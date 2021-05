Taidehistorioitsija Katja Weiland-Särmälä esittelee kotikulmiensa historiallisia maamerkkejä. Otsolahdenkin alueella on useita merkkejä menneestä ajasta ennen Tapiolan perustamista.

Taidehistorioitsija, tohtorikoulutettava Katja Weiland-Särmälä on tutustunut Itärannan menneisyyteen oma-aloitteisesti. ”Moni historiallinen merkki on jäänyt lähiluontoon, mutta niistä ei ole juurikaan dokumentoitu.”­

Liikennevirran äänet kuuluvat yhä mutta vaimenevat metri metriltä. Lopulta ne jäävät taustalle ja lakkaavat kuulumasta.

Taidehistorioitsija ja tohtorikoulutettava Katja Weiland-Särmälä nappaa kainaloonsa perheen yorkshirenterrierin Cocon Espoon Itärannassa.

Kodin ulko-ovelta on vain kivenheiton mittainen matka lahdenrantaan. Sijainti on historiasta kiinnostuneelle täydellinen: ensimmäiset alueen historiasta kertovat merkit löytyvät läheisiltä merenrantakallioilta.

Weiland-Särmälä on luvannut esitellä Otsolahden historiaa lyhyellä kävelykierroksella. Lähdemme kohti Rantaraittia.

Kävelykierroksen ensimmäisellä etapilla nököttää kaksi kivistä portinpylvästä.

Länsiväylän kupeessa olevien kivipylväiden välistä kulki vaahterakuja Karhusaaren huvilalle kauan ennen pääväylän rakentamista.­

”Tämä on niin sanottu Karhusaaren portti. Tästä on lähtenyt vaahterakuja, joka on vienyt Karhusaaren huvilalle”, Weiland-Särmälä kertoo.

Pylväiden välistä kulkee kevyen liikenteen väylä. Toinen pylväistä on jätetty metallisen kaiteen taakse.

”En tiedä, miksi tällaiseen ratkaisuun on päädytty. Onko yksinkertaisesti niin, että historiasta ei ole tiedetty tarpeeksi, vai eikö siitä ole välitetty? Omaa silmääni ratkaisu ei kuitenkaan miellytä”, Weiland-Särmälä kertoo.

Weiland-Särmälä on perehtynyt omassa tutkimustyössään 1800-luvun lopulle. Se on myös aikakausi, jonka osalta Tapiolan historian dokumentointi on jäänyt melko vähälle huomiolle.

”On muistettava, että Tapiola on kokonaisuudessaan laaja alue. Itse olen syventynyt Otsolahden, Karhusaaren ja Otaniemen historiaan, mutta koko Tapiolan historiaa en tunne”, hän täsmentää.

Kuljemme metsikön kautta kohti Itärannan kallioita. Kallioisen rannan tuntumassa on sijainnut ensin krouvi 1600-luvulla, sitten Otaniemen ja Hagalundin kartanoon kuulunut Björnholman torppa 1700–1800-luvuilla ja viimeisessä vaiheessa 1900-luvun alussa huvila, joka puolestaan kuului Karhusaaren huvilan maihin.

”Tietojeni mukaan huvilaa on rakennettu 1920-luvulla. Huvila on sijainnut tässä ainakin 1930-luvulle”, Weiland-Särmälä kertoo.

Kalliot ovat täynnä niihin raapustettuja nimikirjaimia, sekä uusia että vanhoja.

Weiland-Särmälä etsii joukosta lyyrankuvan. Sen yläpuolella on teksti A. W. E. N. ja päivämäärä, 1.7.1839.

HS kävi selvittämässä kirjainten alkuperää Weiland-Särmälän kanssa viime vuoden huhtikuussa.

Weiland-Särmälä kertoi tuolloin, että nimikirjainten takana on todennäköisesti Axel Wilhelm Edvard von Numers, jonka suku asui 1700- ja 1800-luvuilla Otaniemen ja Hagalundin kartanossa.

”Kallioihin ilmestyy välillä uusiakin kirjainyhdistelmiä. Voisi ajatella, että ainakin rakastavaiset käyvät kirjoittamassa kallioon omia merkkejään. Joka tapauksessa paikka on oikein viehättävä, ja on hienoa, että ihmiset haluavat viettää täällä aikaa.”

Kävelemme pohjoiseen rantaraittia pitkin.

Lahdella on pieni saari, jolla ei ole nimeä. Weiland-Särmälän mukaan se oli vielä 1930-luvulla otetuissa ilmakuvissa pelkkä pieni, muodoltaan pitkulainen kallioluoto.

Hän kertoo, että alueen asukkaat ovat keksineet saarelle ajan mittaan monia kutsumanimiä.

Otsolahden ranta ei ole enää kymmeniin vuosiin ollut uimakelpoinen. Yksi Katja Weiland-Särmälän toiveista on, että ranta-alue kunnostetaan.­

”Lapset ovat puhuneet Merirosvosaaresta, ja olen kuullut, että sitä on nimitetty myös von Hertzenin näköalasaareksi, mutta virallista nimeä saarella ei ole.”

Rantaraitilla pääsee ihailemaan Tapiolan kuuluisaa puutarhakaupunkiarkkitehtuuria läheltä. Moni yhdistääkin alueen kulttuurihistorian alun 1950- ja 1960-luvuille aikaan, jolloin puutarhakaupunki rakennettiin. Weiland-Särmälä ulottaa katseensa paljon pidemmälle.

Otsolahdessa Björnvikin kylässä asuneesta Bengtistä mainitaan historiankirjoissa ensimmäisen kerran vuonna 1491.

”Sitäkin vanhempaa historiaa varmasti on, mutta siitä ei ole jäänyt virallisia merkintöjä arkistoihin.”

