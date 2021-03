Keskelle espoolaista klassikko­maisemaa on tulossa kahden Ideaparkin kokoinen asvaltoitu kompleksi: ”Kuka haluaa hiihtää teollisuuslaitoksen vieressä?”

Oittaan kupeeseen Hepokorpeen suunnitellaan isoa datakeskusta. Lähialueen asukkaat vastustavat suunnitelmia.

Pellon reunalta lähtee leveä latu. Hiihtäjä laittaa sukset jalkaan ja ryhtyy sivakoimaan.

Ja mikäs on hiihtäjän hiihdellessä, kun talvipäivä panee parastaan: aurinko lämmittää poskia, vaikka pakkasta on yli kymmenen astetta. Vieressä kohisee Kehä III, mutta muuten on rauhallista.