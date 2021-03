Espoolaisen paloauton mittarista paljastuu veikeä luku – Pelastuslaitos selittää, miksi valtavalla Scanialla on ajettu 20 vuodessa niin vähän

20 vuotta vanha sammutusauto on tullut käyttöikänsä päähän Espoossa. Nyt se myydään pilkkahinnalla.

Huutokaupattava paloauto on 20 vuotta vanha. Sillä on ajettu vajaat 90 000 kilometriä.­

Oletko aina haaveillut omasta paloautosta?

Nyt siihen olisi mahdollisuus, sillä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos myy käytöstä poistamaansa sammutusautoa Huutokaupat.com-sivustolla.

Myynti-ilmoituksen mukaan Scania-merkkinen auto on vuosimallia 2001. Autolla on ajettu vajaat 90 000 kilometriä. Yleisilmeeltään auto on ilmoituksen mukaan siisti.

Miksi sammutusauto on myynnissä?

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tekninen päällikkö Jyrki Lehtonen kertoo, että kyseiselle ajoneuvoryhmälle on määritelty maksimikäyttöiäksi noin 20 vuotta.

Siihen on kaksi syytä: ensinnäkin toimintavarmuuden on pysyttävänä hälytyskäyttöön riittävänä, ja toiseksi korjauskulujen tulee säilyä kohtuullisina.

”Kun auto hankitaan, se pyritään pitämään päätoimisen henkilöstön käytössä noin puolet elinkaaresta. Kun kymmenen vuotta tulee täyteen, ajoneuvolle tehdään hallittu peruskorjaus, jonka jälkeen se menee sopimuspalokuntaan noin kymmeneksi vuodeksi.”

Sitten on myynnin vuoro.

”Sammutusautoilla ajetaan tyypillisesti kilometrejä hyvin vähän. Pelastustoimintahan on valmiuden ylläpitoa. Tulipaloja ei tule jatkuvalla syötöllä”, Lehtonen kertoo.

Myynnissä oleva paloauto sijaitsee Espoossa.­

Paloauton hinta ei tällä hetkellä päätä huimaa. Perjantaiaamuun mennessä korkein tehty tarjous oli 3 800 euroa, mikä on hyvin edullinen hinta paloautosta.

Uusi, kalustettu sammutusauto maksaa noin 450 000 euroa. Espoon kaupunki omistaa tällä hetkellä 59 sammutusautoa, jotka palvelevat kymmenen kunnan alueella.

Myytävään pakettiin ei kuulu pelastuslaitoksen irtokalustoa, joka poistetaan autosta ennen luovutusta.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kalustomestari Petteri Ranta arvioi, että lopullinen hinta määräytyy vasta huutokaupan viimeisen vuorokauden aikana. Huutokauppa sulkeutuu perjantaina 12. maaliskuuta.

”Tarjouksen täytyy olla linjassa siihen, mitä aiemmin olemme saaneet vastaavista ajoneuvoista ja millä hinnalla Suomessa on myyty sammutusautoja.”

Minkälaiselle ostajalle paloauto sitten sopisi?

Ainakin uudella ostajalla tulee olla suuri pysäköintialue, sillä auto on yli kahdeksan metriä pitkä.

”Myydyillä paloautoilla käyttäjät ovat olleet esimerkiksi tehdaspalokuntia, sopimuspalokuntia muualta Suomesta tai koulutuskuntayhtymiä. Autoja on ostettu myös ulkomaille sammutusautoiksi”, Ranta kertoo.

Sekä Lehtonen että Ranta ovat olleet yllättyneitä siitä, kuinka haluttuja Espoossa sijaitsevat sammutusautot ovat olleet.

”Ostajakuntaa on ollut ympäri Suomea. Olemme myyneet aika paljon Lappia myöten.”

Matkailuautoksi paloautoa voisi olla hyvin haastava muuttaa, sillä ajoneuvo on rekisteröity hälytysajoneuvoksi. Oikeus ajaa hälytysajoja ei kuitenkaan tule auton mukana, jollei oikeutta ole muutenkin.

”Ehkä ambulansseista voi tehdä helpommin matkailuautoja”, Lehtonen arvelee.