Espoota on tehty ensisijaisesti autoilun ehdoilla ja sen pyöräilijä huomaa polkiessaan alikulusta keskelle kaaosta

Espoossa on paljon yhdistettyjä pyöräily- ja jalankulkuväyliä. Ne voivat olla kinkkinen ongelma kulkijoille.

Kehä I:n alikulussa kokeiltiin risteystä, joka oli kiertoliittymän ja tavallisen risteyksen välimuoto. Kokeilua pidettiin epäonnistuneena ja siitä luovuttiin. Kuva on elokuulta 2019.­

Pyöräilijöiden kiertoliittymä, joka ei oikeasti ole kiertoliittymä vaan tavallisen risteyksen ja kiertoliittymän yhdistelmä.

Jyrkkä silta, jonka päädyssä on vaaralliset risteykset.

Muun muassa tällaisista pyöräilyjärjestelyihin liittyvistä ongelmista on kerrottu HS Espoossa parin viime vuoden aikana.

Juttuaiheiksi nousee helposti epäonnistumisia, mutta mikä on kokonaiskuva? Miten hyvin pyöräliikenne osataan ottaa esimerkiksi Espoon kaupunkisuunnittelussa huomioon?

”Pyöräilyä mietitään todella paljon. Olemme tunnistaneet sen, että iso haaste on se, ettei pyöräilyverkko ole kovin yhtenäinen. Espoolla on vahva autokaupungin maine. Meillä on paljon ihan hyvää ja eroteltua pyörätietä, mutta usein se menee jalankulun yhteydessä”, sanoo suunnitteluinsinööri Ulla Saari Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta.

Tässä mielessä Espoo on hyvin tavallinen suomalainen kaupunki, arvioi Tampereen yliopiston teollisuusprofessori Kalle Vaismaa. Hän tutki väitöskirjassaan kaupunkien pyöräliikenteen järjestelyjä. Nykyisin Vaismaa on perehtynyt infra-alan digitalisaatioon.

”Ihan hyvin pyörällä pääsee ja pyöräteitä on paljon, mutta laatu saisi olla parempi. Sen kanssa Espoossa on tekemistä”, Vaismaa sanoo.

Jalankulun ja pyöräilyn yhdistämistä samoille kulkuväylille ei pidetä hyvänä liikennesuunnitteluna.­

Espoossa on paljon yhdistettyjä pyöräily- ja jalankulkuväyliä. Ne ovat Vaismaan mielestä ongelmallisia silloin, jos väylällä liikkuu paljon jalankulkijoita.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden sijoittaminen sekaväylille kumpuaa Vaismaan mukaan ajattelusta, jossa pyöräilyä ei tunnisteta ajoneuvoliikenteeksi. Kun polkupyörää ei nähdä ajoneuvona, syntyy helposti Kehä I:n alikulun kaltaisia, ahtaita ja vaarallisia ratkaisuja.

Kesällä 2019 auennut alikulkutunneli alittaa Kehä I:n Tapiolassa. Yhdistetty pyörä- ja jalankulkuväylä on kapea, minkä lisäksi alikulkutunnelissa on huono näkyvyys.

”Siinä olisi mahdollisuuksien mukaan pitänyt tehdä loivemmat mäet korottamalla ajorataa alikulun päällä ja rakentaa pyörätien pääsuunta kauemmas alikulusta, jotta alikulusta tulevat pyöräilijät eivät ryntää suoraan alamäkeä ajavien pyöräilijöiden eteen. Alikulusta tulevalle pyörätielle kannattaisi laittaa kolmio, ja alamäkiin sekä alikulkuun olisi kannattanut rakentaa jalkakäytävät”, Vaismaa pohtii.

Hän uskoo, että kävelyn ja pyöräilyn erottaminen toisistaan parantaisi pyöräväylien laatua. Kun Espoossa pyörätie risteää ajoradan kanssa, on risteyksessä lähes poikkeuksetta pyöräilijöille reunakivi. Uusissa ja uusituissa risteyksissä reunakivi on upotettu, mutta vanhoissa risteyksissä töyssy voi olla aikamoinen.

Kävelystä selkeästi erotetut pyörätiet mahdollistaisivat myös reunakivistä luopumisen pyöräväylillä.

”Pyöräilyyn ei kuulu reunakivet, eivät edes viistetyt reunakivet. Ne tekevät pyöräilystä epämiellyttävää”, Vaismaa sanoo.

Kehä I:n alikulku on myös esimerkki siitä, miten kävelyn ja pyöräilyn käy, kun liikennejärjestelyjä tehdään ensisijaisesti autoilun ehdolla. Nyt autoille on varattu leveä, tasainen ajoväylä, mutta kävelijät ja pyöräilijät kulkevat yhdistetyllä ja kapealla väylällä autotien ali.

Vähän vastaavanlainen tapaus on Niittykummun metroaseman vieressä sijaitseva Merituulentie. Kuusikaistainen Merituulentie erottaa metroaseman ja bussipysäkin toisistaan. Päästäkseen suorinta tietä metrolta bussipysäkille, ihmiset juoksivat kuusikaistaisen tien yli. Lopulta kaupunki päätti toteuttaa metroaseman kohdalle suojatien.

Jos liikennesuunnittelussa olisi heti alusta asti otettu myös kävelijät huomioon, olisi tiestä ja sen ylityksestä voitu tehdä heti ensimmäisellä yrityksellä toimiva.

