Miksi lääkefirma sai omaa nimeä kantavan tien Espooseen? ”Tämä on ollut kyseenalainen tapaus”

Espoossa on Orionintie, joka viittaa lääkeyritys Orioniin. Nimistöntutkija selittää, miksi yksittäinen yritys sai nimensä tiekylttiin, vaikka se ei ole kaupungin tapa.

Espoon Tontunmäen karttaa katsellessa kadunnimistössä toistuu tuttu teema: Siellä kulkee Kotitontuntie, tuossa lepää Tonttupolku ja talojen välistä puikkelehtii Harmaaparrankuja.

Nimet liittyvät vahvasti leikkisään tonttumaailmaan.

Ja sitten kaiken keskellä on Orionintie.

Miten suuren lääketeollisuusalan yrityksen nimi on päätynyt kadunnimeen keskelle Espoota?

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöntutkija Sami Suviranta tuntee Orionintien tarinan. Alun perin nimi oli Saunatontuntie.

Kun Orion-lääkeyritys muutti Espoon Mankkaalle 1960-luvulla, aluetta alettiin kutsua lääkefirman mukaan.

Orionin täyttäessä 70 vuotta vuonna 1987, yritys ehdotti kaupungille Saunatontuntien muuttamista Orionintieksi.

”Orion on ollut tärkeä yritys Espoon kaupungille, joten ehkä siksikin kaupungin johto myöntyi tähän yhtiön ehdotukseen. Näin nimi muutettiin Orionintieksi”, Suviranta kertoo.

Tapaus on Suvirannan mukaan harvinainen: Espoon kaupungin periaatteena on ollut ja on edelleen, että kaupallisia nimiä, kuten yrityksen nimeä, ei oteta viralliseen kadunnimistöön.

”Tämä on ollut vähän sellainen kyseenalainen tapaus, onko ollut oikein ottaa Orion-yrityksen nimi kadunnimen aiheeksi.”

Suviranta korostaa, että minkä tahansa yrityksen mukaan kadunnimeä ei aivan hevillä annettaisi Espoossa.

Kaupungissa toimii myös monia muita merkittäviä yrityksiä. Esimerkiksi Nokian pääkonttori sijaitsee Espoon Karaportissa, Nesteen pääkonttori pitää majaansa Keilaniemessä. Nokialla tai Nesteellä ei ole omaa nimettyä tietä Espoossa.

Onko niillä mahdollisuuksia saada omia teitä Espooseen?

”Orion ei ole ennakkotapaus, jonka jälkeen kaikki yhtiöt voivat toivoa katua nimettäväksi yrityksen mukaan”, Suviranta sanoo.

”Orionin kohdalla on tehty poikkeus.”

Orionintie-nimellä on Suvirannan mukaan monta perustetta.

”Orion on toiminut pitkään alueella, ja sillä alkaa jo olla historiallista merkitystä. Jos Orion lopettaisi toimintansa paikalla, sillä on kuitenkin keskeinen rooli alueen historiassa.”

Esimerkiksi bussilinjan päätepysäkkinä oli pitkään Orion-niminen pysäkki.

Lisäksi Orion on nimenä sopivan näppärä. Se sopii suomalaisenkin suuhun helposti.

”Jos nyt ajatellaan, että olisi jokin englanninkielinen kaksiosainen nimi, niin sellainen ei tietenkään kävisi tiennimeksi.”

Lisäksi Orion on tunnettu tähtikuvio. Monella Orionista tulevatkin ennemmin mieleen tähdet kuin yritysmaailma.

Kadunnimeä Orionintie tukee vielä yksi seikka.

Nimistöntutkija Suvirannan mukaan vanha nimi Saunatontuntie sekoittui herkästi muihin tonttuaiheisiin kadunnimiin, joita Tontunmäessä oli.

”Lisäksi Espoossa ja pääkaupunkiseudulla on paljon sauna-aihepiiriä nimistössä”, Suviranta kertoo.

”Kaikilla näillä perusteluilla voi puolustella sitä, että kadunnimi on annettu yrityksen mukaan.”

