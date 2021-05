Kun Nina Backberg-Kinnunen avasi Café Mellstenin Haukilahden rantaan vuonna 1994, ei lähistöllä ollut muita rantakahviloita. Nyt rantaraitilla käy niin kova vilske, että siitä kiinnostui jopa ravintoloitsija Sikke Sumari.

Keltaisen puutalon ovista kulkee ihmisiä sisään ja ulos. Aurinko paistaa, mutta ilma on sen verran viileä, että vain pari urhoollisinta ruokailijaa on asettunut terassille.

Kello on puoli kaksitoista ja Matinkylän Nuottaniemessä sijaitsevassa Villa Pentryssä on menossa lounasaika.

Villa Pentryn suojeltu rakennus on peräisin 1900-luvun alusta. Nykyiset ravintoloitsijat ovat toimineet rakennuksessa jo parikymmentä vuotta.­

Villa Pentry on yksi Matinkylän ja Haukilahden lukuisista rantaravintoloista. Lähistöltä löytyy muun muassa Nokkalan majakka, Café Merenneito, Ravintola Haukilahden ranta sekä Café Mellsten.

Ja lisää on tulossa.

Tammikuussa kerrottiin, että Sikke Sumari aikoo avata ravintolan Haukilahden paviljonkiin. Maaliskuussa Espoon kaupunki puolestaan ilmoitti hakevansa Espoon rantaraitin varrelle uusia kahvila- ja ravintolatoimijoita Soukanrantaan ja Otsolahdelle – sekä Haukilahden Toppelundiin.

Espoon haaveissa siintää kaupungin oma Kaivopuiston ranta, jossa kahviloita ja ravintoloita on vieri vieressä eikä etukäteen tarvitse tietää, minne vatsa nälkäisen kulkijan johdattaa.

”Otetaan jätski jostain ja kahvi jostain ja istahdetaan syömään, jos nälkä tulee. Eli mennään ensisijaisesti alueelle ja tehdään päätökset ravintolasta vasta siinä hetkessä”, maalailee tulevaisuutta Lennart Pettersson, joka vastaa rantaraitin kehittämisestä Visit Espoossa.

Mutta millainen on tämä Espoon rantabulevardi, Matinkylän ja Haukilahden rantojen ravintolakeskittymä? HS Espoo päätti ottaa selvää ja lähteä aurinkoiselle lounaskierrokselle. Aloituspisteeksi valikoitui ravintoloista läntisin, eli Villa Pentry.

Villa Pentryn verannan nurkassa istuvat Antti Louhija, Nina Banerjee-Louhija ja Martina Nylander ovat kokoontuneet juhlistamaan äitienpäivää, tosin muutaman päivän etuajassa.

Nina Banerjee-Louhija (vas.), Antti Louhija ja heidän tyttärensä Martina Nylander söivät lounasta Villa Pentryssä. Rantaraitin ravintolat ovat tulleet heille tutuiksi. ”Onneksi on niin paljon tarjontaa! Varsinkin kesällä paikat ovat hyvin suosittuja ja terassit ovat täynnä”, Banerjee-Louhija sanoo.­

Louhija ja Banerjee-Louhija asuvat parin kilometrin päässä Haukilahdessa. Louhijalla on ollut tapana tehdä pyöräretkiä pitkin rantaraittia. Samalla reitin varren kahvilat ovat olleet tutuiksi.

”Rantaraitti on hieno pyöräilyreitti ja on mahtavaa, että sellainen on olemassa. On mukava kuunnella lintujen laulua ja poiketa välillä kahville.”

Banerjee-Louhijan mielestä on hienoa, että rantaraitin varren paikoissa on varaa, mistä valita.

”Onneksi on niin paljon tarjontaa! Varsinkin kesällä paikat ovat hyvin suosittuja ja terassit ovat täynnä”, Banerjee-Louhija sanoo.

Villa Pentryn ravintoloitsija Marita Lindholmista tuntuu, että ihmiset ovat nyt kiinnostuneet oman lähirantansa ravintoloista uudella tavalla. Lindholm on toiminut Villa Pentryssä ravintoloitsijana yhdessä Margareta Pakarisen kanssa parinkymmenen vuoden ajan.

