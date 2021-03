Maaliskuussa Isossa Omenassa lopetti vaateliike Moda Bronca, joka meni konkurssiin. Cityconin mukaan koronapandemia ei ole vaikeuttanut uusien vuokralaisten saamista.

”Ikuista shoppailulookisi”, kehotetaan tyhjän liiketilan ikkunassa.

Toisen tyhjän liiketilan ikkunassa on kuva hymyilevästä naisesta matkalaukkuineen ja teksti: ”Minne ikinä oletkaan matkalla, käy ensin Isossa Omenassa.”

Samanlaisia kehotuksia näkyy eri puolilla kauppakeskusta. Ensimmäisessä kerroksessa yhden käytävän varrella näkyy neljä tyhjää tilaa.

Esimerkiksi jokin aika sitten lopettaneen vaateliike Guessin vanhassa liiketilassa on nyt taidenäyttely. Ravintola Rosson naapurissa toimi jonkin aikaa Viking Linen pop up -myymälä, mutta tämäkin tila on nyt tyhjillään.

Vaateliike Guessin vanhassa liiketilassa on nyt taidenäyttely.­

Kakkoskerroksessa vaateliike Moda Bronco lopetti maaliskuussa, kun kauppa ajautui konkurssiin.

Sen ympärillä loppuunmyynti on käynnissä kahdessa kenkäliikkeessä, Click Shoessa ja Kookengässä. Kookengän omistava Kesko ilmoitti viime vuoden puolella lopettavansa Kookenkä-ketjun.

Kesko ilmoitti viime vuoden lopulla luopuvansa kenkäkauppaketju Kookengästä. Ketjun Ison Omenan myymälässä on menossa loppuunmyynti.­

Vaikka satunnaisen ohikulkijan silmiin näyttää siltä, että kauppakeskuksessa olisi käynnissä pienimuotoinen joukkopako, vakuuttaa Iso Omenan omistava kiinteistösijoitusyhtiö Citycon vuokralaistilanteen olevan hyvä.

Vuokrattavien liiketilojen täyttöaste on 97 prosenttia, kirjoittaa Cityconin kauppakeskustoiminnoista vastaava johtaja Sanna Yliniemi sähköpostiviestissään.

”Meillä on ollut jonkin verran vuokrasopimusten päättymisiä, mutta vaihtuvuus on normaalia, kun kyse on kauppakeskuksesta, jossa on yli 200 liikettä ja vuokrattava pinta-ala on 100 000 neliötä. Kevään ja kesän aikana Isoon Omenaan on tulossa useita uusia liikkeitä, joista kerromme myöhemmin”, hän jatkaa.

Kenkäkauppa Click Shoes mainostaa loppuunmyyntiä.­

Kulunut vuosi on ollut Suomessa monelle yrittäjälle vaikea. Ravintolat ovat kamppailleet rajoitusten kanssa, ja poikkeukselliset olosuhteet ovat vaikuttaneet myös monien liikkeiden asiakasmääriin. Yliniemen mukaan koronapandemia ei ole juuri vaikuttanut Iso Omenan vuokralaistilanteeseen.

”Joillain toimialoilla vuokraneuvottelut ovat toki vieneet hieman pidempään kuin normaalisti, mikä on hyvin ymmärrettävää ottaen huomioon tilanteen ja huonon näkyvyyden lähitulevaisuuteen”, Yliniemi kirjoittaa.

Esimerkiksi ravintola Delibrin piti aueta Isossa Omenassa maaliskuussa, mutta ravintolarajoitusten takia avajaiset siirtyvät pidemmälle kevääseen.