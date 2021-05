Tapiolan asukkaat olivat tyrmistyneitä, kun kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen maisemaan iskettiin tekstiilien keräyspiste. Asukkaiden mukaan se on myös vaara liikenteelle.

Kierrätystekstiilejä myyvä Recci pystytti vähän aikaa sitten vaatteiden keräyspisteen Espoon Tapiolaan Mäntyviidan ja Menninkäistentien kulmaan.

Pitkän linjan tapiolalainen Turo Halme kiinnitti keräyspisteeseen huomiota, koska hänestä piste ei sopinut esteettisesti perinteikkääseen kaupunkinäkymään.

”Mäntyviiden ja Menninkäisentien alue on Tapiolan vanhimpia paikkoja. Se on harmoninen ja kaunis kohta, joka on säilynyt ja koteloitunut 1950-luvun tunnelmaan”, Halme kertoo.

Keräyslaatikko oli sijoitettu Kino Tapiolan edustalle. Sijaintia Halme vertaa siihen, että keskelle Helsingin Senaatintoria, Aleksanteri II:n patsaan viereen, iskettäisiin suuri kierrätyspiste.

Esteettisen haitan lisäksi keräyslaatikko aiheutti Halmeen mukaan näköesteen risteykseen ja oli mahdollisesti vaarana liikenteelle.

Korkea kierrätyspiste oli Halmeen mukaan paitsi esteettisesti epäsopiva myös näköhaitta liikenteelle.­

Halme päätti julkaista tiistaina kuvan keräyspisteestä paikallisessa Facebook-ryhmässä Tapiolan Kilta. Saatetekstinä Halme kysyy: ”Mahtaako kierrätyslaatikon sijainti olla onnistunut?”

Lyhyessä ajassa kuvan alle kertyi lähes 70 kommenttia.

”Eipä paljon pöljempää paikkaa ois voinu keksiä”, kommentoi eräs.

”Tsiisus”, kommentoi toinen.

”..en voi ymmärtää, miksi kaupungilla ovat antaneet tälle sijoitukselle luvan”, pohtii kolmas.

Kansalaisten tuomio oli selvä: keräyslaatikko oli sopimattomalla paikalla.

Recci oli vuokrannut kyseisen paikan Espoon kaupungilta.

Kaupungin tonttiyksikön suunnittelupäällikkö Jukka Haatajan mukaan kierrätyspisteille vuokrattaviksi alueiksi valikoidaan paikkoja, joissa ei ole kaupunkiteknisesti esteitä.

Vuokrattavat paikat sijaitsevat siis katualueilla siten, että liikenteelle ja kadunkäytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Reccin vaatekeräysastian sijoittelu Tapiolaan kuitenkin epäonnistui. Kaupungille sateli alkuviikosta asukkaiden palautetta kyseisestä keräyspisteestä:

”Alueen lähiasukkaista moni koki kierrätyspisteen epäesteettiseksi. Kierrätyspistettä pidettiin rumana”, Haataja kertoo.

Espoo toimi Haatajan mukaan tilanteessa viestinviejänä. Kaupunki kertoi toimijalle negatiivisesta palautteesta, joka liittyi kierrätyspisteen sijoitteluun.

”He ilmoittivat, että hakevat kierrätyspisteen pois”, Haataja sanoo.

Toiminta oli nopeaa. Reccin tekstiilien keräyslaatikko oli kadonnut paikalta torstaina aamulla.

HS Espoo ei tavoittanut Recciä kommentoimaan asiaa.

Lue myös: ”Ei jumalauta sivistysvaltiossa voi olla tällaista”, parahtaa toimittaja Olli Ihamäki keskellä Tapiolaa ja osoittaa rapistuvia teitä sekä seiniä – Ne tuovat hänelle mieleen Tšernobylin