”Viime kesänä oli enemmän asiakkaita kuin koskaan. Varmasti siihen vaikutti, etteivät ihmiset päässeet samalla tavalla ulkomaille lomille”, Lindholm pohtii.

Parinkymmenen minuutin kävelymatkan päässä Villa Pentrystä sijaitsee yksi Matinkylän ja Haukilahden rannan uusimmista tulokkaista, vuonna 2016 avattu Nokkalan majakka.

Puolenpäivän jälkeen parkkipaikka on täynnä, ja autoilijat kiertävät asvalttipihalla kehää. Monet pyörällä ja jalan liikkuvat asiakkaat suuntaavat kohti rantaa.

Täyttä parkkipaikkaa kiertävässä Teslassa tiivistyy jotain oleellista: rantaraitin ravintolat eivät ole vain lähialueiden asukkaiden suosiossa vaan niihin tullaan myös kauempaa – vähän samaan tapaan kuin sinne kuuluisaan Kaivopuiston rantaan Helsingissä.

Katri Taskinen ja Mika Hyötyläinen söivät lounasta Nokkalan Majakan kattoterassilla. ”Täällä on helppo tavata lounalla. On iso terassi, hyvät maisemat ja hyvä ruoka”, Taskinen sanoo.­

Katri Taskinen ja Mika Hyötyläinen syövät lounasta kattoterassilla, josta aukeaa avara merinäköala.

”On hyvä, että tarjonta on monipuolistunut niin paljon. Aluksi täällä oli lähinnä vain kesäpaikkoja, mutta nyt yhä useampi on auki vuoden ympäri”, sanoo Taskinen. Hän on asunut alueella kymmenisen vuotta.

Nokkalan majakan ravintolapäällikön Salla Eräkareen mielestä on vain hyvä asia, että Matinkylän ja Haukilahden rannassa on useita kahviloita ja ravintoloita.

”Kun on kilpailua, pystyy haastamaan ja kehittämään itseään ihan eri tavalla.”

Nokkalan Majakka avattiin vuonna 2016. Vaikka Matinkylän ja Haukilahden rannassa on useita kahviloita ja ravintoloita, ei vastaavanlainen tarjonta Espoossa ole kovin yleistä, sanoo ravintolapäällikkö Salla Eräkare. ”Mieluummin asiakkaat tulevat rantaan kuin kauppakeskukseen. Tämä sijainti on oma elämyksensä.”­

Aina kaikki yrittäjät eivät ole olleet innoissaan kilpailun lisääntymisestä. Nokkalan majakan terassilta näkyy toisella puolella Matinkylän uimarantaa sijaitseva Café Merenneito.

Merenneito on toiminut Matinkylän rannassa parinkymmenen vuoden ajan. Aluksi siellä suhtauduttiin epäilevästi Nokkalan majakkaan.

”Alkuun se oli outoa, kun on me oltiin oltu yksinvaltiaita täällä niin pitkään. Mutta maailma on muuttunut. On hyvä, että on erilaisia palveluita. Nokkalan majakka on erilainen kuin me. Se on hyvä, että ei ole samanlaisia paikkoja”, pohtii Café Merenneidon yrittäjä Marika Lähderinne-Helenius.

Matinkylän rannassa sijaitsevan Café Merenneidon yrittäjän Marika Lähderinne-Heleniuksen mukaan rannalle mahtuisi vielä hyvin monenlaista toimintaa, kuten erilaista välinevuokrausta. ”Kaikkien ei tarvitse olla kahvila- ja ravintolayrittäjiä. Muillekin palveluille on kysyntää.”­

Vaikka tarjontaa on tullut lisää – tai ehkä paremminkin juuri sen takia, että tarjontaa on tullut lisää – on myös asiakkaiden määrä Café Merenneidossa kasvanut.

”Kun palveluita on enemmän, niin ihmisiä myös liikkuu enemmän. Alkuaikoina ei rantaraitista ollut oikein tietoakaan ja ihmisiä liikkui paljon vähemmän. Kaupat olivat sunnuntaisin kiinni ja ihmiset pysyivät kotona. Se kaikki on muuttunut todella paljon”, Lähderinne-Helenius sanoo.

