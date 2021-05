Träskändan kartanon alue saa vihdoin kaivattua elämää ja yrittäjät.

Träskändan kartano Espoon Järvenperässä on upea rakennus, jota ympäröi hieno puisto. Silti kartano on ollut jo pitkään murheenkryyni sen omistavalle Espoon kaupungille, koska kartanoon ei ole saatu houkuteltua vuokralaisia.

Reilusti yli viisitoista vuotta tyhjillään olevassa kartanossa alkaa viimein julkisivuremontti. Silti alueelle on luvassa jo toukokuussa kaivattua elämää. Kartanon pihapiirissä olevaan keltaiseen taloon, entisen Aurora-kodin tiloihin avataan kahvila Aiju, Träskända.

Helsinkiläiset Pauliina Nyrhinen ja miehensä Ian Odom pitivät edellisinä neljänä kesänä Padolla-kahvilaa Aurajoen Halistenkosken partaalla Nyrhisen synnyinkaupungissa Turussa. Viime kesänä kolmanneksi yrittäjäksi tuli Odomin sisko Isabella Odom.

Koska kahvilan vuokrasopimusta ei Turussa enää uusittu, yrittäjäkolmikko alkoi etsiä uutta paikkaa kahvilalle.

”Espoo kiinnosti meitä eniten, koska Espoon luontokohteet ovat meille tärkeitä. Halusimme kahvilalle nimenomaan luontokohteen niin, että paikka on kaunis jo itsessään. Meitä eivät siis kiinnostaneet keskustan kivijalkatilat”, Helsingin keskustassa asuva Nyrhinen kertoo.

Yrittäjät kuulivat monen mutkan kautta Träskändan kartanosta, jonka kuuluisin asukas on ollut 1800-luvulla Helsingin Diakonissalaitoksen perustaja, seurapiirirouva Aurora Karamzin. Puolitoista kuukautta sitten he olivat yhteydessä Espoon kaupunkiin.

”Tämä on alustava ratkaisu ja todennäköisesti ensi kesänäkin olemme entisessä Aurora-kodissa. Mutta pitkän ajan sopimusta ei ole vielä tehty, vaikka toki alueelle halutaan pysyvämminkin toimintaa.”

Nyrhinen on sisustusarkkitehti, joten hänen kädenjälkeään on myös parin viikon päästä avattavan kahvilan sisustus.

”Aurora-koti ei ollut kaikkein helpoin tila. Sain käyttää luovuutta, että siitä sai kahvilamaisen.”

Kaikki kolme ovat kokeneita baristoja, eli laadukas kahvi on heille tärkeintä. Pauliina Nyrhinen on muun muassa vuonna 2014 voittanut latte artin eli kahvin pintaan tehtävien kuviointien Suomen mestaruuden. Hän on myös edustanut Suomea kahvialan maailmanmestaruuskilpailussa.

”Vaikka meillä on tarjolla pienpaahtimoiden kahveja ja kokeilemme uutta, niin tärkeintä meille on helposti lähestyttävyys. Eli tarjolla on kyllä myös perinteisiä juttuja kuten herkullisia korvapuusteja.”

Tähän saakka kolmikko on pitänyt kahvilaa vain kesäisin, koska Odomien opinnot ovat kesken. Pian Ian Odom valmistuu markkinoinnin ekonomiksi ja Isabella Odom yhteiskuntatieteilijäksi.

Nyrhinenkin ajautui kahvilamaailmaan sattumalta. Hän oli opiskellut vuoden kasvatustieteitä Turun yliopistossa, kun päätti muuttaa kesäksi Helsinkiin. Hän päätyi töihin La Torrefazione -kahvilaan. Nyt kahvilamaailma on imaissut hänet perusteellisesti mukaansa.

Träskandan lisäksi kolmikko alkaa yrittäjiksi myös Talomuseo Glimsin kahvilaan Espoon Karvasmäen kylään. Kahviloissa yrittäjillä on karkea työnjako.

”Isabella on meidän vastaava leipuri, toki minäkin leivon. Ian on jokapaikanmies ja häneltä käy asiakaspalvelu. Minä ideoin kahvilakonseptia. Ja hoidan puhumisen”, Nyrhinen lisää nauraen.