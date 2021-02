Wuolijoet asuivat Leppävaarassa vuosina 1910–1914. Siellä puuhuvilassa Hella Wuolijoki kirjoitti ensimmäisen näytelmänsä Talon lapset.

Hella ja Sulo Wuolijoki asuivat Leppävaarassa muutaman vuoden. Huvila, jossa he asuivat purettiin 1970-luvulla, ja sen paikalla on nyt kerrostalo.­

Puuhuvila oli pieni ja valkoinen. Huoneita siinä oli neljä ja verantoja kaksi. Ympäröivä metsä oli tiheä ja synkkä, ja puutarhanhoito osoittautui vaikeaksi, sillä palstalla ei ollut multaa.

Sinne he kuitenkin asettuivat, kansanedustaja Sulo Wuolijoki ja tämän puoliso, virolaisesta kansanrunoudesta väitöskirjaa tekevä Hella Wuolijoki: Leppävaaraan, Mäkkylän metsän kupeeseen, nykyiselle Rautakiskonkujalle.

”Oli tullut yhtäkkiä muotiin, että nuoren sivistyneistön piti siirtyä maalle asumaan ja hankkia itselleen ennen kaikkea huvila”, Hella Wuolijoki kirjoittaa muistelmissaan.

Oli kevät vuonna 1910. Hella ja Sulo Wuolijoki olivat olleet naimisissa pari vuotta. Leppävaaran-huvilasta piti tulla nuoren parin idyllinen koti maaseudulla. Toisin kuitenkin kävi.

”Yksinäistä siellä oli. Luonnollisesti oli koko huvila yhtä ainoata auttamatonta erehdystä, koska isännän oli melkein joka päivä käytävä Helsingissä toimituksessa, eduskunnassa tai valiokunnissa”, Hella Wuolijoki kertoo muistelmissaan.

Sulo saapui kotiin myöhään tai yöpyi Helsingissä, ja Hella oli yksin huvilalla.

”Illat istuin yksin verannalla, ja kuuntelin puitten huminaa Mäkkylän metsissä. – – Mieheni tuli usein myöhään yöllä kotiin ja lähti aamulla joko eduskuntaan tai toimitukseen, toi mukanaan kirjoja, ja taas olin yksin ja jatkoin lukemistani tai puutarhatyötäni piikalikan kanssa”, Hella kirjoittaa.

”Missä olivat kokoukset, luennot ja ihmiset, joiden kanssa olin keskustellut jännittävistä kysymyksistä ja joiden elämään olin ottanut osaa? Oliko tosiaankin minun elämäni yhtäkkiä päättynyt tuohon valkoiseen huvilaan? Ja jokapäiväiseen leipään? Onko mahdollista elää tällä lailla?”

Hella Wuolijoki vuonna 1939, jolloin hän täytti 53 vuotta. Leppävaaran muuttaessaan Hella Wuolijoki oli 23-vuotias.­

Täysin toimeton ei Hella Wuolijoki toki Leppävaarassakaan ollut: hän kirjoitti väitöskirjaansa ja luki paljon.

Ja sitten oli tietysti puutarha, jossa riittikin töitä. Huvilan palstan maaperä oli köyhää, eikä multaa ollut palstalla tarpeeksi, joten sitä käytiin anastamassa läheiseltä ”suon tapaiselta”, kuten Hella Wuolijoki muistelmissaan kirjoitti. Lantaa puolestaan haettiin Albergan kartanosta.

Haikeana Hella vertasi Leppävaaran soista multaa kotiseutunsa Viron hedelmälliseen maaperään:

”Toista oli synkässä Suomen metsässä raivata maapalstaa.”

