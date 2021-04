Espoolainen Zakiullah Kamal on harrastanut lintuja koko elämänsä, ja nyt hänen lakassaan on lähes sata kyyhkystä.

”Tule, hyvä poika, tule. Tule syömään, tule”, maanittelee Zakiullah Kamal lempeällä äänellä.

Valkoinen kyyhky Luna tepastelee ulkotarhan verkolle ja nappaa tarjotun maapähkinän nokkaansa. Suurin osa verkon silmistä tarhaan pudotetuista herkkupaloista näyttää katoavan pähkinöille person Lunan suuhun.

Seurallinen Luna on perso pähkinöille.­

Herkuille riittäisi kyllä muitakin syöjiä, sillä Kamalin kyyhkyslakassa Matinkylässä on lähes sata lintua. Sitä ei heti ulkoa päin arvaisi, sillä 30 neliömetrin lakka näyttää keväthankien keskellä hyvin vaatimattomalta.

Näkyvin ero tavallisiin rakennuksiin on seinän pituinen ulkotarha, jonka koppimaiset rakenteet muistuttavat parvekkeita. Lakka on muutenkin kuin lintujen kerrostalo. Sen sisätilat on jaettu neljään osastoon, ja nuoret, naaraat, urokset ja siittämiseen tarkoitetut kantalinnut majailevat omissa oloissaan.

Matinkylän englantilaistyylinen kyyhkyslakka valmistui vuonna 2018.­

Mallia rakennukseen Kamal haki Britanniasta, mutta lopulliset piirustukset tehtiin varta vasten espoolaislakkaa varten. Matinkylän-kyyhkyslakassa on kahdenlaisia lintuja: tanakoita kirjekyyhkyjä, jotka taittavat pitkiä matkoja, ja sirorakenteisia afganistanilaisia highflyereita, jotka lentävät kerrallaan tuntikausia.

Kirjekyyhkyt kisaavat etenkin pitkien matkojen lennossa. Silloin lintu kuljetetaan tietyn matkan päähän kotilakastaan ja päästetään sitten vapaaksi. Kun lintu palaa kotiin, tarkemmin sanottuna lakan sisälle, kirjataan ylös kulunut aika. Nopein lintu voittaa kisan. Highflyerit taas ovat omiaan kilpailuissa, joissa tavoitteena on lentää ajallisesti mahdollisimman pitkään.

Kyyhkyjen hoitaminen ja harjoittaminen kilpailuita varten on Kamalille rakas harrastus. Hän on kasvanut Afganistanissa ja Intiassa, ja hänen isänsä ja setänsä ovat myös lintukasvattajia.

Kamal myöntää olevansa suorastaan hulluna kyyhkyihin.

”En pysty olemaan ilman näitä lintuja. Olen ihan riippuvainen niistä.”

Kun Kamal muutti Intiasta Suomeen vuonna 2001, erkani hän rakkaista linnuistaan vasta lentokentälle lähtiessään. Kotiuduttuaan Seinäjoelle hän ryhtyi heti puuhaamaan itselleen kyyhkyslakkaa.

Muutaman vuoden päästä matka jatkui Espooseen. Matinkylässä ensimmäinen lakka oli nyt jo toimintansa lopettaneen hevostallin yhteydessä. Nykyinen lakka, joka on vain kivenheiton päässä vanhasta, valmistui vuonna 2018.

Portin koriste antaa vihiä paikan käyttötarkoituksesta.­

Lakan perustaminen ei ollut yksinkertaista, vaan vaati monenlaista säätöä viranomaisten ja lupien kanssa. Se oli silti kaiken vaivan arvoista.

”Kun tulen tänne lintujen luo, unohdan kaikki stressit.”

Vain osalla linnuista on nimi, mutta Kamal vakuuttaa tuntevansa silti ne kaikki jo lentotyylistä. Ne ovat hänen rakkaita kasvattejaan, joiden kuulumiset hän utelee heti lakalle tultuaan.

Etenkin viikonloppuisin Kamal viettää mielellään aikaa lakalla. Ensin hän päästää linnut vapaaksi ja istuu sitten odottelemaan kaikessa rauhassa. Linnut kyllä tulevat takaisin, kun siltä tuntuu.

