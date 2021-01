Tapiolan RKY-alueella on 1950-luvulla rakennettuja, yksikerroksisia, matalia omakotitaloja, joista osa on niin huonossa kunnossa, että peruskorjata ei voi, vaan tilalle on rakennettava uutta tilalle. Espoon kaupunki on nyt reagoinut asukkaiden huoleen alueen ilmeen säilyttämisestä. Kuvassa Luonnottarenpolun ja Aarnivalkeantien omakotitaloja.­