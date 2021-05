Kun Westendistä puretaan vanha omakotitalo, rakennetaan sen tilalle yleensä vähintään kaksi uutta. Osa alueen asukkaista kokee, että rakennusbuumin myötä Westendin alkuperäinen idea uhkaa kadota.

Westendistä on purettu viime vuosina useita pientaloja ja niiden tilalla on rakennettu uusia.

Kun muutos tapahtuu pikkuhiljaa, ei sitä välttämättä huomaa ennen kuin maisema on pysyvästi muuttunut. Näin on käynyt Espoon itälaidalla Westendin kaupunginosassa.

Alueella on menossa varsinainen rakennusbuumi, jossa vanhoja omakotitaloja puretaan ja niiden tilalle nousee uusia, entistä suurempia omakotitaloja. Muutos on tapahtunut vähitellen, talo kerrallaan, ja sen laajuus on alkanut paljastua asukkaille vasta viime vuosina.