Tapiolan arkkitehtuuri viehättää myös Weiland-Särmälää. Arkkitehdit Aulis Bomstedt, Aarne Ervi , Alvar Aalto, Viljo Revell sekä Kaija ja Heikki Siren tekivät aikoinaan asuntoratkaisuja, jotka olivat monella tavoin uutta luovia.

”Mielestäni on hienoa, että alue on rakennettu luontoa silmällä pitäen, ja siinä on onnistuttu. Myös ajatus siitä, ettei rakenneta taloja vaan yhdyskuntaa, on täysin ainutlaatuinen.”

Siihen perustuu myös eräs alueen asemakaavassakin määrätty seikka: tontteja ei ole saanut aidata, ja tiettyjä puita on suojeltu jo rakennusvaiheessa.

”On haluttu rakentaa ympäristö, jossa johtajien ja siivoojien lapset ovat leikkineet luontevasti keskenään ilman luokka-ajattelua.”

Yksi alueen vanhimmista säilyneistä rakennuksista on punainen talo, jossa toimii Otsolahden päiväkoti. Talo on rakennettu 1930- tai 1940-luvulla. Sitä ennen rakennus on toiminut muun muassa kesämökkinä.

Päiväkotitoimintaa siinä on ollut vuodesta 1961 alkaen.

Otsolahden päiväkodin paikalla on perimätietojen mukaan ollut Hagalundin kartanon muonamiehen mökki. Päiväkoti toimii nykyisin 1930-1940 -luvulla rakennetussa punaisessa puutalossa. Päiväkotitoimintaa paikalla on ollut vuodesta 1961 lähtien.­

Perimätieto kertoo, että samalla paikalla olisi sijainnut Hagalundin kartanon muonamiehen mökki.

Myös päiväkoti on hyvä esimerkki samasta tasa-arvoisesta ajattelusta. Aikoinaan on haluttu luoda päiväkotipaikkoja tasapuolisesti kaikkien perheiden tarpeisiin, ja siinä on onnistuttu.

”Päiväkodin miljöö on kaikin tavoin hieno. Ollaan aivan keskellä luontoa. Luonto ja sen arvostaminen näkyvät kaikessa”, Weiland-Särmälä sanoo.

Palataan ajassa 300 vuotta taaksepäin. Tuolloin alueella oli asukkaita yhteensä noin 30 henkilöä.

Kylän tilat jäivät autioiksi 1600-luvun alussa, ja samoihin aikoihin alue lahjoitettiin Baltian aateliselle Jürgen von Bönhardille, joka perusti kylän paikalle Björnvikin kartanon.

Seuraavan sukupolven aikana Björnvik joutui kuitenkin rappiotilojen joukkoon. Se palautui sittemmin kruunulle.

Otsolahden maalinnoitus on Katja Weiland-Särmälän mukaan rakennettu 1900-luvun alussa. Vaikka linnoitus sijaitseekin keskellä asuinaluetta, sitä ei ole merkitty opastein.­

Olemme palanneet parin kilometrin kävelylenkin lähtöpisteeseen Itärantaan. Tien yli hyppelehtii kärppä, joka katoaa pensaikkoon vikkelästi.

Ohitamme vielä rakennuksen, jonka liiketiloissa oli ennen kauppa ja kioski. Nyt siinä on muuta toimintaa ja lähin kauppakin on Keilaniemessä.

Se ei haittaa, sillä Tapiolan palvelut ovat kävelymatkan päässä.

”Toki muistan hyvin senkin ajan, kun täällä kävi kauppa-auto. Ajatella, että silloin elettiin jo 2000-lukua”, Weiland-Särmälä naurahtaa.

Weiland-Särmälä muutti 20 vuotta sitten Helsingin Lauttasaaresta Tapiolan Otsolahteen. Hän ajatteli silloin olevansa läpikotaisin helsinkiläinen.

”Tapiolalainen identiteetti näkyy omissa lapsissani vahvana. He ovat sitä mieltä, että tätä parempaa paikkaa ei olekaan, ja oikeassahan he ovatkin”, hän naurahtaa.

Weiland-Särmälän oma paikallisidentiteetti on muuttunut espoolaistumisen myötä.

”Nyt huomaan, että olen kehittänyt itselleni monia päällekkäisiä paikallisidentiteettejä. Sen lisäksi, että olen taustaltani helsinkiläinen, olen tapiolalainen ja pääkaupunkilainen”, hän kertoo.

Hän kuvailee asuinympäristöön liittyviä identiteettejä keskenään rinnakkaisiksi eikä koe, että ne sulkisivat toisiaan pois.

”Minulle paikallisidentiteetit ovat positiivisia arvoja, eräänlaisia ’juuria’. Näkisin, että lähiympäristöön ja sen historiaan tutustuminen auttaa sen muodostumisprosessissa myös hiljattain alueelle muuttaneita.”

Weiland-Särmälän mielestä paikallisidentiteetti heijastuu voimakkaasti myös oman asuinalueen arvostamiseen ja siitä huolehtimiseen.

”Tapiolassa paikallisidentiteettiajattelu on poikkeuksellisen korkeassa arvossa. Se, millä tavoin alueen asukkaat huolehtivat kaupunginosasta, on hienoa ja arvostettavaa.”

WeeGee Talks -keskustelusarjan neljässä ensimmäisessä osassa käsitellään Tapiolan arkkitehtuuria. Jaksot julkaistaan suorina lähetyksinä WeeGeen Facebook-sivuilla osoitteessa www.facebook.com/weegeenayttelykeskus. Espoon kaupunginmuseo on julkaissut myös Katja Weiland-Särmälän tekemän mobiilioppaan, jonka avulla voi tutustua paikallishistoriaan: https://tarinasoitin.fi/espoonkaupunginmuseo.