Luvaton asuntolaiva saa lähtöpassit Soukasta. Kaupunki katsoo, että asumiskäytössä oleva vene tarvitsee erillisen luvan.

Espoon kaupunki vaatii espoolaisyritystä poistamaan luvattoman asuntolaivan ja samalla lopettamaan siellä harjoitetun majoitustoiminnan Soukassa.

Rakennuslautakunta päätti asiasta torstaina . Lautakunnan mukaan asuntolaiva tulee poistaa ja rantaan rakennettu luvaton laituri purkaa toukokuun puoleen väliin mennessä.

Yrityksen omistamalla tontilla on laiturissa asuntolaiva, jota voi vuokrata Airbnb-majoituspalvelun kautta. Vuokraajana on toiminut yksityishenkilö, joka on kytköksissä tontin omistavaan yritykseen.

Airbnb-palvelun sivustolle kirjoitettujen arvioiden perusteella laiva on ollut viime syksynä usein vuokralla. Viimeiset arvostelut ovat lokakuulta. Laivalle pystyy tekemään varauksia palvelun kautta myös täksi kevääksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asuntolaiva tarvitsee luvan silloin, jos sitä pidetään paikallaan eikä sen käyttö liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn. Soukassa asuntolaivan tapauksessa on kaupungin mukaan kyse siitä, että asuntolaivaa on pidetty pysyväisluonteisesti majoituskäytössä.

”Airbnb-sivustolla, jolla asuntolaivan ilmoitus on julkaistu, olevien kävijöiden ja arvosteluiden määrästä voidaan todeta, ettei toiminta ole satunnaista. Laivaa markkinoidaan asuntolaivana sekä nimenomaan majoitukseen”, lautakunnan päätöksessä todetaan.

”Asuntolaivassa on ilmoituksen mukaan käytössä sauna. Nukkumisjärjestelyinä on mainittu makuuhuone parivuoteella sekä vuodesohva yleisissä tiloissa. Ilmoituksen mukaan pitkäaikaiset majoittumiset on sallittu, tiloissa voi valmistaa omat ateriat sekä tiloissa on muun muassa takka, pesukone, lämmitys, wifi ja kuuma vesi. Ilmoituksessa olevista valokuvista ilmenee asuntolaivassa olevan ainakin olohuone, ruokailutila, keittiö, suihkutila sekä sauna.”

Alun perin asuntolaivasta huolestuivat alueen asukkaat. Heitä askarruttivat muun muassa pysäköintiin sekä jätehuoltoon ja likavesiin liittyvät järjestelyt alueella, jota ei ole alun perin tarkoitettu asumiskäyttöön. Tähän kiinnitetään huomiota myös rakennuslautakunnan päätöksessä:

”– – laivaa pidetään paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen veneilyyn. Laiva edellyttää viranomaisvalvontaa muun ohella maisemaan, turvallisuuteen sekä jätevesi- ja jätehuoltoon liittyvien seikkojen vuoksi.”

Myös tontilla sijaitsevaa saunamökkiä on vuokrattu majoituspalvelun kautta, mutta enää mökkiin ei voi tehdä Airbnb-palvelussa varauksia. Airbnb-palvelussa näkyvät viimeiset arviot saunamökistä ovat joulukuulta 2019.

Rakennusvalvonta vaati jo viime kesänä omistajaa lopettamaan majoitustoiminnan, luopumaan asuntolaivasta ja purkamaan luvattoman laiturin. Koska omistaja jatkoi majoitustoimintaa, eteni asia rakennuslautakuntaan.

Lue lisää: Espoon tiettävästi ensimmäinen Airbnb-vene säikäytti Soukan asukkaat – kaupunki selvittää, tarvitseeko kelluva majoitus lupia

Lue lisää: Espoossa vuokrataan venettä Airbnb-majoittujille, mutta se ei käy – Kaupunki löysi pykälän, jonka nojalla toiminta on laitonta