Vapaa lentäminen on tärkeää etenkin nuorille linnuille. Ne tutkivat ympäristöään ja saattavat lennellä Järvenpäähän asti. Vanhemmat ja kokeneemmat viihtyvät useimmiten kotikulmilla.

Suomen viestikyyhky-yhdistyksellä, jonka puheenjohtaja Kamal on, on kolmisenkymmentä aktiivijäsentä. Harrastajia on toki paljon enemmänkin, mutta esimerkiksi Britanniaan ja Hollantiin verrattuna laji on täällä vielä lapsenkengissä. Harrastajien määrä on silti tasaisessa kasvussa, ja moni harrastajista on innostunut kilpailuista.

Kamalin lakan seinällä on kaksi kehystettyä kilpailutulosta. Toinen on Portugalista vuodelta 2017. Siellä Kamalin kyyhky lensi 420 kilometrin matkan ja tuli satojen kilpailijoiden finaalissa sijalle 98.

”Olen ylpeä linnustani, sillä siellä oli isoja mestareita ympäri maailmaa.”

Zakiullah Kamal pitää kyyhkyistään hyvää huolta. ”Ne ovat kaikki minun lapsiani”, hän sanoo.­

Tärkeintä Kamalille olisi, että Suomen lippu nousisi vielä joskus kisojen kymmenen parhaan joukkoon. Hän kertoo tekevänsä niin paljon kuin voi sen eteen, että Suomen tunnettuus lajissa paranisi.

”Pitää näyttää kyyhkysmaailmalle, että Suomessakin on harrastajia.”

Monet kyyhkyt ovatkin oikeastaan kilpaurheilijoita. Harjoittelukausi alkaa talvirasvan poltolla keväällä, kun säät lämpenevät. Ensin linnut lentävät itsensä kesäkuntoon, sitten alkaa harjoittelu. Harjoituksissa lintu kuljetetaan pois kotoa ja päästetään vapaaksi ja sen annetaan lentää takaisin. Välimatkaa kasvatetaan vähitellen.

Kaikki linnut eivät kilpaile. Lakassa asustelee myös ”eläkeläisiä”, jotka ovat jo kisansa lennelleet ja keskittyvät nyt nauttimaan elämästä. Joillekin linnuille taas ei vain ole sattunut sellaisia ominaisuuksia, että ne pärjäisivät kilpailuissa.

Kisaavia lintuja Kamal kohtelee kuin huippu-urheilijoita. Hän on itsekin kisannut Suomen krikettimaajoukkueessa ja tietää ruokavalion ja treenin merkityksen.

Hän pitää tarkkaa kirjaa siitä, mitä mikäkin lintu tarvitsee. Pitkille matkoille tarvitaan erilaista polttoainetta kuin lyhyille, nopeille lennoille. Kisan jälkeen hän tarjoaa linnuille palautusjuomaa ja suolasuihkun, jotta lihakset palautuisivat ja kisaaja voisi hyvin.

”Mielestäni eläimiä pitävällä on velvollisuus hoitaa niille, mitä ne tarvitsevat.”

Kyyhkyslakassa on oltava hyvät oltavat, jotta vapaana lentävä lintu palaa kotiin.­

Sitä paitsi kaikissa kisamuodoissa on sama tärkeä elementti: kotilakka. Kyyhkyt palaavat luontaisesti kotiinsa satojenkin kilometrien päästä, etenkin jos tiedossa on kisojen jälkeisiä herkkuja. Kodin on oltava hyvä, jotta lintu haluaa palata sinne, Kamal selittää.

Matinkylässä linnut vaikuttavat siltä, että ne kyllä tietävät kotilakan olevan palaamisen arvoinen. Kuhina käy kovana, kun kyyhkyt nauttivat kevätauringon lämpimistä säteistä. Yksi näyttää vetäytyneen nurkkaan nokosille.

”Rambo, mitä kuuluu? Mitä poika?” Kamal tiedustelee harmaalta kirjekyyhkyltä.

Rambo tepastelee linnun ja hoitajan erottavan verkon luo, mutta edessä on pettymys. Kamal ei työnnäkään verkon silmästä herkullista maapähkinää, sillä Luna on jo syönyt taskunpohjan tyhjäksi.