Espoon meripelastajien kausi alkaa huhtikuun puolessa välissä. Vapaaehtoisille kauden käynnistyminen tarkoittaa uurastusta, ja joskus pelastustehtävälle on lähdettävä kesken työpäivän.

Jäät sulavat vauhdilla Espoon merialueilta, ja innokkaimmat kaivelevat veneitään talviteloilta.

Veneilyinnosta sokaistuneelle voi käydä huonosti, jos vesille ryntää talven jäljiltä huoltamattomalla veneellä.

Vaarana voi olla esimerkiksi polttoainetankkiin tiivistynyt vesi, joka saattaa vaurioittaa moottoria. Moottorin sammuessa matkanteko pysähtyy.

Tällöin apuun rientää Espoon meripelastajat.

Resmed-aluksen päällikkö Anni Muukkonen Espoon meripelastajista kertoo, että konevikaisten huviveneiden auttamistehtävät ovat keväisin kaikista yleisimpiä.

Kesää kohti tehtävät monipuolistuvat.

”Viime kesä oli todella ruuhkainen vesillä, kun ihmiset eivät päässeet muualle. Liikkeellä oli myös kokemattomia veneilijöitä”, hän sanoo.

Kesällä karilleajot ja erilaiset vahingot, kuten köysien sotkeutuminen potkureihin, yleistyvät.

Vapaaehtoisille meripelastajille harvinaisempia ovat erilaiset ensiapu- ja sammutustehtävät.

Espoon meripelastajat kuuluu Suomen meripelastusseuran alaisuuteen. Seuran vapaaehtoisista noin 20 prosenttia on naisia, mutta Espoossa osuus on korkeampi.

Muukkonen arvioi, että Espoon meripelastajissa naisia on noin 30 prosenttia.

”Meillä naisten osuus tuntuu kasvavan, ja naisia on paljon yhdistyksen johtotehtävissä”, Muukkonen kertoo.

Alusten päälliköinä naisia on silti vähän.

”Meitä on muutamia naispäälliköitä koko Suomessa”, Muukkonen sanoo.

Koska veneessä on aina päällikkö, ja he ovat useimmiten miehiä, naisporukalla lähteminen on harvinaisempaa.

Espoossa pulaan joutunut veneilijä voi kuitenkin saada avukseen kokonaisen naisista koostuvan miehistön eli naisiston. Päällikön lisäksi aluksen kansimiehet tai -naiset valikoituvat sattumanvaraisesti.

”Se on mäihästä kiinni, tuleeko miehistöön pelkkiä naisia. Muutaman kerran olemme olleet naisistolla liikenteessä”, Muukkonen kertoo.

Muukkosen oma polku päälliköksi oli hänestä luonnollisen jatkumon tulos. Vuosia meripelastustehtävissä oli kertynyt melkein kymmenen ennen ensimmäistä kautta päällikkönä.

Päällikön vastuu on suuri, sillä miehistö noudattaa päällikön käskyjä ja ohjeita.

”Päällikkö on oikeuteen asti vastuussa siitä, mitä aluksessa on tapahtunut”, Muukkonen sanoo.

Vastuut ulottuvat myös aluksen ulkopuolelle, sillä päivystäessään päällikön on oltava tavoitettavissa ympäri vuorokauden kaikkina päivinä.

Espoon meripelastajissa on yhteensä noin 70 aktiivijäsentä.

Meripelastus on vapaaehtoistoimintaa, joten iso osa jäsenistä käy päivätöissä tai opiskelee. Partioimaan merelle lähdetään iltaisin ja viikonloppuisin.

Joskus tulee myös kotihälytystehtäviä. Tämä tarkoittaa sitä, että tehtävälle saattaa joutua lähtemään suoraan kotoa tai työpaikalta.

Tällöin päivystävä päällikkö saa hälytyksen merivartiostolta tai pelastuslaitokselta. Jos kyseessä on meripelastustehtävä, hälytys lähetetään tekstiviestinä suoraan Espoon miehistölle.

Ne jotka pääsevät tehtävälle, vastaavat tekstiviestiin, ja tästä ryhmästä päällikkö valitsee miehistön.

Jos hälytys tulee kesken työpäivän, on asiasta sovittava työnantajan kanssa.

”Silloin lähdetään, kun kutsu käy. Työnantajat ovat onneksi olleet hirveän ymmärtäväisiä”, Muukkonen sanoo.

Kotihälytystehtävät ovat kuitenkin harvinaisia. Kausi kestää huhtikuusta marraskuuhun, ja tänä aikana kotihälytystehtäviä tulee normaalisti alle kymmenen.

”Teemme myös paljon kiireettömiä avustustehtäviä. Jos esimerkiksi asiakkaan veneessä on konerikko, ja hän soittaa kello 12 saaresta, niin pyrimme sopimaan hänen kanssaan että tulemme apuun partioajon alkaessa, emmekä välttämättä lähde tehtävälle kesken työpäivän.”

Viime kaudella oli yhteensä 161 erilaista tehtävää.

Millaisia ominaisuuksia meripelastajaksi haluavalla tulisi olla?

”Meille on tärkeää, että henkilöllä on intoa ja aikaa. Tämä ei kuitenkaan ole ihan sellainen harrastus kuin tunti tennistä viikossa”, Muukkonen sanoo.

Merelle lähdetään partioimaan viiden jälkeen, ja aikataulun mukaan palataan yhdeksän tai kymmenen aikaan illalla. Joskus tehtäviä on paljon ja palaaminen venyy.

”Kun merille lähdetään, ei tiedetä koska päästään kotiin. Yleensä ollaan niin kauan kuin tehtäviä on.”

Muukkosen mukaan mitään pohjakoulutusta ei tarvita, sillä seura kouluttaa kaikki meripelastajiksi aikovat. Veneilykokemuksesta ja toiminnasta esimerkiksi vapaapalokunnassa on silti etua.

Vuonna 2014 Espoon meripelastajat järjesti pintauintiharjoitukset.­

Lisäksi tietyistä ominaisuuksista on hyötyä.

”Olemme vapaaehtoisia ja meitä on moneen junaan. On hyvä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ikään tai sukupuoleen katsomatta.”

Meripelastajaksi aikovan on myös hyväksyttävä merenkulkuun liittyvä hierarkia. Tapahtumista keskustellaan kyllä myöhemmin, mutta veneessä tilanteen ollessa päällä päällikön sana on laki.

”Aina ei ole varaa lähteä vänkäämään vastaan. Tiettyä hierarkiaa pitää sietää”, Muukkonen sanoo.

Meripelastus vie aikaa ja vaatii mukautumista. Mikä saa ihmiset lähtemään tällaiseen toimintaan?

Muukkoselle itselleen tärkeintä on vain päästä merelle.

Se on suuri syy siihen, miksi hän lähti vapaaehtoisiin meripelastajiin kymmenen vuotta sitten.

”Menin maakravun kanssa naimisiin, niin piti löytää tapa päästä vesille.”

Lapsuudessaan hän vietti paljon aikaa isänsä kanssa purjeveneellä.

”Joillain on palo päästä vuorille ja toisilla merelle. Järvetkin on ihan kivoja, mutta eivät ne samanlaisia kiksejä aiheuta. Kyllä meri on meri.”