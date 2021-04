Tulevana kesänä auringonkukkia kasvaa Puolarmaarin ja Tapiolan peltojen lisäksi Saunalahdessa ja Rastaspuistossa.

Viljelijä Pekka Hautala on tyytyväinen mies.

Vielä alkusyksystä hän ei tiennyt, mitä suositulle Puolarmaarin auringonkukkapellolle tapahtuisi, sillä Espoon kaupungin kanssa solmitun vuokrasopimuksen jatko oli auki. Sopimuksen oli määrä päättyä vuodenvaihteessa.

Asiasta kertoi viime syyskuussa Länsiväylä.

Nyt jatko on selvillä:

”Homma jatkuu tulevana kesänä normaaliin tapaan. Kaupunki vuokrasi Puolarmaarin peltoalueen minulle taas viideksi vuodeksi eteenpäin, Hautala kertoo.

Puolarmaarin auringonkukkapelto on kooltaan viisi hehtaaria. Ainoa muutos on, että auringonkukkapelto on kesällä kooltaan hieman aiempaa pienempi, sillä puoli hehtaaria peltoalasta on varattu pienrakentamiseen.

Se ei Hautalaa haittaa, sillä kaupunki vuokrasi hänelle lisää peltoalueita uusilta paikoilta.

”Kesäksi on tulossa pellot sekä Saunalahteen että Rastaspuistoon. Ja Tapiolassahan on sitten neljäs.”

Kaksi uutta peltoaluetta ovat kumpikin noin hehtaarin kokoisia. Tapiolan pelto on reilun hehtaarin kokoinen.

Auringonkukansiemenien kylväminen alkaa toukokuun puolivälin jälkeen. Hautala laskee, että siemeniä kylvetään pelloille vajaat tuhat kiloa. Siemenet hän kylvää itse, koneellisesti tietenkin.

Kevät näyttää tällä hetkellä etenevän kuten pitääkin. Hän toivoo, että pelto kuivuu loppukeväästä kunnolla.

”Märälle pellolle ei voi mennä, vaan ensin täytyy olla kuiva ja lämmin jakso. Auringonkukille on tärkeintä se, että maa on riittävän lämmin silloin, kun siemenet kylvetään.”

Auringonkukkapelloilla on kyltit, joissa on Hautalan yhteystiedot sekä ohjeet maksamista varten. Eurolla saa neljä auringonkukkaa. Rahat menevät kulujen kattamiseen.

Hautalan mukaan ihmiset maksavat kukista mielellään, ja käytäntöön on jo totuttu.

”Ylipäätään palaute on ollut todella myönteistä. Ihmiset käyvät ihailemassa auringonkukkapeltoja pidemmältäkin.”

Hautala on viljellyt auringonkukkia ”noin 25 vuotta”. Tuoko se vastapainoa hänen päivätyölleen osaamisaluepäällikkönä Metropolia-ammattikorkeakoulussa?

”Melko pitkälti se niin on”, Hautala naurahtaa.

