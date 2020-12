Vesiputket johtavat vettä lavalle, josta vesi valuu edelleen mereen. Järjestelmässä ei ulkopuolisen silmin tunnu olevan mitään järkeä.

Tilataideteosmainen vesilava on huvittanut ohikulkijoita Raide-jokerin työmaalla Espoon Keilaniemessä.

Espoolainen Reetta Puska nappasi omituisen näköisestä järjestelmästä videon päiväkävelyllään.

Videolla vesiputket kulkevat lavalle, jonka reunan yli vesi valuu edelleen mereen. Putkia vasten nojaa kumoon kellahtanut tienviitta, joka kertoo, että Keilaniemen metroasemalle on matkaa 600 metriä. Yhdessä putkessä näyttää olevan reikä, jonka kautta vettä suihkuaa ympäristöön.

”Se oli niin hassun näköinen viritelmä, että oli pakko pysähtyä katsomaan”, Puska kertoo.

Tavalliselle pulliaiselle järjestelyssä ei tunnu olevan pisaraakaan järkeä. Mitä järkeä on kuljettaa vesi lavan kautta, jos se kaikesta huolimatta päätyy mereen?

Selviää, että rakennelmassa on paljonkin järkeä. Kyseessä on lasketusallas, kertoo työmaavastaava Jussi Kainulainen.

Lavalla on pystysuunnassa laipioita, jotka hidastavat veden kulkua. Silloin kiintoaines jää lavan pohjalle, eikä kulkeudu luontoon. Meri on niin lähellä, että ympäristöasiat on otettava tarkasti huomioon,” Kainulainen kertoo.

Vesi on peräisin työmaakaivannoista, joista sitä pumpataan pois rakentamisen tieltä. Lava on tehty vartavasten veden suodattamista varten.

Kainulainen kertoo, että ulkopuolinen konsulttifirma käy viikoittain ottamassa näytteitä merestä. Näytteistä mitataan kiintoaine- ja metallipitoisuudet. Myös veden ph-arvoa mitataan työmaalla päivittäin.

Putket sattavat Kainulaisen mukaan toisinaan myös reikiintyä. Pienen reiän kautta ympäristöön ei kuitenkaan kulkeudu kiintoainesta.