Yksi silta johdatti kommunistien suljetuille maille – Sune Sahlstedt on käyttänyt liki koko elämänsä selvittääkseen, mitä Espoon naapurissa tapahtui

Neuvostoliitto oli Espoon naapuri, mutta siitä ei puhuttu aikanaan lapsille. Siksi rajalla asunut Sune Sahlstedt päätti tehdä nykynuorten kanssa kaiken toisin.

Katsoessaan Espoon Saunalahden ja Kivenlahden kulmilta Espoonlahdensiltaa pitkin länteen Kirkkonummelle näkee suoraan Suomen sotahistoriaan. Siis jos tietää, mitä näkee.

Vuosina 1944–56 Espoonlahdessa ei kulkenut vain nykyinen Espoon ja Kirkkonummen raja, vaan myös Suomen ja Neuvostoliiton raja. Tosin naapuri oli vain vuokralla Porkkalanniemessä ja sen ympäristössä.

Kirkkonummelainen Sune Sahlstedt tietää. 70-vuotias eläkeläinen on tutkinut alueen paikallishistoriaa ja valokuvannut esimerkiksi Porkkalan seutuja vuosien ajan.

”Historia kiinnostaa. Etenkin Saunalahden historia, Kauklahden historia, Suomen historia ja Suomen sotahistoria”, Sahlstedt sanoo.

Suomi oli joutunut sodan jälkeen vuokraamaan Hangon ohella Porkkalanniemen ympäristöineen Neuvostoliitolle tukikohdaksi 50 vuodeksi. Maa luovutettiin YYA-hengessä Suomelle takaisin lopulta 11 vuoden jälkeen.

Tuolloin ei vielä ollut Espoonlahdensiltaa, vaan rajavetenä ollut Espoonlahti ylitettiin Muulon siltaa eli Bastvikinsiltaa pitkin. Muulon silta on yhä olemassa, se ylittää vesistön Vanhan Jorvaksentien jatkeena Länsiväylän eteläpuolella.

Porkkalan rajapuomi kuvattuna syyskuussa 1955.­

Tämän tietää toki moni, ja etenkin Sune Sahlstedt. Hän on käynyt siltojen ylitse edestakaisin koko elämänsä. Sahlstedtin isä syntyi Gunnarskullassa vuonna 1914. Hän ja Sahlstedtin Porvoon maalaiskunnassa 1917 syntynyt äiti kuolivat vuonna 1996.

Isä joutui lähtemään Porkkalanniemeltä muiden yli 7 000 alueen suomalaisen asukkaan tapaan evakkoon Neuvostoliiton miehityksen alta. Perhe asui pitkään Laitmanintiellä Harmaaniityssä, Kauklahden-Espoonlahden tienoilla läntisimmässä Espoossa.

”Isäni ei koskaan palannut Kirkkonummelle. Hän ja äitini asuivat lopun elämänsä Espoossa. Itse rakensin Gunnarskullaan omakotitalon, joka valmistui 1993. Isä oli syntyisin täältä. Täällä hän vietti lapsuutensa ja nuoruutensa”, Sahlstedt kertoo puhelimitse kotoaan.

Porkkalan palautettiin Suomelle vuonna 1956.­

Sahlstedt on ottanut paljon kuvia eri puolilta vuokra-aluetta. Noin 380 neliökilometrin alueeseen kuuluivat Porkkalanniemi, Upinniemi, osia Degerbystä, Kirkkonummesta, Siuntiosta, Inkoosta sekä saaria ja vesialueita muun muun muassa Espoosta.

Viime aikoina Sahlstedt on innostunut kuvaamisesta dronella. Hän lähettää sähköpostitse ilmakuvia kohteista, joissa Suomen ja Neuvostoliiton vuokra-alueen raja on kulkenut.

”Tässä Hirsalan puolelta otettu kuva Espoonlahden suusta. Pentala, Herrö, jossa punaiset syyllistyivät murhiin vuonna 1918, ja Pentalan takana näkyy Staffan, mistä operaatio Erna lähti vuonna 1941. Viime marraskuussa otetussa kuvassa näkyy rajaveden ylitse nykyisin kurkottava, Espoon ja Kirkkonummen yhdistävä Espoonlahdensilta”, Sahlstedt selostaa.

Espoonlahdensilta ylittää nykyisin Espoon ja Kirkkonummen rajaveden, joka vuosina 1944–56 oli myös Suomen ja Neuvostoliiton vuokra-alueen Porkkalassa raja. Kuva on otettu Kallvikinlahden yläpuolelta etelään päin.­

Tältä näyttää, kun katsoo lintuperspektiivistä. Mutta saattaa vain kuvitella, millaista elämä alhaalla vuokra-alueella oli.

Sahlstedtilla ei ole omakohtaisia muistoja Neuvostoliiton vuokra-ajasta. Hän on opiskellut historian kirjoista ja asiakirjoista. Ensimmäisenä haastattelupäivänä hän oli juuri aikeissa lähteä käymään Kansallisarkistossa Helsingissä noutaakseen sieltä lisää tietoa.

