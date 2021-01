Metalliyhtye Children of Bodomin nimikko-oluen valmistuksessa käytetään Bodominjärven vettä.

Fat Lizard -panimon kylmiössä Espoon Otaniemessä on kasapäin kanistereita, joissa lukee murhavesi.

Vesi ei ole vetenä mitenkään erityistä, se on tavallista suomalaista järvivettä, mutta sillä on erityinen tarina. Se on käyty hakemassa Bodominjärvestä, niin sanotusta murhaniemestä, jossa surmattiin kolme nuorta vuonna 1960. Murha on ehkäpä Suomen tunnetuin selvittämättä jäänyt rikos.

Espoolaispanimon kylmiössä säilytettävä vesi liittyy Bodominjärven murhaan kuitenkin vain välillisesti. Vettä käytetään metalliyhtye Children of Bodomin nimikko-oluessa nimeltä Lake Bodom Lager, joka tuli myyntiin keväällä 2019.

Lake Bodom Lager -olut tuli myyntiin keväällä 2019.­

Joulukuussa 2019 lopettanut Children of Bodom on hyödyntänyt bändin nimessä Bodomin murhamysteeriin liittyvää salaperäisyyttä. Siksi tuntui luontevalta, että Bodominjärvi on mukana myös bändin nimikko-oluessa, kertoo Fat Lizard -panimon luova johtaja Topi Kairenius.

”Bändi halusi oman oluen ja he halusivat tehdä sen paikallisen panimon kanssa. Niinpä lähdimme yhdessä miettimään, millaista kaljaa tehtäisiin.”

Panimon väki ja yhtyeen jäsenet tapasivat Niittykummussa sijainneessa Gallows Bird -olutravintolassa ja maistelivat erityylisiä oluita. Tapaamisessa syntyi ajatus siitä, että osa nimikko-oluen valmistuksessa käytettävästä vedestä voitaisiin hakea Bodominjärvestä.

”Halusimme erottua muista bändioluista, jotka eivät välttämättä ole niin persoonallisia. Bändin jätkät olivat mukana alusta asti reseptiä suunnittelemassa, maistamassa olutta ja myös tölkittämässä sitä vuonna 2019”, Kairenius kertoo.

Nyt takana on jo useampi vedenhakureissu Bodominjärvelle. Keskimäärin vettä on käyty hakemassa 3–4 kertaa vuodessa. Hakureissuilla on ollut myös mukana Children of Bodomin rumpali Jaska Raatikainen sekä kosketinsoittaja Janne Wirman.

Järven ollessa sula on vettä otettu kanistereihin rannalta. Jos järvi on ollut jäässä, on vähän matkan päähän rannasta tehty avanto, josta vesi on nostettu.

Yhdellä kerralla järvestä on haettu 60–180 litraa vettä.

Bodominjärven veden osuus oluessa on lähinnä symbolinen. Lake Bodom -olutta keitetään nykyisin noin 12 000 litraa kerralla. Järvestä nostettua vettä käytetään yhdellä keittokerralla joitain kymmeniä litroja.

”Sen verran, että vettä on siellä”, Kairenius summaa.

Bodominjärven vesi käsitellään ennen kuin sitä käytetään oluen valmistuksessa.

Bodominjärven vettä on haettu kerralla noin 60–180 litraa.­

Lake Bodom -olut tuli markkinoille keväällä 2019. Sen jälkeen on tapahtunut paljon.

Children of Bodom lopetti toimintansa loppuvuodesta 2019. Yhtyeen perustajajäsen, kitaristi-laulaja Alexi Laiho kuoli joulukuussa 2020.

Bändin nimikko-olut on kuitenkin pidetty Fat Lizardin valikoimissa kaikesta tapahtuneesta huolimatta.

Children of Bodom -nimen käyttöoikeus on yhtiöllä, jonka omistaa kolme bändin entistä jäsentä. Fat Lizard on tehnyt Lake Bodom -oluesta sopimuksen kyseisen yhtiön kanssa.

”Kun bändi hajosi, mietimme myös oluen tulevaisuutta. Totesimme, että Children of Bodomilla on pitkä historia ja he ovat jättäneet merkittävän jäljen omaan genreensä. Vaikka bändiä ei enää ole, sen musiikki ja olut jäävät”, Kairenius sanoo.