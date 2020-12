Kuningatar Margareetan väitetään käyneen partioretkellä Tapiolassa. Retken yksityiskohtia ei tiedetä edes Partiomuseossa.

Kaikki alkoi Køgenpuistosta.

Komealta kalskahtava ja suomalaiselle tietokoneen näppäimistölle huonosti taipuva nimi poikkeaa selvästi Tapiolan muusta, suomalaisesta luonnosta ja kansanperinteestä ammentavasta nimistöstä.

Se herätti mielenkiinnon HS Espoon toimituksessa.

Nopeasti selvisi, että puiston nimen alkuperä on Espoon tanskalaisessa ystävyyskaupungissa Køgessa.

Sitten alkoi mennä kiinnostavaksi:

”– – yhtymäkohtaa Tapiolaan haettaessa löytyy hauskana sellaisena se, että Tanskan kuningatar Margareeta II on nuorena partioleiriläisenä yöpynyt teltassa Otsolahden rannalla.”

Näin Køgenpuistosta kirjoittaa Marja Viljamaa-Laakso vuonna 1992 julkaistussa teoksessa Nimistö Tapiolan kaupunkikuvassa.

Espoon kaupungin verkkosivuilla, Tapiolan kotikaupunkipolun kohteiden esittelytekstissä, asia ilmaistaan vielä lennokkaammin:

”Køgenpuiston paikan valintaan vaikutti se, että Tanskan kuningatar Margareeta on nuorena partiolaisena leireillyt edessä aukeavan Otsolahden rannoilla.”

Näistä jälkimmäinen tulkinta on kuitenkin turhan värikäs, kirjoittaa sähköpostiviestissään Espoon kaupungin nimistöntutkija Sami Suviranta. Køgenpuistoa ei ole nimetty, eikä sen paikkaa ole valittu, Margareeta II:n partioretken perusteella. Mahdollisen leiripaikan läheisyys on puhtaasti sattumaa.

Mutta silti: Kuningatar, lapsena, teltassa Otsolahden rannalla! Tämähän kuulostaa aivan mainiolta jutulta!

Paitsi että kukaan ei tunnu tietävän vierailusta sen enempää.

Partiolaisten perusteellisessa historiateoksessa Aina valmiina! Partioliike Suomessa 1910– 2010 (2010) Margareeta II:n partioretkeä ei mainita. Kirja kirjoittanut filosofian tohtori Marko Paavilainen ei ole Margareeta II:n seikkailuista Otsolahdella kuullutkaan.

Partiomuseossa ryhdytään toimittajan toiveesta kaivamaan tietoja Margareetan partioretkestä, mutta ainakaan vielä joulukuun puoliväliin mennessä mitään varteenotettavia johtolankoja ei ollut löytynyt. Museossa on käyty muun muassa läpi 1950-luvun partiolehdet, eikä niissä ollut mainintaa kuninkaallisesta retkeilijästä.

”Se, että kyseistä tietoa ei meiltä vielä ole löytynyt, ei tarkoita sitä, etteikö hän olisi ollut Tapiolassa tuolloin. Kyse on siitä, ettei meille ole välttämättä toimitettu kuvia tai dokumentteja kyseisestä tilaisuudesta. – – Jatkamme vielä etsimistä, tutkimista ja tunnistamista”, Partiomuseon johtaja Nina Hännikäinen kirjoittaa sähköpostiviestissään.

Muistaakohan kuningatar Margareeta II itse mahdollista partioretkeään? Ei auta kuin kysyä!

Tanskan kuningashuoneen viestinnästä HS Espoon sähköpostitiedusteluun vastataan kohteliaasti, mutta napakasti:

”Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, ettemme voi vastata pyyntöönne.”

Aina kannattaa yrittää!

Tapiolan Køgenpuisto 1970-luvulla.­

Margareeta II on syntynyt vuonna 1940, ja Tapiolaa on ryhdytty rakentamaan 1950-luvulla. Margareeta II olisi siis ikänsä puolesta hyvinkin ehtinyt yöpyä teltassa Otsolahden kallioisilla rannoilla ennen kuin puutarhakaupunki on muuttanut metsämaisemaa.

Suomalainen partio ei ollut vieras Margareeta II:n äidille, kuningatar Ingridille, joka oli paljonkin tekemisissä suomalaisten partiojohtajien kanssa.

1950-luvun alussa kuningatar Ingrid tapasi suomalaisia partioaktiiveja Tanskassa. Kesällä 1969 hän vieraili Suomessa partiotyttöjohtajien maailmankonferenssin avajaisissa.

Tanskan kuningatar Ingrid (musta hattu) tapasi suomalaisia partiojohtajia 1950-luvun alussa. Kuvassa vasemmalta: Eva von Weissenberg, Helmi Lehtonen, Elina Veistäjä, Maija-Liisa Pekkarinen ja Elli Karvinen.­

Helsingin Sanomat kirjoitti tuolloin, kuinka Ingrid oli avajaisissa pukeutunut tummansiniseen partiojohtajan pukuun. Vierailunsa aikana Ingrid yöpyi opiskelija-asunnossa Otaniemessä.

Avajaisjuhlien yhteydessä kuningatar Ingridillä oli oma vastaanotto. Vastaanotolla hän keskusteli muun muassa partioliikkeen perustajan puolison lady Olave Baden-Powellin kanssa, kertoi Helsingin Sanomat. Myös lady Baden-Powell oli saapunut konferenssin takia Suomeen.

Helsingin Sanomat kertoi kuningatar Ingridin vierailusta kesällä 1969.­

Mutta tämä kaikki tapahtui siis vuonna 1969 ja Margareeta II:n äidille, kuningatar Ingridille. Margareeta II taas on todennäköisesti retkeillyt partiolaisena Espoossa 1940-luvun lopulla tai 1950-luvun alussa.

Hänen mahdollisen partioretkensä yksityiskohdat jäävätkin vielä avoimiksi.

Mihin partioretki on liittynyt? Missä päin Otsolahtea kuningatar on yöpynyt? Koska retki on ollut? Mitä kuningatar on Otsolahden rannoilla tehnyt? Onko hän kenties pulahtanut kallioilta uimaan?

HS Espoo kääntyykin nyt lukijoidensa puoleen. Tiedätkö sinä jotain Margareeta II:n nuoruuden partioretkestä? Kaikenlaiset tiedot kuninkaallisesta partioretkestä voi lähettää osoitteeseen hs.kaupunki@hs.fi.