”Tämä on espoolaista jännää omakotitaloelämää”, kertoo metsäkauriita kuvannut Antti Laukkanen.

Maanantaina aamupäivällä espoolainen Antti Laukkanen ilahtui.

Perhe vietti joulun välipäiviä rauhassa kotosalla Nöykkiössä, kun lapsi katsoi ikkunasta ulos ja sanoi, että siellä ne taas menevät.

Ikkunasta näkyi kokonainen metsäkaurisperhe, joka mennä jolkotteli rauhalliseen tahtiin katua pitkin.

Mukana viiden kauriin laumassa oli kaksi vanhempaa ja kolme vasaa. Laukkanen otti puhelimen käteensä, ja alkoi kuvata ikkunan läpi kauriita.

”Portille tuli isoin kauris katsomaan. Kun hän totesi, että sisälle ei pääse, he jatkoivat matkaansa. Viides ja pienin tuli perässä”, Laukkanen kertoo.

HS on kertonut aiemmin, miten kauriista on tullut hyvin rohkeita, eivätkä ne juuri hätkähdä enää ihmisiä.

Laukkanen julkaisi videon metsäkaurisperheestä Facebookin Puskaradio Espoo -ryhmässä. Saatetekstiksi hän kirjoitti: Metsäkaurisperhe jäi filmille Nöykkiössä tänään. Kävivät portilla katsomassa pääsiskö pihalle, mutta lähtivätkin sitten alennusmyynteihin..

Videon alle tuli nopeasti kommenteja.

”Södeä, kun tuo pieni vipeltää vikana perässä..”, kommentoi yksi.

”Omppuun menossa”, kirjoittaa toinen.

”Söpöjä eläimiä, mutta mitalin toinen puoli on se, että nämä eläimet levittävät punkkeja ja syövät pihaistutukset”, muistuttaa kolmas.

Toisinaan Antti Laukkanen on päässyt näin lähelle metsäkaurista.­

Antti Laukkanen on asunut Nöykkiössä seitsemän vuotta. Metsäkauriita hän on vuosien aikana nähnyt toisinaan, mutta syksystä asti niitä on Laukkasen mielestä ollut aiempaa runsaammin.

Välillä metsäkauriit ovat päässeet pihaan asti.

”Silloin ne ovat syöneet tammenterhoja, mutta eivät ole tuhonneet mitään. Ne ovat olleet hyvin sympaattisia.”

Kerran Laukkanen oli juuri sulkenut pihan portin, kun hän huomasi, että pihalla oli metsäkauriita. Silloin hän pääsi kulkemaan käden mitan päähän kauriista, ennen kuin kauris hyppäsi aidan yli ja juoksi pois.

”Ne ovat uskomattoman kauniita, täydellisiä eläimiä”, Laukkanen sanoo.

Laukkanen on ehtinyt tutkailla kauriiden käyttäytymistä syksyn aikana. Usein metsäkauriit tulevat tielle ja pihapiiriin läheisestä metsiköstä.

”Tyypillisesti kaksi isompaa käy tiedustelemassa ensin, ja sen jälkeen muut kipittävät perässä”, hän sanoo.

”Tämä on espoolaista jännää omakotitaloelämää.”

Metsäkauris on elinvoimainen laji Etelä-Suomessa. Se viihtyy hyvin lehti- ja sekametsässä, kuten myös niityillä, pelloilla ja jopa esikaupunkialueilla.

Ravinnoksi metsäkauriille kelpaavat energiapitoiset kasvikunnan tuotteet.

Oikaisu 29.12.2020 kello 15.10: Osassa tekstiä Antti Laukkasen sukunimi oli kirjoitettu väärin. Oikea muoto on Laukkanen.