Hella ja Sulo Wuolijoen huvila sijaitsi noin kilometrin päässä Leppävaaran asemalta. Junat kulkivat harvoin ja kansanedustaja Sulo Wuolijoki yöpyi usein Helsingissä. Kuvassa on Leppävaaran asemarakennus 1900-luvun alussa.­

Kesällä 1910 Hella Wuolijoki alkoi odottaa lasta. Syksyn pitkät pimeät illat Leppävaarassa tuntuivat yksinäisiltä ja raskailta. Hella työsti virolaista kansanrunoutta käsittelevää väitöskirjaansa, mutta osa hänen lähipiiristään oli sitä mieltä, että henkiset ponnistelut eivät sopineet raskaana olevalle naiselle. Ne voisivat kuulemma tehdä lapsesta tyhmän.

Sen sijaan Hellaa neuvottiin neulomaan lapselle vaatteita. Hella ei käsitöistä pitänyt eikä niihin myöskään ryhtynyt, vaikka painostus olikin kovaa.

Väitteet siitä, että väitöskirjan tekeminen raskausaikana voisi vaikuttaa lapsen järkeen, huolestuttivat kuitenkin Hellaa sen verran, että hän kysyi neuvoa tutulta lääkäriltä. Tämä kummasteli moisia puheita ja kehotti Hellaa jatkamaan väitöskirjan parissa.

Lapsi syntyi maaliskuussa 1911. Hella ja Sulo nimesivät uuden tulokkaan Vapuksi.

”Minusta pikkuinen punainen, punainen olento oli sangen suuresti minun tapaiseni, ehkä hieman kiukkuisempi vielä kuin minä.”

Hella opetteli lapsenhoitoa. Apunaan hänellä oli hänen oma äitinsä, joka oli saapunut Virosta auttamaan tytärtään. Äidillä ja tyttärellä oli monista asioista eriävät mielipiteet. Neljän viikon kuluttua Hellan äiti palasikin Viroon kyllästyttyään ”lakkaamattomaan riitaan itsepäisen tyttärensä kanssa”, kuten Hella asian muistelmissaan ilmaisee.

Yhtä kaikki, nyt Hellalla oli huvilalla seuraa. Väitöskirjatyö jäi sivuun, mutta sen sijaan Hella alkoi kirjoittaa ensimmäistä näytelmäänsä, Talon lapset.

”Heräsin aamuisin kello viideltä hoitamaan lastani, eikä sitten enää nukuttanut. Kirjoitin sitä melkein kuin sydänverellä, lapsi sylissäni, sillä kirjoitin sitä näihin aikoihin päässäni.”

Näytelmä sai ensi-iltansa Virossa vuonna 1913.

Sulo Wuolijoki ja Vappu Leppävaaran huvilalla keväällä 1911.­

Arki Leppävaaran pienessä huvilassa jatkui. Pian Vapun syntymän jälkeen huvilan pihaan hankittiin lehmä, jota kutsuttiin Ammuu-ammuuksi. Lääkäri oli punninnut Vapun ja todennut, että tämä tarvitsi enemmän maitoa. Avuksi tuli Ammuu.

Kun säät syksyllä kylmenivät, ei lehmää voitu enää pitää ja se myytiin teuraaksi.

Lehmän jälkeen huvilan pihalle ilmestyi Nöske-possu. Sekin päätyi lopulta teuraaksi, vaikka perhe olikin possuunsa kiintynyt.

”Me kaikki tunsimme itsemme kannibaaleiksi jyrsiessämme Nöskemme lihoja.”

Hella ja Sulo Wuolijoella oli Leppävaaran huvilan pihassa myös kanitarha. Hella ei kaneista pahemmin piitannut ja hän kirjoittaakin muistelmissaan, että niistä oli iloa ainoastaan Vapulle, joka silitteli kaneja ja leikki niiden kanssa. Kuva Vapusta ja kanista on vuodelta 1912.­

Pihalle mahtui myös kanitarha, jota Hella Wuolijoki kutsuu ”valtatyhmyydeksi”.

Kanitarha hankittiin Sulon kansanedustajakollegalta, tulevalta presidentiltä Lauri Kristian Relanderilta, joka työskenteli tuolloin valtion maanviljelystaloudellisen koelaitoksen assistenttina Vantaan Jokiniemessä.

