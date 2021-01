Katuremontin takia Saunalahdessa turvauduttiin poikkeuksellisiin järjestelyihin. HS:n lukija huolestui liikkujien turvallisuudesta.

Autot on ohjattu väliaikaisesti Kompassireitille, joka on normaalisti tarkoitettu vain kävelijöille ja pyöräilijöille.­

Liikennemerkki ohjaa autot kävelijöiden ja pyöräilijöiden sekaan Saunalahden Kompassireitillä.

Kyse on väliaikaisesta järjestelystä, joka liittyy alueella käynnissä oleviin katuremontteihin, kertoo hankepäällikkö Markus Juusola Espoon kaupunkitekniikan keskuksesta.

”Siellä on kapeita katuja ja jotta kunnallistekniset työt voidaan toteuttaa turvallisesti, on siellä jouduttu sulkemaan katuja kokonaan. Sen takia on ollut tarve ohjata liikenne väliaikaisesti Kompassireitille.”

Helsingin Sanomiin otti yhteyttä lukija, joka oli huolissaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudesta Kompassireitillä. Hän toivoi kadulle kylttejä, jotka varoittaisivat kulkijoita siitä, että kadulla liikkuu nyt myös autoja.

Juusolan mukaan varoituskyltit on jo asennettu reiteille.

Juusola toivoo, että autoilijat, pyöräilijät ja kävelijät liikkuisivat Kompassireitillä nyt varovasti.

”Reitti on nyt yhteiskäytössä. Siellä pitää noudattaa huolellisuutta ja turvallisuutta.”

Alueella käynnissä olevat katuremontit jatkuvat näillä näkymin toukokuulle asti. Kompassireitin poikkeusjärjestelyt jatkuvat arviolta maaliskuulle asti.

”Siinä on paljon muuttuvia tekijöitä.”