”Ennen vanhaan se meni kuvainnollisesti niin, että mietittiin neljä päivää autoliikennettä ja sitten yksi päivä muita liikkumismuotoja. Nyt se on onneksi vähän muuttumassa, mutta onhan se ikävää, että uusissa ratkaisuissa käy näin. Kyllä se kertoo siitä, että pyöräilyn suunnittelu ei ole kovin hyvällä tolalla”, Vaismaa sanoo.

Pyöräliikenteen suunnittelua ohjaavat Espoossa pyöräilyn tavoiteverkko, vuodelta 2010 peräisin olevat katupoikkileikkausohjeet sekä katusuunnitelmien tukena toimivat tyyppipiirustukset, joissa annetaan yksityiskohtaisia ohjeita muun muassa suojateiden suunnitteluun. Tyyppipiirustuksista löytyvät myös ohjeet reunakivistä. Lisäksi Espoossa hyödynnetään Helsingin ja valtion suunnitteluohjeita.

Ohjeita ja pyöräilyn tavoiteverkkoa on tarkoitus jossain vaiheessa päivittää. Nykyisissä ohjeissa ei esimerkiksi oteta kantaa yksisuuntaisten pyöräteiden suunnitteluun, sillä sellaisia ei Espoossa vielä ole. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua, kertoo pyöräliikenteen projektipäällikkö Kristiina Kartimo Espoon kaupungilta.

Yksisuuntaisia pyöräteitä on alustavasti pohdittu muun muassa Keran tulevalle asuinalueelle.

”Yksisuuntaisissa pyöräteissä on iso potentiaali, erityisesti tiiviillä alueilla”, Kartimo sanoo.

Yksisuuntaisten pyöräteiden etu on muun muassa se, että ne helpottavat liittymien ja risteysalueiden suunnittelua, kun pyöräliikenne kulkee samansuuntaisesti muun ajoneuvoliikenteen kanssa. Ne sopivat erityisesti paikkoihin, joissa pyöräily kulkee moottoriliikenteen rinnalla.

Sinne tänne yksisuuntaisia pyöräteitä ei kuitenkaan kannata tehdä vaan niiden pitää muodostaa järkevä, yhtenäinen kokonaisuus, Vaismaa sanoo.

”Espoossa on monta keskusta. Keskuskohtaisesti pitäisi miettiä jokaiseen keskustaan looginen ja yhtenäinen järjestelmä, joka perustuu selvästi joko yksi- tai kaksisuuntaisille pyöräteille.”

Vaismaa painottaa, että pyöräliikenteen järjestelyjen kuuluu olla selkeitä, yhteneväisiä ja loogisia. Kaupunkien ei kannata keksiä omia viritelmiä vaan ottaa mallia Tanskassa ja Hollannissa tehdyistä hyvistä ratkaisuista. Samalla tavalla kuin autoille, myös pyöräilijöille pitää olla yhdenmukaiset ja toimivat liikennejärjestelyt.

”Ei autollakaan ajeta niin, että ensin ylitetään risteys ja sen jälkeen mietitään, missä katu jatkuu. Kun auto tulee risteykseen, on yleensä hyvin selvästi tiedossa, mihin sen tulee ryhmittyä ja miten katu jatkuu risteyksen jälkeen. Tätä samaa periaatetta pitää tuoda myös pyöräteille.”

Muutokset tapahtuvat hitaasti. Yhtenäisen, loogisen ja toimivan pyöräverkon suunnittelu ja toteuttaminen vie vuosikymmeniä.

Espoossa on jo otettu askelia hyvään suuntaan, sanovat Kartimo ja kaupunkisuunnittelukeskuksen Ulla Saari. Esimerkkeinä uusista, onnistuneista pyöräratkaisuista he nostavat esiin Espoon ja Vantaan rajalle toteutetun kylätien sekä Ruukinrantaan valmistuneen, leveän Tarvonsillan.

Läntinen Tarvonsilta uusittiin syksyllä. Uudella sillalla kävely ja pyöräily on eroteltu ja molemmille kulkumuodoille on varattu runsaasti tilaa. Läntinen Tarvonsilta on osa kehitteillä olevaan pyöräilyn baanaverkkoa.­

Espoon ja Vantaan rajalla sijaitseva Jupperintie muutettiin kylätieksi. Järjestely antoi lisää tilaa pyöräilijöille ja kävelijöille, ja kylätie on saanut paljon positiivista palautetta.­

Lisäksi Espoossa on suunniteltu pyöräilyn baanaverkkoa. Leveät, laadukkaat ja tasaiset pyöräreitit on tarkoitus toteuttaa muun muassa Rantaradan varteen. Myös Raide-Jokerin yhteydessä tehtävät katuremontit mahdollistavat uusien ja aiempaa parempien pyöräilyratkaisujen toteuttamisen.

Pyöräilyn kulkutapaosuus on Espoossa sama kuin Helsingissä: kummassakin kaupungissa noin yhdeksän prosenttia matkoista tehdään polkupyörällä. Siinä mielessä tilanne on Espoossa hyvä, vaikka tekemistä vielä riittää.

”Meillä on melko kattava verkko ja melkein joka paikassa on mahdollisuus pyöräillä. Espoossa ei juuri ole paikkoja, jonne ei uskaltaisi pyöräillä”, Kartimo summaa.

