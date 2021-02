Kaadettiinko hyväkuntoisia puita surutta Espoon rannoilta? Huomiota herättävä pino on jotain aivan muuta, vastaa kaupunki

Espoon kaupunki on kaatanut Toppelundin rannan tuntumassa yksittäisiä huonokuntoisia puita. Yhtään puuta ei kaadeta ilman perusteita ja suunnitelmaa, luonnonhoitoyksikön päällikkö korostaa.

Espoon Haukilahdessa sijaitsevan Toppelundin yleisen pysäköintialueen reunalla on pino kaupungin kaatamia puita. Puupino on peittynyt lumivaippaan.

Paikan ohi päivittäin kulkeva HS:n lukija on jo viikkoja ihmetellyt kaadettujen puiden hyvää kuntoa.

Lukijaa harmittaa: hän arvelee, että puiden kaataminen olisi voitu välttää.

Hänen silmiinsä ei ole osunut pinosta yhtään huonokuntoista puuta. Kaadettujenkin puiden kannot ovat lukijan mukaan hyvässä kunnossa.

Myös yhteen puunrunkoon sidottu ilmoitus ihmetytti. Siinä kaupunki kertoo kaatavansa alueella ”yksittäisiä, huonokuntoisia puita”.

Luonnonhoitoyksikön päällikkö Kati Tuura Espoon kaupungilta kertoo, että lukijan ihmettelemä puupino on yksi kaupungin puidenvarastointipaikoista. Se sijaitsee Toppelundissa, rannan tuntumassa.

”Koska kyseessä on varastointipaikka, sinne on saatettu tuoda kaadettuja puita myös muualta kuin vain tältä alueelta”, Tuura sanoo.

Rannan tuntumaan on pinottu enimmäkseen koivua.

Kannosta tai yksittäisestä rungosta ei päällepäin välttämättä voi sanoa, missä kunnossa puu on ollut ennen kaatamistaan.

”Kaikissa puissa, jotka juuri tässä pinossa ovat, on jo jonkinasteista lahoa tai puu on jollain muulla tavalla epäkuranttia. Tämä kasa on menossa energiapuuksi”, Tuura sanoo.

Alueella tehtävistä metsänhoitotöistä on kerrottu yksittäisiin puihin kiinnitetyissä infolapuissa.­

Yhtään puuta ei kaupungin mukaan kaadeta perusteetta: Espoon kaupungilla on metsien- ja niittyjenhoidon toimintamalli, jonka pohjalta toimenpiteet suunnitellaan. Tekninen lautakunta vahvistaa suunnitelmat.

Esimerkiksi Toppelundin alue kuuluu Etelä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaan ja on osa sen vahvistettuja toimenpiteitä.

”Silloin, kun kyseessä on kaupunkilaisille todella merkityksellinen paikka, kuten tässä tapauksessa Toppelund on, sen hoitosuunnitelmat toimenpiteineen käydään läpi erityisen tarkkaan. Tavoitteena on aina saada alueen puusto pysymään elinkelpoisena ja viihtyisänä”, Tuura sanoo.