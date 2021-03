Harmaan betoniostarin kupeesta kaadettiin kuusia Espoossa – ”Minusta tämä on kummallista”, huokaa puita puoli vuosisataa katsellut naapuri

Espoon Soukassa kaadetaan nyt puita, sillä länsimetroon liittyvä katu-uudistus on saatava valmiiksi. Soukan asukkaat surevat ympäristön harmaantumista.

Espoolainen Antero Tiitta on asunut lähes 50 vuotta Soukan ostoskeskusta vastapäätä. Maaliskuun lopulla näkymä ikkunasta muuttui.

Harmaata ostoskeskusta peittäneestä lehtikuusten ryhmästä yli puolet kaadettiin. Alun perin puita oli 15 kappaletta ostarin edessä Yläkartanontiellä, mutta nyt pystyssä on enää seitsemän.

”Onhan se kiusallista. Sanotaan että vihreä lähiympäristö on tärkeä mielenterveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Nämä olivat yli 50-vuotiaita kunnon puita”, hän sanoo.

Erikoisen tilanteesta tekee Tiitan mukaan se, että vuonna 2019 julkaistun katusuunnitelman mukaan lehtikuusten ryhmä oli tarkoitus säilyttää.

”Nyt on sitten säilytetty sillä tavalla, että kahdeksan puuta on kaadettu. Minusta tämä on kummallista.”

Puiden kaataminen on aiheuttanut suuttumusta ja surua Soukan Facebook-ryhmässä. Asukkaat pelkäävät betonilaattaisen ostoskeskuksen ympäristön muuttumista yhä harmaammaksi, kun kasvillisuutta karsitaan.

Yläkartanontien lehtikuuset eivät ole ainoat kaadetut puut.

Soukan Facebook-ryhmä on täyttynyt viime viikkoina puiden kaatoa kuvaavista kuvista ja videoista. Puita on kaadettu niin Soukantieltä kuin Yläkartanontien pohjoispuolelta.

Projektipäällikkö Merja Vainikka Espoon katu- ja kunnallistekniikasta kertoo, että katusuunnitelmassa säilytettävällä puuryhmällä tarkoitetaan Yläkartanontien ja Soukantien risteyksessä sijaitsevaa kymmenen lehtikuusen rykelmää.

Näiden kymmenen puun lisäksi Yläkartanontiellä vanhoja lehtikuusia on ollut bussipysäkin sekä ylikulkusillan vieressä. Nämä puut eivät kuitenkaan Vainikan mukaan kuulu säilytettävien puiden ryhmään.

Hän kertoo, että kolme lehtikuusta täytyi kaataa bussipysäkin vierestä, sillä hyvin lähelle puita rakennetaan uusi odotusalue ja pysäkkikatos. Vainikan mukaan rakentaminen olisi vaurioittanut puiden juuria.

Sillan vieressä seisoneet puut kaadettiin siksi, että niistä toinen sijaitsee saneerattavien vesihuoltolinjojen päällä. Toinen taas on tulevan pyöräreitin kohdalla.

Lisäksi alun perin säilytettäväksi tarkoitetusta kymmenen puun ryhmästä kaadettiin lopulta kolme puuta, sillä kohtaan on tulossa valaisinpylväs ja yhteys taksiasemalle.

Puita kaadetaan, sillä Soukassa on käynnissä laaja yleisten alueiden ja katujen uudistus.

Uudistuksen juurisyy on Soukan uusi metroasema, jonka kolmen erillisen sisäänkäynnin liikenneyhteyksiä on tarkoitus parantaa.

”Katusuunnittelussa on hyvä muistaa, että kun suunnitelmat tarkentuvat, voi olla että puita joudutaan kaatamaan. Ymmärrän, että se tuottaa pahaa mieltä”, Vainikka sanoo.

Vainikan mukaan katusuunnittelussa puita pyritään säästämään aina kun se on mahdollista.

”Lähtökohta ei ole, että mitä enemmän saadaan puita pois niin sitä parempi.”

Soukan keskustaan on tarkoitus istuttaa uusia puita. Suunnitelman mukaan bussipysäkin läheisyyteen, lähelle entisiä lehtikuusia, on tarkoitus istuttaa rusokirsikkapuita.

Lisäksi Soukan keskustan alueelle istutetaan muun muassa koivuja, lehmuksia, mäntyjä ja lehtipensaita.

Katu-uudistuksen on tarkoitus valmistua ennen vuotta 2023, jolloin länsimetron toisen osan liikennöinnin pitäisi alkaa.

Länsimetron toinen osa kulkee Matinkylästä Kivenlahteen.