Sulo Wuolijoki osti Relanderilta yli kymmenen vihreää kanitaloa, joissa asui lähes sata kania. Kaneilla piti tehdä bisnestä: niiden oli tarkoitus olla uusi tulonlähde Wuolijokien huvilalle Leppävaarassa.

”Kanien piti kuulemma olla koko Suomen talouden pelastus, ainakin niin väitti tuleva presidentti. Tosin minun teki mieli kysyä Relanderilta, miksi hän ei itse halunnut pelastaa Suomen taloutta, vaan jätti sen tehtävän meille, joilla ei omasta takaa ollut edes kanin ruuasta tietoakaan.”

Hella Wuolijoki ei kaneista pitänyt. Ne saivat hänestä liikaa poikasia ja kaiken huippu oli, kun Hellalle selvisi, että stressaantuneet kanit olivat syöneet omia poikasiaan.

Kaikista rakkain eläin oli kuitenkin Sulon perheeltä saatu koira Raj, joka oli Vappu Wuolijoen paras ystävä. Muistelmissaan Hella kertoo, kuinka Vappu käveli ulkona pitäen tiukasti kiinni Raj’n kaulapannasta.

Hella ja Vappu yhteiskuvassa vuonna 1916.­

Vähitellen yksinäisyys Leppävaaran-huvilassa alkoi helpottaa.

Jossain vaiheessa vieraita – kuten Hellan veli Leo ja sisko Salme sekä perheen ystävä Otto Sternbeck – oli niin paljon, että Wuolijoet vuokrasivat myös pienen naapurihuvilan. Sinne he majoittivat vieraat, ja siellä istui myös Sulo Wuolijoki, joka oli ryhtynyt opiskelemaan oikeustiedettä.

Erityisesti Sternbeckistä oli Hellalle apua lapsen hoidossa. Mies työnteli Vappua vaunuissa, lauloi tälle ja leikki tämän kanssa. Vappu oli myös hoidossa Sulon vanhemmilla Hauholla, kun Hella matkusti Virossa.

Nykyisin huvilan paikalla Vallikalliossa on kerrostalo.­

Hella Wuolijoen muistelmissa kuvataan tavallista perhe-elämää: kuinka Vappu oppi kävelemään ja puhumaan, kuinka hän sairasti hinkuyskän ja esitteli vieraille kirjastoa. Vappua hoiti palvelija Olga, jota Vappu kutsui myös äidiksi.

”Viimeinen uutinen on, että Vappuli on saanut selville puoluekantansa. Tuli aamulla isänsä viereen sänkyyn, osoitti sormellaan sekä häneen että minuun ja selitti, että isä on susilisti, äiti susilisti – kakara susilisti.”

Muutamassa vuodessa synkeä huvila Leppävaarassa oli siis muuttunut kodiksi. Kun Wuolijoet joutuivat taloudellisista syistä luopumaan huvilasta, tunsi Hella ehkä jopa jonkinlaista haikeutta.

”Ajattelin silloin, että ostan huvilan joskus takaisin, kun mansikkamaakin jäi sinne.”

Leppävaarasta muuton jälkeen Hella Wuolijoki työskenteli kirjeenvaihtajana asianajotoimistossa ja edustajana eri yrityksille. Hän loi vuosina 1914–1918 mittavan omaisuuden, jolla hän osti Iitistä Marlebäckin kartanon ja sahatoimintaa. Hän toimi muun muassa kansanedustajana ja Yleisradion pääjohtajana sekä kirjoitti näytelmiä. Hella ja Sulo Wuolijoki erosivat vuonna 1923.

Teksti perustuu Hella Wuolijoen muistelmateokseen Minusta tuli liikenainen, ja sitaatit ovat lainauksia teoksesta. Lisäksi lähteenä on käytetty Vappu Tuomiojan teosta Sulo, Hella ja Vappuli – Muistelmia vuosilta 1911–1945.