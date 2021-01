Espoossa olevasta laitoksesta leimahtaa välillä taivaalle hurja liekki – Se on merkki siitä, että koneisto kiukuttelee

Suomenojan jätevedenpuhdistamossa syntyvää biokaasua käsitellään samalla tontilla niin, että se voidaan siirtää kaasuverkkoon. Joskus kaasua on pakko polttaa taivaan tuuliin, ja se on pysäyttävä näky.

Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamon ohi kulkevat saattavat kokea yllätyksen.

Aina välillä vedenpuhdistamon tontilla olevasta piipusta nimittäin leimahtaa metrien korkuinen lieska.

”Liekki on hyvin kapea, se on kuin iso tohotin”, kertoo osastonjohtaja Mari Heinonen Helsingin seudun ympäristöpalveluilta eli HSY:ltä.

Miten tällainen lieska oikein saa alkunsa?

Suomenojan jätevedenpuhdistamon mädättämöissä lietettä muutetaan helpommin jatkokäsiteltäväksi, jolloin monimutkaisten biologisten prosessien seurauksena syntyy biokaasua.

Jätevedenpuhdistamon toimintaa Espoossa. Arkistokuva on vuodelta 2008.­

Jatkokäsittelyssä syntynyt biokaasu ohjataan puhdistamon reunalla sijaitsevaan energia- ja kaasunmyyntiyhtiö Gasumin laitokseen, jossa se jalostetaan niin, että se voidaan ohjata kaasuverkkoon.

Kaasua kuitenkin muodostuu puhdistamolla jatkuvasti eikä sen muodostumista pysty pysäyttämään.

”Joissain tilanteissa Gasum ei voi vastaanottaa kaikkea kaasua. Silloin kaasu on pystyttävä hävittämään turvallisesti”, Heinonen sanoo.

Jätevedenpuhdistamon tontilla on niin sanottu kaasukello, jossa kaasua voidaan hetkellisesti varastoida. Jos kaasua kertyy yli tarpeen, se päätyy poltettavaksi.

Sellaisessa tilanteessa lieskat iskevät jätevedenpuhdistamon ylijäämäkaasun polttimen piipusta. Liekki voi kasvaa useiden metrien korkuiseksi. Palava kaasu on metaania.

”Tarkoitus tietenkin on, että valtaosa kaasusta päätyisi hyötykäyttöön. Kaasu on arvokasta energiaa”, Heinonen sanoo.

Myös Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistuslaitoksessa on ylijäämäkaasunpolttimet. Heinosen mukaan Viikinmäessä ihmiset ovat joskus ihmetelleet liekkiä, etenkin jos kaasua on poltettu illalla tai yöllä. Joskus liekkiä on erehdytty luulemaan tulipaloksi.

”Joitain yhteydenottoja ihmisiltä on tullut, että mistä on oikein kysymys”, hän sanoo.

Espoon Suomenojan puhdistamosta kyselyjä ei ole tullut.

Mistä johtuu, ettei Gasum voi aina vastaanottaa kaasua?

Gasumin kiertotalousjohtajan Ari Suomilammin mukaan tällainen tilanne johtuu yleensä laitteiston viasta.

”Kyseessä on mekaaninen laite, johon voi tulla välillä häiriötila tai vika. Tällöin kaasun jalostusta ei voida tehdä”, Suomilammi kertoo.

Suomenojan jätevedenpuhdistamon tontilla nököttävä Gasumin laitteisto jalostaa kaasun sellaiseen muotoon, että se voidaan jaella kaasuverkkoon.

Käytännössä jalostus tapahtuu pesemällä kaasua niin, että siitä saadaan hiilidioksidi pois. Sen jälkeen kompressori pumppaa kaasun kaasuverkkoon.

Biokaasua käytetään esimerkiksi autojen polttoaineena.

Välillä laitteisto kuitenkin kiukuttelee. Suomilammin mukaan näin tapahtuu etenkin vanhoille laitteille.

”Kun laitteisto ikääntyy, se alkaa oireilla. Syksyllä laitteita hajosi, ja niitä jouduttiin korjaamaan”, hän sanoo.

Silloin Suomenojalla jouduttiin ”soihduttamaan” tavallista enemmän.

”Ei se kuitenkaan ihan tavallista ole, sillä emme halua poltella arvokasta kaasua hukkaan.”

Talven tultua liekit ovat kohonneet Suomenojan soihdusta huomattavasti harvemmin.

Suomilammi arvio, että kaikesta heidän vastaanottamastaan kaasusta soihdutetaan noin yhdestä kolmeen prosenttia.

Liekki voi kohota metrien korkeuteen.­

Vaikka soihtu näyttää hurjalta, olisi kaasun päästäminen luontoon paljon huonompi vaihtoehto.

Kaasu syttyy herkästi, joten vaarana on, että sitä joutuisi hallitsemattomasti väärään paikkaan, jossa se syttyisi.

”Lisäksi metaanin päästäminen ilmakehään ei todellakaan ole suotavaa, sillä metaani on hiilidioksidia noin 23 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu”, Suomilammi sanoo.

Soihdussa on sytytyspala, joka sytyttää kipinän avulla metaanin. Palamisprosessin lopputuotteena syntyy hiilidioksidia ja vesihöyryä.

Vähän matkan päässä jätevedenpuhdistamosta sijaitsevat Suomenojan lintukosteikot. Kosteikossa pesii monia harvinaisia lintuja, ja siksi kosteikot kuuluvat kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden joukkoon.

HSY:n Mari Heinosen mukaan ylijäämäkaasun poltossa muodostava liekki ei ole eläimille vaarallinen.

”Linnut pelkäävät sitä, sillä se on niin kuuma.”

Myöskään Ari Suomilammin tiedossa ei ole tapauksia, että linnut olisivat vahingoittuneet soihtupolton seurauksena.

”Olen yli 30 vuotta ollut kaasuhommissa. En ole koskaan kuullut, että lintu olisi soihdussa kärähtänyt.”

Lue myös: Ilkivallantekijät iskivät uudelleen Suomenojalla Espoossa: penkkejä heitetty veteen, veneitä ja työkoneita vahingoitettu