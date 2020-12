Auto jarrutti Petra Morbinin lapsen eteen, sitten toinen auto ajoi ensimmäisen perään – Pohjois-Espoossa on kuriton tie, jota ylittäessä voi tapahtua mitä tahansa

Kalajärveä halkova Vihdintie aiheuttaa pelkoa alueen vanhemmissa, sillä tieltä puuttuvat turvalliset ylityspaikat. Jotta lapset voisivat ylittää suojatien, on heidän ensin käveltävä vilkkaan maantien reunaa pitkin.

Espoon Kalajärveä halkoo Vihdintie, jonka liikennejärjestelyt kauhistuttavat alueen asukkaita. Ongelmana on turvallisten tienylityspaikkojen puuttuminen.

Alueen Facebook-ryhmään jaettu video näyttää, miltä liikenne Vihdintiellä ruuhka-aikana näyttää. Video on kuvattu vuosi sitten, mutta se on jaettu ryhmässä uudelleen, sillä ongelma on edelleen ajankohtainen.

Erityisesti huolta kannetaan koululaisista, jotka joutuvat koulumatkallaan ylittämään Vihdintien.

”Jotta lapset voisivat ylittää tien suojatien kohdalta, pitäisi heidän ensin kävellä pitkä matka Vihdintien reunaa pitkin suojatielle asti”, sanoo alueella asuva Petra Morbin.

Vuonna 2017 ely-keskus poisti Vihdintieltä useamman suojatien. Tarkoituksena oli ehkäistä kävelijöille syntyvää valheellista turvallisuudentunnetta.

”Vilkkaalla taajaman ulkopuolisella seututiellä ajonopeudet ovat suuria, ja­ pysähtyminen suojatielle vaati erityistä tarkkaavaisuutta ja ennakointia. Vihdintien liikenteellinen rooli ei tukenut liikennesääntöjen mukaista toimintaa. Aina toki oli tarkkaavaisia autoilijoita, jotka lopulta pysähtyivät, mutta se ei riitä, kun valtaosa liikenteestä ei näin tehnyt”, kirjoitti silloinen Uudenmaan ely-keskuksen liikenne ja infrastruktuurin johtaja Tuovi Päiviö mielipidekirjoituksessa.

Petra Morbinin mukaan ajonopeudet Vihdintien suoralla kohoavat usein yli sallitun. Tien nopeusrajoitus Kalajärven kohdalla on 60 kilometriä tunnissa.

Vaaratilanteilta Vihdintiellä ei ole vältytty. Morbin kertoo, että muutama kuukausi sitten hänen lapsensa ja lapsen ystävä olivat jäädä auton alle koulumatkalla.

”Autoilija pysähtyi päästääkseen lapset tien yli. Takana tuleva autoilija ei kuitenkaan ollut varautunut siihen, että edellä oleva pysähtyisi.”

Takana tullut autoilija ajoi pysähtyneen auton perään ja samalla pysähtynyt auto oli tulla törmäyksen voimasta lasten päälle. Lapset kuitenkin pääsivät väistämään.

Nyt Vihdintiellä vallitsee sekava tilanne, jossa jotkut autoilijat päästävät ihmiset tien yli ja toiset taas eivät.

Espoon kaupunkitekniikan keskuksen tutkija Tuomo Saarisen mukaan lasten ei pitäisi ylittää koulumatkalla Vihdintietä. Saarinen vastaa Espoon koulumatkojen turvallisuudesta.

”Turvallinen koulumatka tulee siitä, että lapset haetaan koulutaksilla. Espoon kaupungilla on periaate, että jos koulumatka on turvaton, siitä tehdään turvallinen koulukuljetuksella”, Saarinen sanoo.

Kalajärven asukkaat ovat ehdottaneet, että Vihdintielle tehtäisiin levike, jotta tien vieressä olisi turvallista kävellä.

Saarisen mukaan pitkällä tähtäimellä Vihdintielle on kyllä tulossa muutoksia, mutta aikaa tähän voi mennä jopa kymmenen vuotta.

”Asiaa mutkistaa se, että tämä on elyn tie, eli periaatteessa valtion tie. Espoon täytyy pyytää lupaa ely-keskuksen puolelta, jos muutoksia halutaan tehdä.”

Saarinen kehottaa vanhempia ottamaan yhteyttä kouluun koulutaksin järjestämiseksi.

Tie on kuitenkin ylitettävä, jos mielii käyttää koulun lisäksi Kalajärven muita palveluja.

Vihdintie katkaisee Kalajärven niin, että Kortesmäen, Metsämaan ja Odilammen asukkaat joutuvat ylittämään tien mennäkseen esimerkiksi terveyskeksukseen, päiväkotiin tai kirjastoon.

”Ongelma ei poistu, vaikka alueen nykyiset asukkaat lapsineen muuttaisivat pois. Tänne rakennetaan kokoajan lisää ja iso osa alueelle muuttajista on lapsiperheitä”, sanoo Morbin.

Lue myös: Hiljainen ilta on poikkeus vajaan 3 000 asukkaan Kalajärvellä: Nuorten riehuminen sai paikallisen yrittäjän harkitsemaan jopa ravintolansa sulkemista