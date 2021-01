Eva Korsströmiä odotti koiralenkillä yllätys, kun tuttu parkkipaikka oli ilmestynyt täyteen kieltokylttejä – Taustalla on Kauniaisten historiallinen uudistus

Espoon pysäköinnintarkastajat kirjoittivat Kauniaisiin kaupungin historian ensimmäisellä kokonaisella valvontaviikolla 154 huomautuslappua.

Kauniaisissa Eva Korsströmillä on ollut tapana tehdä koiralenkki keskellä kaupunkia sijaitsevan Gallträskin ympäri. Autonsa hän on pysäköinyt Kauniaisten terveyskeskuksen vieressä sijaitsevan Saharan parkkipaikalle, vaan ei enää.

”Voiko joku kertoa, mikä tässä on ideana? Koko Saharan parkkialue on kahta invapaikkaa lukuun ottamatta varattu terveysaseman henkilökunnalle. Terveysaseman asiakkaille jää ylempi parkkialue, joka ruuhka-aikana on täynnä. Entä iltaisin ja viikonloppuisin, jos haluaa mennä lasten kanssa luistelemaan? Miten uusi pysäköinninvalvoja aikoo tämän tulkita?” Korsström kysyi Puskaradio Granin Facebook-sivulla.