”Olin niin pieni silloin, vasta viisivuotias kun neuvostoliittolaiset poistuivat lopullisesti. Vasta myöhemmin aloimme puhua niistä”, Sune Sahlstedt sanoo.

Itse hän on toiminut toisin. Hän kertoo historiasta myös lapsille.

”Kotiseutuharrastus on lähtenyt liikkeelle ihan vain mielenkiinnon vuoksi. Olin aikanaan mukana suunnistusseuroissa, Kruununhaan Reima-34:ssä ja myöhemmin Espoon Suunnassa”, Sahlstedt kertoo.

”Opetin päiväkotilapsille suunnistusta, ja pari kertaa kävin lasten kanssa kierroksella. Törmättiin retkeilemässä olleeseen luokkaan Saunalahden koulusta. Kysyin opettajalta, saisinko tehdä jotakin, minulla on paljon materiaalia”, Sahlstedt kertoo.

Suomelle palautunutta Porkkalaa Neuvostoliiton päättyneen vuokrasopimuksen jäljiltä.­

Ja siitä se alkoi. Sahlstedt kävi lasten kanssa paikallishistoria-aiheisilla kävelyretkillä ja virtuaalisilla retkillä koulussa. Historia-aiheiset kävelykierrokset jatkuvat edelleen.

Vastikään Sahlstedt ilmoitti Saunalahti – tapahtumat ja palvelut -ryhmässä Facebookissa vetävänsä lauantaina 23. tammikuuta kierroksen: ”Koulun ulkopuolelta kävellään pieni kierros Harmaaniityn ja Tillinmäen kautta. Ja vaikka kukaan ei tulekaan, niin olen sitten seuraavalla kerralla, vaikkapa lauantaina 30. tammikuuta yhtä iloisena kuten aina, odottamassa uusia seikkailijoita mukaan”, Sahlstedt kirjoitti.

Turhaan Sahlstedt arveli, ettei kukaan tule. Kierrokselle tuli seitsemän paikallishistoriasta kiinnostunutta. Aiempaan ilmoitukseensa Sahlstedt sai ehkä tärkeintä palautetta erään äidin kautta:

”Myös jälkikasvu suositteli Sunen kierrosta. Nykyinen lukiolainen oli pari vuotta sitten Saunalahden koulussa, ja olit käynyt hänen luokalleen kertomassa historiasta pariinkin otteeseen. Hän muisteli näitä kertoja lämmöllä ja toivoi, että kaikki muutkin oppilaat saisivat sinut vieraaksi”, äiti välitti nuoren viestin.

Sahlstedt on viestistä mielissään. Puhutaanhan, ettei menneisyys kiinnosta nuoria ja etteivät he tunne historiaa. Ja kun ei tiedä, missä oltiin ennen, vertailukohdan puuttuessa on mahdotonta tietää, missä ollaan nyt. Mutta kyllä nuorisoa kiinnostaa, Sahlstedt tietää. Täytyy vain olla joku, joka kertoo.

Saranda (vas.) ja Dorian Hasani putsasivat lumet Sigurdsin taistelussa 1918 kaatuneiden valkoisten muistomerkistä .­

Tätä juttua varten Sahlstedt ja kuvaaja käväisivät Sigurdsin taistelun muistomerkillä. Paikalle sattuneet neli- ja viisivuotiaat Saranda ja Dorian Hasani tuskin tietävät Suomen sisällissodasta tai Sigurdsin taistelusta.

Heillä ei ole niihin mitään kosketusta, paitsi tietysti nyt, kun he riisuivat lumet tapettujen valkokaartilaisten nimistä. Ehkä he Sune Sahlstedtin tapaan joskus palaavat historialliselle tapahtumapaikalle.

Tukea Sahlstedtin historiaharrastukselle on tullut myös Saunalahdesta Espoosta. ”Naapurin mies” säikähti nähdessään alueen Facebook-ryhmässä ylläpidon ilmoituksen, että ryhmä on tarkoitettu saunalahtelaisille: ”En tiedä, voinko enää olla mukana tässä ryhmässä, jos pitää asua Saunalahdessa, koska asun nykyään Kirkkonummella?” hän pohti kommentissaan.

Ylläpito vastasi heti: ”Hei Sune, olet tuonut tähän ryhmään mahtavaa tietoutta ja kokemusta asuinalueesta ja ollut tosi aktiivinen myös jakamaan tätä arvokasta perinnetietoa. Minusta olisi hienoa, jos jatkat ryhmässä.”

Suomalaiset rajajääkärit ylittivät Muulon sillan entisen neuvostoliittolaisen rajapuomin kohdalla Porkkalan palautuspäivänä 26. 1. 1956.­

Porkkalan palauttamisen muistomerkki paljastettiin vuonna 2006 Vanhan Jorvaksentien tuntumassa .­

