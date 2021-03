Kuvanveistäjä Yrjö Liipola rakennutti itselleen pramean huvilan Kauniaisiin 1930-luvulla. Vajaa sata vuotta myöhemmin Villa Liipolasta on tullut asuntomyyntisivustojen vakiokohde, jota ei tunnuta saavan kaupaksi millään.

Kauniaisissa on myyty isoa omakotitaloa jo noin kymmenen vuoden ajan. Vastapäätä Kauniaisten urheilukenttää sijaitsevassa Villa Liipolassa on 585 neliötä ja 10 huonetta. Huvilan pyyntihinta on nyt 2,18 miljoonaa euroa.

Vuosien saatossa vanhasta huvilasta pyydetty hinta on pudonnut useilla miljoonilla euroilla, ja Villa Liipolan myynnin vaiheita on seurattu tarkasti eri medioissa.

Talouselämä-lehti kertoi marraskuussa, että vuonna 2012 Villa Liipolaa olisi kaupattu 4,3 miljoonalla eurolla. Vuonna 2013 MTV Uutisten artikkelissa kerrottiin sen hetkiseksi hintapyynnöksi 3,95 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 hintapyyntö oli Iltalehden mukaan enää 3,4 miljoonaa euroa.

Vuonna 2020 hinta pudotettiin ensin 2,95 miljoonaan euroon ja vielä myöhemmin samana vuonna 2,69 miljoonaan euroon. Kauppoja ei kuitenkaan syntynyt.

Viime vuoden marraskuussa silloinen välittäjä epäili Talouselämän haastattelussa, että Villa Liipolan valtava koko yhdistettynä hieman syrjäiseen sijaintiin Kauniaisissa karsii ostajia.

Nyt Villa Liipola on taas markkinoilla. Tällä kertaa välittäjänä on itsekin Kauniaisissa asuva Antti Haataja Kiinteistömaailmasta. Hän on vakuuttunut siitä, että nyt Liipola saadaan kaupaksi.

”Tämä on upea arvokiinteistö, ja sen hintaa on nyt tarkistettu varsin realistiselle tasolle. Se on vaikuttanut siihen, että ihan vakavaa kiinnostusta kohdetta kohtaan on ollut paljon, voisi jopa sanoa, että yllättävän paljon.”

Haatajan mukaan valtaosa Villa Liipolasta kiinnostuneista mahdollisista ostajista on käynyt nyt ensimmäistä kertaa katsomassa taloa. Joukossa on kuitenkin asiakas, joka oli tutustunut Villa Liipolaan jo aiemmin.

”Pieni enemmistö kiinnostuneista on katsonut kohdetta omaksi kodikseen. Vajaa puolet on pohtinut sitä, että lähes 600 neliöön voisi yhdistää kodin lisäksi myös yritystoimintaa. Kiinnostuneiden joukossa on ollut lapsiperheitä ja varakkaita pariskuntia. Osa on lähestynyt tätä myös mielenkiintoisena projektina. Talo tarjoaa paljon erilaisia vaihtoehtoja”, Haataja sanoo.

Vuosien saatossa Villa Liipolassa on tosiaan toteutettu jos jonkinlaista projektia.

Villa Liipolassa on kolme kerrosta ja 585 neliötä.­

Talon rakennutti itselleen kuvanveistäjä Yrjö Liipola 1930-luvulla. Arkkitehtinä toimi Matti Visanti.

Liipola (1881–1971) tunnetaan muun muassa Helsingin Erottajalla sijaitsevasta Tellervo-patsaasta, joka tosin on monelle tutumpi Diana-patsaana. Kauniaisten ateljeetalossaan Liipola työskenteli muun muassa Kauniaisten hautausmaan sankaripatsaan parissa.

Kuvanveistäjä Yrjö Liipola (1881–1971) rakennutti itselleen huvilan Kauniaisiin 1930-luvun lopulla.­

Liipola viihtyi Italiassa, erityisesti Toscanassa, ja hän halusi talon ulkonäköön vaikutteita Toscanan huviloista.

Liipola luopui huvilasta 1950-luvulla. Sen jälkeen talossa on ehtinyt olla muun muassa yhden omistajan puolison henkilökohtainen balettisali sekä yksityinen squash-halli. 1980-luvulla Villa Liipolaan rakennettiin kokonaan uusi pohjoissiippi.

Vuosien saatossa Villa Liipolaan on suunniteltu muun muassa vanhainkotia, hotellia ja taidemuseota.

Nykyiset omistajat ostivat Villa Liipolan vuosituhannen vaihteessa ja remontoivat sen perusteellisesti. 2000-luvulla huvilassa on toiminut muun muassa kauneushoitola.

Nykyisin huvila on kokonaan yksityisasuntona.