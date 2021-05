Vain rujot montut jäivät, kun Espoon rakennusunelmat menivät pieleen: Nyt tonttimaalle on ilmestynyt yllättävää elämää

Rakentaminen Kehä II:n kupeessa oleville tonteille on käynnistynyt hitaasti Suurpellossa. Nyt alueella pesii harvinaisia lintulajeja.

Harjaantumaton silmä näkee maisemassa vain epäonnistumisen: keskeneräisiä tai kokonaan rakentamattomia tontteja, jotka odottavat, että niihin nousee kerrostaloja. Yhden keskeneräisen montun pohjalle on kertynyt vettä, toinen tyhjillään oleva tontti kasvaa ruovikkoa.

Lintubongari Bore Wanner katsoo maisemaa erilaisin silmin. Hänelle eteen avautua maisema edustaa lintuparatiisia parhaimmillaan. Helsingin Sanomien valokuvaajalle hän esittelee muun muassa lapasorsaparin, töyhtöhyypän ja tavin.

Voi kai sanoa, että tämä on nyt sitä kaupunkiluontoa: lähellä kohisee Kehä II ja vieressä kohoavat Suurpellon kerrostalot. Väliin jäävät nämä rakentamattomat tontit, joista on tullut lintujen valtakuntaa.

Lue lisää: Tässä on rakennusbuumin rujo kääntöpuoli: Espooseen piti nousta ylevä keskustakortteli, jäljelle jäi kolme valtavaa kuoppaa

Rantasipi, liro, pajusirkku, ruokokerttunen, punajalkaviklo, taivaanvuohi...

Wanner laskee, että Suurpellosta on bongattu yhteensä yli 80 lajia. Joukossa on myös harvinaisuuksia, kuten esimerkiksi liejukana. Niitä pesii Suomessa yhteensä vain noin 200 paria.

Suurpellon ”lintualtaat” ovat muodostuneet vahingossa. Rakentamattomien tonttien pohjalle on kertynyt vettä ja samalla on syntynyt erilaisille kahlaajille oivat olosuhteet.

”Luonto on sellainen, että kun joku paikka jää hoitamatta, ottaa se sen itselleen takaisin. Linnut ovat yllättävän sopeutuvaisia. Tässäkin on jatkuvasti liikennettä. Mutta kaikkeen ne linnut sopeutuvat, jos vain saavat olla rauhassa”, Wanner sanoi.

Suurpellossa pesii muun muassa useampi töyhtöhyyppäpari.

Olarissa asuva Wanner kävi Suurpellon ”lintualtailla” ensimmäistä kertaa muutama vuosi sitten. Hän oli kuullut, että alueella asuu punavikloja. Viime keväänä Wanner alkoi käydä Suurpellossa säännöllisesti.

”Kun tuli korona-aika, niin Suomenojalla alkoi olla niin paljon tungosta, ettei siellä tuntunut enää turvalliselta liikkua. Päätin kuvata Suurpellossa. Kävin täällä 4–5 kertaa viikossa ja yllätyin, kuinka paljon täällä on lintuja.”

Wanner esittelee mielellään lintuja ohikulkijoille.

Huhtikuun lopussa Opinmäen kampuksen ulkovitriinissä aukesi valokuvanäyttely Suurpellon linnuista. Wanner oli mukana toteuttamassa näyttelyä yhdessä Suurpelto-seuran kanssa.

”Punajalkaviklosta on tullut oikein alueen nimikkolintu. Siellä se istuu katulampun päällä ja huutelee ohikulkijoille. Näyttely on selvästi herättänyt myös mattimeikäläisiä katsomaan lähiluontoa uusin silmin.”

Toukokuun alkupuolella lintujen pesimärauha oli hetkellisesti uhattuna, kun tyhjillä tonteilla alkoivat esirakentamistyöt, jotka vaurioittivat muun muassa töyhtöhyyppien pesiä. Lintujen pesimärauhasta on säädetty laissa eikä sen aikana lintujen pesintää saa häiritä.

Wanner ja joukko suurpeltolaisia aktiiveja oli yhteydessä kaupunkiin, joka keskeytti rakennustyöt välittömästi.

”Pesimärauhaa kunnioitetaan ehdottomasti. Töitä jatketaan elokuussa, kun pesimärauha on päättynyt”, sanoo Suurpellosta vastaava projektinjohtaja Pekka Vikkula Espoon kaupungilta.

Kaupunki on rakentamassa tonteille aluetta, jota muun muassa työmaiden ajoneuvot voivat käyttää parkkipaikkana ja jolla voidaan tarvittaessa säilyttää työmaakontteja.

Suurpellon ”lintualtaita” kannattaa siis käydä ihailemassa nyt, kun se on vielä mahdollista. Alue on tarkoitettu rakennettavaksi, ja kaupungin tavoitteena on, että tonteille myös nousee rakennuksia – vaikka rakentaminen Kehä II:n kupeessa onkin edennyt kaupungin näkökulmasta hitaasti.

”Korttelit ovat kaupungin maata ja kun kunnallistekniikkakin on siihen valmiiksi rakennettu, niin totta kai toivon, että siihen päästäisiin rakentamaan asuntoja, palveluita ja erilaisia toimintoja”, Vikkula sanoo.

Alueella on vireillä asemakaava, jonka tarkoituksena on vauhdittaa pysähdyksissä olevaa rakentamista. Se, millä aikataululla alueella ryhdytään rakentamaan, on vielä täysin auki.

Lue lisää: Espoo suunnitteli keskelle metsää huippumodernin asuinalueen – Suurpelto on yhä kesken 14 vuoden rakentamisen jälkeen

Vaikka lintujen haltuunsa ottamat tontit tulevaisuudessa rakennetaankin, toivoo Vikkula, etteivät linnut kaikkoa Suurpellosta. Asuinalueen pohjoispuolelle on suunniteltu hulevesien pidättämistä varten aluetta, johon voisi muodostua linnuille sopiva kosteikko.

”Siellä voisi olla mahdollisesti jatkumoa tälle pesimäalueelle. Lintujen tekemisiä on tosin vaikea ennakoida, joten en uskalla varmasti ennustaa, että ne sinne siirtyvät, mutta näin toivon.”

Tavi oli asettunut rakentamista odottavalle tyhjälle tontille Suurpellossa.

Suurpelto-seura on esittänyt, että nyt vireillä olevaan kaavaan tulisi merkintä urbaanista vesiaiheesta tai kanavasta.

”Se toimisi muistutuksena siitä, että alueella oli tällainenkin vaihe. Se voisi olla esimerkiksi osa puistoa”, sanoo Suurpelto-seuran varapuheenjohtaja Eira Mononen.

Hänestä on hienoa ja arvokasta, että Suurpellossa voi nyt bongata lintuja. Samalla pitää kuitenkin muistaa, että kyse on väliaikaisesta vaiheesta, alueesta joka jossain vaiheessa väistämättä rakennetaan.

”Emme toivo, että jättömaita säästettäisiin. Haluamme, että Suurpelto kehittyy ja tämän alueen rakentaminen on Suurpellolle tärkeää. Kokonaista lintuallasta ei oikein voi jättää keskelle asuinaluetta”, Mononen sanoo.

Mutta kun lintuja nyt kerran on, kannattaa niitä käydä ihastelemassa. Ei sitä ihan joka paikassa nimittäin pääse linturetkelle keskeneräisten työmaamonttujen äärelle!