Matinkylä on kasvanut 20 vuodessa. Kun vuonna 2000 Matinkylässä asui vajaat 17 000 ihmistä, oli asukkaita viime vuoden lopussa vajaat 22 000. Uudet asukkaat tarkoittavat myös uusia asiakkaita rantaraitin paikoille.

Janina Suurosella (vas.) ja Johanna Pawlilla on tapana istahtaa kävelylenkin päätteeksi Café Merenneidon terassille. ”Tämä on ihana paikka meren lähellä, täällä on kotoisa tunnelma ja lisäksi haluamme tukea paikallista yrittäjää”, Pawli sanoo. ”Se on ihanaa ja aivan mahtavaa, että rantaraitin varrelta löytyy palveluita”, Suuronen jatkaa.­

Matinkylästä matka jatkuu Haukilahteen. Ensimmäinen pysähdyspiste on Ravintola Haukilahden rannan terassi, jossa Inkeri ja Vesa Taiminen nauttivat viileästä kevätauringosta.

”Meillä oli 30 vuotta vene tuossa. Silloin ei tullut niin paljoa näissä käytyä, kun mentiin aina suoraan veneelle. Nyt on aikaa, kun veneestä on luovuttu”, Vesa Taiminen sanoo ja nyökkää venesataman suuntaan.

”Silloin meillä oli tapana käydä oman seuran paikassa. Sen vappulounaat olivat perinne”, Inkeri Taiminen jatkaa.

Inkeri ja Vesa Taiminen istuskelivat Ravintola Haukilahden rannan terassilla. ”Täällä on paljon kysyntää. On hyvä, että on erilaisia ja eritasoisia paikkoja eri tarkoituksiin”, Inkeri Taiminen pohtii.­

Eija Salonen toimii yrittäjänä Ravintola Haukilahden rannassa. ”Haukilahti on nykyisin Espoon Kaivari! Kun on aurinkoinen sää, terassit ovat täynnä ihmisiä. Täällä näkyy hyvin se, miten Espoo kasvaa.”­

Venekerhot ja pursiseurat kytkeytyvät oleellisesti rantaraitin ravintolatarjontaan. Taimiset istuvat nyt Haukilahden venekerhon terassilla. ”Oman seuran paikka”, johon Inkeri Taiminen viittaa, on kivenheiton päässä sijaitseva Espoon merenkävijöiden paviljonki, jonne ravintoloitsija Sikke Sumari on avaamassa ensi kuussa ravintolan.

Villa Pentryn ravintoloitsijoilla puolestaan on vuokrasopimus Espoon pursiseuran kanssa, joka taas vuokraa huvilaa Espoon kaupungilta.

”Muuttoliike kaupunkeihin ja Espoon kasvu oli voimakasta 1960–1970-luvuilla, ja niihin aikoihin perustettiin paljon pursiseuroja. Seurat ovat ensimmäisiä, jotka ovat rantoja ottaneet haltuun ja niillä on niin ikään tärkeä rooli rantojen elävöittämisessä”, Petterson sanoo.

Ja jälleen tulee vertaus Kaivopuistoon:

”Helsingin puolella NJK:lla on oma ravintolansa, HSS:llä Liuskasaaren tilat, SPS:llä ravintola Saari Sirpalesaaressa. Pursiseuroilla on siis perinteisestikin ollut vahva asema rantaelämän suhteen”, Petterson jatkaa.

Espoon merenkävijöiden pavilijonkiin aukeaa kesäkuussa Sikke Sumarin ravintola.­

Espoon merenkävijöiden valkoinen paviljonkirakennus Haukilahden rannassa on vielä toistaiseksi tyhjillään. Kesäkuussa tänne aukeaa Sikke Sumarin ravintola Haukilahden helmi.

Odotukset ovat korkealla. ”Siken paikkaan” on kierroksemme aikana ehtinyt viitata jo useampi haastateltava, vaikka ravintolasta ei ole vielä kerrottu julkisuuteen juuri mitään.

Sumari ilahtuu kuullessaan, että rantaraitilla kuiskitaan ”Siken paikasta” jo odottavaan sävyyn.

”Kuulostaa tosi kivalta! Mulle tällaisessa puheessa on ehdottomasti positiivinen klangi. Kun tietää, että omaa paikkaa odotetaan paljon, on sitä hauska mennä tekemään.”

