Kauppakeskus Ainoan kattoon ilmestyneet kosteusläikät herättivät asiakkaiden huomion.

Espoon Tapiolassa sijaitsevan kauppakeskus Ainoan katossa ilmenneet kosteusjäljet ovat herättäneet keskustelua Facebook-ryhmä Puskaradio Tapiolassa. Ryhmässä uudenvuodenpäivänä julkaistujen kuvien perusteella katossa näyttää olevan useampi kostea kohta. Lattialle oli laitettu myös ämpäri.

Ongelma on ollut kauppakeskuksen tiedossa, kertoo Ainoan kaupallinen johtaja Marja-Liisa Neuvonen.

”Kattovuoto se ei ole, eikä mistään vakavasta asiasta ole kyse”, hän sanoo.

Neuvosen mukaan vuodon syytä tutkitaan parhaillaan.

”Heti, kun saadaan selville lisää, pystytään myös ratkaisemaan, mikä on paras mahdollinen tapa korjata asia.”

Milloin asia huomattiin?

”Tämä nimenomainen kohta on huomattu varmaan juuri sinä päivänä kun vettä on alkanut tippua. Asiaa on selvitelty aiemminkin.”

Vettä tihkuneen kohdan yläpuolella on Länsituulen kävelykatu.­

Kohta, josta vettä on tihkunut lattialla, sijaitsee lähellä kahden eri rakennuksen liitoskohtaa. Neuvonen kertoo, että rakennuksessa on erilaisia vesi- ja viemärijohtoja sekä rakennusten saumoja. Yläpuolella on Länsituulen kävelykatu.

Neuvosen tietojen mukaan veden tihkuminen katosta voi johtua monesta eri syystä.

”Kyseessä voi olla esimerkiksi putken liitoskohdan vuotava tiiviste. Kuten sanottua, syytä tutkitaan.”

Tihkuuko vettä edelleen?

”Ei ainakaan minun tietojeni mukaan”, Neuvonen sanoo.