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti kävelyyn ja pyöräilyyn. Alueet toteutetaan pyöräkaistoina, joihin merkitään pyöräsymbolit. Jalankulkijat kulkevat pyöräkaistan uloimmalla reunalla.

Jos kaksi autoa kohtaa kylätiellä, ne väistävät toisiaan kävelijöille ja pyöräilijöille varatulle alueelle – mutta vain jos siellä on tilaa.

Aiemmin kyseisellä tieosuudella jalankulkijat ja pyöräilijät ovat joutuneet kulkemaan tien kapeaa piennarta pitkin.

Uudistuksen yhteydessä tien nopeusrajoitus pudotettiin 30 kilometriin tunnissa.

Kaiken kaikkiaan palaute kylätiestä on ollut yllättävänkin positiivista, Tamminen sanoo.

”Ennen kyselyn toteuttamista olimme saaneet vain vähän palautetta kylätiestä, ja nekin palautteet olivat olleet positiivisia. Se oli aika yllättävää, sillä usein kaupungille annetaan nimenomaan negatiivista palautetta.”

Kyselyssä valtaosa vastaajista oli tyytyväisiä kylätien järjestelyistä kertoviin ajoratamerkintöihin ja opasteisiin. 66 prosenttia oli sitä mieltä, että muuttuneisiin liikennejärjestelyihin oli helppo sopeutua.

Joissain avovastauksissa kerrottiin autoilijoiden ajavan opasteiden vastaisesti tien reunassa, mutta kovin yleisestä ongelmasta ei kyselyn vastausten perusteella ole kyse, Tamminen sanoo.

Parannusehdotuksiakin kyselyssä tuli esille. Pyöräilijöitä harmittivat pyöräkaistoille asti ulottuvat hidasteet. Autoilijat taas antoivat palautetta siitä, että tiellä olevat hidasteet ovat liian korkeita.

”Hidasteet tarkistetaan vielä. Jos näyttää siltä, että ne ovat liian korkeita, niitä muokataan kesällä”, Tamminen lupaa.

Jos etelään saadaan jossain vaiheessa lunta, peittyvät tiemerkinnät. Tamminen uskoo, että tiellä osataan ajaa oikein myös talvikeleillä.

”Pitää muistaa, että tie on pitkälti samanlainen kuin se oli ennen tätä. Väistämissäännöt ovet ihan samat kuin ennenkin. Kun nopeus on alhaisempi, jää enemmän pelivaraa reagoida.”