Espoon merenkävijät valitsi Sumarin ravintoloitsijaksi useiden hakijoiden joukosta. Sumari kertoo innostuneensa heti, kun kuuli ravintolahausta.

”Se on aivan loistava ravintolan paikka. Haukilahden ranta on tietysti upea paikka kesällä, mutta erityisesti odotan talvea. Talvella aion näyttää kynteni siellä. Mulla on vaikka mitä ideoita talven varalle mietittynä!”

Sikke Sumari sai toukokuun alussa avaimet uuteen ravintolatilaansa Haukilahdessa. ”Odotettavissa on paljon asiakkaita. Ruuan pitää olla hyvää, mutta se ei voi olla monimutkaista piperrysruokaa. Tarkoitus on tehdä maistuvia ja simppeleitä, omalla tavallaan kekseliäitä ruokia.”­

Kierroksellamme on vielä jäljellä viimeinen rantapaikka: Café Mellsten. Ja vaikka kiertojärjestyksessämme Mellsten on viimeinen, on se historiallisesti ensimmäinen. Nina Backberg-Kinnunen perusti rantakahvilan Mellstenin rantaan jo vuonna 1994. Hän on nähnyt, miten kävijämäärät rantaraitilla ovat vuosi vuodelta vain kasvaneet:

”Vielä yli kymmenen vuotta sitten jos oli tuulista, niin ei ihmisiä kävellyt rantaraitilla. Nyt kävellään enemmän, käydään avannossa, huolletaan veneitä ja niin edelleen. Ihmiset ovat muuttuneet, ei pelkästään rantaraitti”, hän sanoo.

Mellsteninranta Haukilahdessa ja Matinlahdenranta Matinkylässä ovat molemmat suosittuja uimarantoja. Kahviloiden ja ravintoloiden lisäksi rannoilla on muun muassa välinevuokrausta.­

Backberg-Kinnusenkin mielestä on hyvä, että rantaraitille tulee erilaisia palveluita, kuten kahviloita, ravintoloita, konttisaunaa ja välinevuokrausta. Mutta Haukilahdessa ravintola- ja kahvilakiintiö alkaa hänestä olla täysi.

”Rantaraitti kaipaisi palveluita myös muualle. Kivenlahdesta ja Soukasta tulee meille asiakkaita, jotka kysyvät, että ettekö te voisi tulla myös meidän rantaan. Siellä olisi kysyntää kahviloille ja ravintoloille.”

Tämä on huomattu myös Espoon kaupungilla: nyt meneillään olevassa kahvila- ja ravintolahaussa Espoo hakee toimijaa Soukanrantaan.

Nina Backberg-Kinnunen perusti Café Mellstenin Haukilahteen vuonna 1994. Hänestä on tärkeää, että alueella on ympärivuotisia kahviloita ja ravintoloita. ”Pitää muistaa, että on myös ne huonot kuukaudet. Meillä, jotka pidämme paikkaamme auki ympäri vuoden, pitää olla edellytykset elää myös niiden läpi. Ei voi olla niin, että tullaan vain kesällä paikalle nauttimaan valmiista asiakasvirroista.”­

Café Mellstenin terassilla istuu kaksikko, jolla on vuosikymmenten kokemus Haukilahden rannasta. Calle Steniuksella ja Jaakko P. Korhosella on tapana tulla porukalla aamukahville ja vaihtamaan kuulumisia.

Nyt kello on tosin jo yksi ja muut porukasta ovat lähteneet. Stenius ja Korhonenkin pohtivat iltapäiväkahviin siirtymistä.

”Väki rantaraitilla lisääntyy niin, ettei viikonloppuisin mahdu enää sekaan! Täälläkin on terassi täynnä, jos tulee vähänkään myöhässä. Ei se huono asia ole, että porukan määrä on lisääntynyt. Hyvä vain, jos tulee uusia kuppiloita”, Stenius sanoo.

Korhonen asuu Tapiolassa, mutta suuntaa silti usein Haukilahden rantaan kahville.

”Tapiolassa ei minun mielestäni ole tällaista samanlaista kohtaamispaikkaa. Täältä tunnen kaikki. Tämä paikka on tehty ihmistä varten”, Korhonen sanoo ja hymyilee leveästi.

Sama taitaa päteä myös rantaraittiin.