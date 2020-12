Liki jokaisen suomalaisen postiluukusta on kolahtanut Virpi Pekkalan töitä – Nyt hän paljastaa, miten taika syntyy

Vaikka rakastettu kuvittaja Virpi Pekkala on asunut Espoossa yli puolet elämästään, ei Espoo juuri näy hänen korttiensa aiheissa – paitsi jos osaa katsoa oikein tarkkaan.

Kuvittaja Virpi Pekkalalla on ateljee kotonaan Espoon Suvisaaristossa. Ikkunasta avautuu näkymä merelle.­

Mutkainen soratie päättyy taloon, jonka eteisessä tulijaa tervehtii tonttu. Ja toinen. Peremmälle tultaessa näkyy jo kolmas.

Parikymmensenttisiä tonttuhahmoja on ripoteltu ympäri taloa. Niiden posket punoittavat helakasti ja kasvoilta on havaittavissa tuttuja piirteitä. Yksi on kuusimetsällä, ja toinen, muorin näköinen, taas näyttää huutavan kauhuissaan ikkunan alla.