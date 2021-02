Paikalliset kuvailevat Henttaata taianomaiseksi keitaaksi keskellä kaupunkiseutua. Asukasaktiiveja huolestuttaa, että pienet omakotitaloalueet unohtuvat helposti Espoon päätöksenteossa.

Mäen päällä on omakotitaloja vieri vieressä. Osa on uusia, sellaisia suuria, joissa on paljon valkoista ja isot lasiverannat. Toiset ovat selvästi vanhempia, 1900-luvun puolivälin pieniä taloja, joihin on aikoinaan kannettu vesi kaivoista.